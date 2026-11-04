Attentat de Trappes: les obsèques de Pengo Bossio Wangi ouvertes à tous samedi, des vêtements colorés pour lui dire adieu

Les obsèques de Pengo Bossio Wangi, victime de l’attentat raciste à Trappes, auront lieu samedi à Guyancourt. Sa famille invite le public à porter des vêtements colorés pour célébrer sa mémoire. L’auteur de l’attaque, Kévin Tessier, a été mis en examen pour assassinat avec circonstance aggravante de racisme.

Les obsèques de Pengo Bossio Wangi, 26 ans, tué lors de l’attentat raciste de Trappes et de La Verrière le 23 octobre, auront lieu ce samedi à 16 heures à Guyancourt, dans les Yvelines. Sa famille a décidé d’ouvrir la cérémonie au public afin de permettre à tous ceux qui le souhaitent de lui rendre un dernier hommage. Elle a également formulé une demande particulière : que les personnes présentes portent des vêtements aux couleurs vives.

La cérémonie se déroulera au cimetière paysager de Guyancourt, situé au 47, rue du Moulin Renard. Le jeune homme, qui vivait dans cette commune, avait été mortellement touché par balles alors qu’il se rendait à son stage d’agent de sécurité. Passionné de MMA et considéré comme un espoir de cette discipline, il rêvait de devenir combattant professionnel.

Une cérémonie ouverte à tous et des vêtements colorés pour lui dire adieu

La famille de Pengo Bossio Wangi a souhaité que ses funérailles soient accessibles à toutes les personnes désireuses de lui rendre hommage, qu’il s’agisse de ses proches, de ses amis, de ses partenaires sportifs ou de simples citoyens bouleversés par sa mort.

Sur le faire-part de décès, les proches ont demandé aux participants de privilégier les couleurs vives, plutôt que les tenues sombres traditionnellement associées aux obsèques. Le document reprend également un verset biblique : « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez avec ceux qui pleurent. »

Né le 12 septembre 2000, Pengo Bossio Wangi avait fêté ses 26 ans quelques semaines avant sa mort. Il résidait à Guyancourt et pratiquait le MMA en amateur au sein de l’Atch Academy, à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Il espérait poursuivre sa progression sportive et devenir combattant professionnel.

Tué d’une dizaine de balles alors qu’il se rendait à son stage

Le vendredi 23 octobre, vers 10 heures, Pengo Bossio Wangi se rendait à Trappes pour effectuer son stage d’agent de sécurité lorsqu’il a été pris pour cible par un homme armé. Touché par une dizaine de projectiles, il est décédé sur place, square Pergaud.

Le tireur présumé, Kévin Tessier, âgé de 39 ans, a parcouru plusieurs kilomètres à bord d’une voiture, ouvrant le feu sur des personnes dans différents secteurs de Trappes et de La Verrière. L’attaque a fait un mort et sept blessés, dont quatre grièvement atteints. Parmi les victimes figure une fillette de 12 ans touchée par huit balles.

Selon les éléments communiqués par le Parquet national antiterroriste, le suspect a reconnu le caractère raciste de ses actes ainsi que leur préméditation. Son parcours meurtrier s’est étendu sur environ 12 kilomètres. Au moins 128 cartouches ont été tirées sur huit sites différents.

Kévin Tessier a été mis en examen pour assassinat et tentatives d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste, avec la circonstance aggravante liée au racisme, puis placé en détention provisoire. Il a reconnu avoir choisi ses victimes en fonction de leur origine ou de leur religion supposées.

Le suspect a également tenté de se suicider en prison, quelques jours après son incarcération. Hospitalisé à la suite de son geste, son pronostic vital n’est plus engagé.

« Notre famille demande justice pour Pengo et pour toutes les autres victimes »

Depuis l’attentat, la famille de Pengo Bossio Wangi a multiplié les prises de parole pour honorer sa mémoire et réclamer justice.

Le 28 octobre, lors d’un rassemblement contre la haine organisé à Saint-Denis, son oncle avait déclaré : « Derrière ce nom, il y a une personne aimée. Une absence qui ne pourra pas être comblée. Notre famille demande justice pour Pengo et pour toutes les autres victimes. »

Sa sœur cadette avait également pris la parole le 1er novembre pour évoquer la personnalité et les projets du jeune homme. Elle avait notamment expliqué vouloir « montrer aux gens qui il était réellement », avant de confier : « L’un de ses rêves, c’était d’avoir une famille, des enfants. »

Le 25 octobre, plusieurs centaines de personnes avaient participé à une marche blanche à Aubervilliers, organisée avec le soutien de la municipalité et de son club de MMA. Ses partenaires d’entraînement, ses entraîneurs et de nombreux habitants s’étaient réunis pour lui rendre hommage.

Un hommage national également annoncé

Au-delà des obsèques prévues samedi, le gouvernement a annoncé l’organisation d’un hommage national aux victimes de l’attentat de Trappes et de La Verrière. Celui-ci doit être présidé par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Sa date n’a pas encore été communiquée.

La famille de Pengo Bossio Wangi a également appelé à faire de cet hommage un engagement concret contre le racisme. Son père a notamment interpellé Emmanuel Macron sur la nécessité de donner une portée durable à cette cérémonie nationale.

En attendant, les proches du jeune homme se retrouveront ce samedi à 16 heures au cimetière paysager de Guyancourt pour lui faire leurs adieux. La cérémonie sera ouverte à tous, conformément au souhait de sa famille.