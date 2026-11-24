Les violences faites aux femmes connaissent un bilan alarmant, avec 129 féminicides par jour en 2025, selon l'ONU. Malgré les efforts de sensibilisation, les obstacles sociaux et juridiques perdurent, rendant les femmes vulnérables au sein de leur entourage. L'ONU appelle à renforcer les dispositifs de protection et à améliorer la formation des professionnels.

Les violences faites aux femmes continuent de provoquer un bilan humain dramatique à travers le monde. Selon les Nations unies, 129 femmes et filles ont été tuées chaque jour en 2025 par leur conjoint, leur ancien partenaire ou un membre de leur famille. Cela représente environ 47 000 victimes sur une année, soit une toutes les onze minutes. Ces chiffres, comparables à ceux des années précédentes, témoignent de la persistance des violences meurtrières au sein de la sphère familiale, malgré les campagnes de sensibilisation et les dispositifs de prévention.

À la veille de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, ONU Femmes et l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime dressent un constat préoccupant. Le cercle familial et conjugal demeure particulièrement dangereux pour les femmes victimes de violences. Derrière ces statistiques se cachent des situations de maltraitance, de domination et de violences répétées, dont les conséquences peuvent devenir dramatiques.

Des dispositifs de prévention encore insuffisants

Les Nations unies alertent sur les difficultés rencontrées dans la lutte contre les féminicides. Les inégalités entre les sexes, la persistance des stéréotypes, la dépendance économique et les difficultés d’accès à la justice constituent autant d’obstacles à la protection des victimes. Dans certains pays, le manque de données fiables complique également l’évaluation de l’ampleur réelle du phénomène et l’élaboration de politiques publiques adaptées.

Face à cette situation, l’ONU appelle les gouvernements à renforcer les dispositifs de protection, à améliorer le traitement des signalements et à intervenir dès les premiers signes de violences conjugales. L’organisation insiste également sur la nécessité de former davantage les professionnels chargés d’accompagner les victimes. Malgré la multiplication des initiatives nationales et internationales, la prévention reste insuffisante pour enrayer durablement un phénomène qui touche toutes les régions du monde.