En 2025, la France recense 285 000 victimes de violences conjugales, une hausse de 5 % par rapport à l'année précédente. Malgré des efforts pour sensibiliser et protéger les victimes, ce phénomène persiste, touchant majoritairement des femmes, et nécessite une mobilisation accrue des services publics et des associations spécialisées pour améliorer les dispositifs d'intervention.

Les violences conjugales continuent de progresser en France. Selon les chiffres publiés jeudi 5 novembre 2026, 285 000 victimes ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2025, soit une augmentation de 5 % par rapport à l’année précédente. Ces données témoignent de l’ampleur persistante d’un phénomène qui touche principalement les femmes et dont une partie demeure invisible dans les statistiques officielles.

Les violences commises au sein du couple restent un problème majeur de sécurité et de santé publique. En 2025, les forces de sécurité intérieure ont recensé 285 000 victimes de violences conjugales, selon le bilan annuel du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI). Ce chiffre représente une hausse de 5 % sur un an, confirmant la progression des faits enregistrés par les autorités. Il concerne les violences commises par un conjoint ou un ancien conjoint, dans le cadre d’une relation actuelle ou passée. Les situations recensées peuvent comprendre des violences physiques, sexuelles ou psychologiques, ainsi que des menaces et d’autres infractions commises dans un contexte conjugal.

Cette augmentation doit toutefois être interprétée avec prudence. Les statistiques policières mesurent les faits portés à la connaissance des forces de l’ordre et ne reflètent pas nécessairement l’ensemble des violences réellement subies. Une hausse peut traduire une augmentation des faits, mais également une amélioration du signalement ou une plus grande propension des victimes à déposer plainte. Malgré les campagnes de sensibilisation et le développement des dispositifs d’accompagnement, de nombreuses personnes continuent de ne pas signaler les violences qu’elles subissent, notamment par peur des représailles, en raison d’une dépendance économique ou sous l’effet de l’emprise exercée par leur partenaire.

Des femmes majoritairement victimes des violences conjugales

Les femmes demeurent les principales victimes des violences commises au sein du couple. Cette réalité concerne des personnes de tous âges et de toutes catégories sociales, même si les conditions matérielles et l’isolement peuvent compliquer les possibilités de protection. Les violences conjugales ne se limitent pas aux coups et blessures. Elles peuvent prendre la forme d’humiliations répétées, de menaces, de contrôle des déplacements, de surveillance des communications ou de privations financières. Ces comportements peuvent s’installer progressivement et rendre particulièrement difficile la rupture avec l’auteur des violences.

Les conséquences dépassent souvent les atteintes physiques immédiates. Les victimes peuvent souffrir de troubles psychologiques durables, de difficultés professionnelles ou de problèmes de logement lorsqu’elles doivent quitter leur domicile. Les enfants exposés aux violences entre leurs parents peuvent également subir des répercussions importantes sur leur santé et leur développement. La prise en charge nécessite donc une réponse qui associe les services de police, la justice, les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les associations spécialisées.

Une mobilisation des pouvoirs publics encore confrontée à des obstacles

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont renforcé les dispositifs destinés à protéger les victimes. Les ordonnances de protection permettent notamment à la justice de prendre des mesures d’éloignement à l’encontre d’un conjoint violent. Le téléphone grave danger et le bracelet antirapprochement constituent d’autres outils de prévention lorsque les situations présentent un risque particulier. Le numéro national 3919, consacré à l’écoute et à l’orientation des femmes victimes de violences, reste également un point d’entrée important vers les structures d’accompagnement.

L’efficacité de ces mesures dépend toutefois de leur accessibilité et de la coordination entre les différents intervenants. Les associations soulignent régulièrement les difficultés rencontrées pour obtenir un hébergement d’urgence, bénéficier d’un accompagnement juridique ou assurer la sécurité des victimes après une séparation. La question des moyens humains et financiers demeure centrale, notamment pour les structures locales qui assurent un suivi au quotidien. Les situations de violences peuvent également se prolonger après la rupture, lorsque l’ancien conjoint continue d’exercer des pressions ou de proférer des menaces.

Un enjeu majeur de prévention et de protection

Les chiffres de 2025 rappellent que la lutte contre les violences conjugales ne peut pas reposer uniquement sur la réponse pénale. La prévention, le repérage précoce des situations dangereuses et l’accompagnement des victimes constituent des leviers essentiels. Les professionnels de santé, les établissements scolaires, les employeurs et les services sociaux peuvent jouer un rôle dans l’identification des premiers signes de violence. La formation des intervenants et la circulation des informations entre les institutions sont également déterminantes pour éviter que certaines situations ne s’aggravent.

Avec 285 000 victimes enregistrées en une seule année, les violences conjugales restent un phénomène massif en France. La progression de 5 % souligne la nécessité de poursuivre les efforts engagés, tout en améliorant la connaissance des violences qui échappent encore aux statistiques. L’enjeu pour les autorités consiste à permettre aux victimes de signaler les faits en sécurité, d’obtenir rapidement une protection et de reconstruire leur vie sans craindre de nouvelles violences. Au-delà des données annuelles, c’est la capacité des dispositifs publics à prévenir les agressions et à protéger durablement les personnes concernées qui demeure au cœur du débat.