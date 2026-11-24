La République démocratique du Congo présente MANDANZA, son premier robot, lors du Forum Makutano à Kinshasa, soulignant ses ambitions en robotique et nouvelles technologies. Ce projet vise à diversifier l’économie et à favoriser l’innovation, tout en faisant face à des défis tels que la formation et l’infrastructure. MANDANZA illustre l'engagement du pays dans la révolution technologique.

La République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape dans le domaine de l’innovation technologique avec la présentation de son premier robot, baptisé MANDANZA. Cette réalisation a été dévoilée devant le président de la République, Félix Tshisekedi, à l’occasion du Forum Makutano, organisé à Kinshasa. Cette présentation entend mettre en lumière le potentiel du pays dans les domaines de la robotique et des nouvelles technologies.

Le Forum Makutano, qui rassemble des entrepreneurs, des investisseurs et des décideurs économiques, constitue un espace privilégié pour promouvoir les initiatives innovantes en RDC. La présentation de MANDANZA s’inscrit dans une dynamique de diversification économique, alors que le pays cherche à développer de nouvelles filières au-delà de l’exploitation de ses importantes ressources minières.

La RDC veut trouver sa place dans la révolution technologique

Le développement de la robotique représente une opportunité pour un pays disposant d’une population particulièrement jeune. La formation des ingénieurs, le financement des entreprises innovantes et l’amélioration des infrastructures numériques constituent toutefois des défis majeurs. L’émergence de projets technologiques locaux pourrait également favoriser la création d’emplois qualifiés et encourager l’entrepreneuriat dans des secteurs à forte valeur ajoutée.

Alors que la République démocratique du Congo occupe une place stratégique dans l’approvisionnement mondial en minerais indispensables aux nouvelles technologies, elle aspire également à devenir un acteur de leur conception et de leur développement. La présentation de MANDANZA constitue à cet égard un symbole de cette ambition. Le passage du prototype à des applications concrètes représentera néanmoins une étape déterminante pour l’avenir de cette innovation congolaise.