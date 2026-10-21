Crash d’un avion de chasse près de Nancy : un pilote mort, un deuxième militaire porté disparu, ce que l’on sait du drame

Le crash d'un Mirage 2000D près de Nancy fait un mort, tandis qu'un second militaire est porté disparu. Les recherches, compliquées par des conditions climatiques défavorables, continuent. Une enquête est ouverte pour éclaircir les causes de l'accident survenu lors d'un vol d'entraînement nocturne.

Un avion de chasse Mirage 2000D de l’armée de l’Air et de l’Espace s’est écrasé mardi 20 octobre 2026, vers 22h40, près de Rogéville, en Meurthe-et-Moselle, alors qu’il revenait d’une mission d’entraînement nocturne. Le crash a coûté la vie à au moins un militaire. Le second membre de l’équipage est toujours porté disparu ce mercredi 21 octobre. D’importants moyens de secours ont été déployés pour tenter de le retrouver, tandis que les circonstances de l’accident font l’objet de plusieurs enquêtes.

Un Mirage 2000D s’écrase en pleine nuit à proximité de Nancy

L’appareil appartenait à l’escadron de chasse 2/3 « Champagne », stationné sur la base aérienne 133 de Nancy-Ochey. Il effectuait un vol d’entraînement de nuit et se trouvait en phase de retour vers sa base lorsqu’il s’est écrasé dans le secteur de Rogéville, entre Toul et Pont-à-Mousson.

L’avion transportait deux militaires : un pilote de chasse et un navigateur officier systèmes d’armes. Ce dernier est chargé notamment de la navigation, de la gestion des systèmes d’armes et de la conduite tactique des missions. Le Mirage 2000D est spécialement conçu pour fonctionner avec cet équipage de deux personnes.

Des habitants ont entendu une violente explosion et aperçu une boule de feu dans la nuit. L’accident s’est produit dans un secteur boisé, difficile d’accès, ce qui a considérablement compliqué les premières opérations de secours.

Un mort confirmé, des recherches pour retrouver le deuxième militaire

Un corps a été découvert dans la zone du crash. Emmanuel Macron a confirmé mercredi la mort du pilote depuis Doha, où il effectuait un déplacement officiel. Le président de la République a adressé « les condoléances de la nation » aux proches de la victime. Le deuxième membre de l’équipage demeure introuvable. Les militaires, les gendarmes et les services de secours poursuivent les recherches dans le secteur où les débris de l’avion ont été localisés.

Le colonel Ludovic Humbert, commandant de la base aérienne 133 de Nancy-Ochey, a précisé que l’équipage réunissait un navigateur expérimenté et un jeune pilote récemment affecté à la base. Ce dernier disposait de toutes les qualifications nécessaires pour piloter ce type d’avion de combat. Le commandant a évoqué « un choc terrible » pour les militaires de Nancy-Ochey, déjà confrontés à plusieurs accidents aériens ces dernières années.

Brouillard, mauvaise visibilité et terrain difficile : des secours compliqués

Les conditions météorologiques ont fortement perturbé les opérations de recherche. Au moment de l’accident, le secteur était confronté à une visibilité particulièrement mauvaise, avec du brouillard et des conditions nocturnes défavorables. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, Yves Séguy, a expliqué que les secours avaient été immédiatement mobilisés, mais que le terrain accidenté et la météo rendaient leur progression difficile.

L’utilisation d’un hélicoptère de recherche a notamment été écartée en raison du manque de visibilité. Les opérations ont donc été menées au sol, avec l’appui de drones permettant de repérer les débris et d’explorer les zones difficilement accessibles.

Les causes du crash restent inconnues

Les circonstances exactes de l’accident n’ont pas encore été établies. Des enquêtes de sécurité et judiciaires ont été ouvertes pour déterminer ce qui a provoqué la chute du Mirage 2000D.

Les investigations devront notamment reconstituer les dernières minutes du vol, examiner les données disponibles et analyser les débris de l’appareil. Les enquêteurs chercheront à déterminer si les conditions météorologiques, un éventuel dysfonctionnement technique ou les circonstances du pilotage ont joué un rôle dans l’accident.

Un avion de combat français engagé depuis plus de 30 ans

Le Mirage 2000D est un avion de combat biplace développé par Dassault Aviation et entré en service en 1993. Spécialisé dans les missions d’attaque au sol et les frappes de précision, il peut opérer de jour comme de nuit, y compris dans des environnements particulièrement complexes. L’appareil a participé à de nombreuses opérations militaires françaises, notamment au Kosovo, en Afghanistan, en Libye, en Irak, en Syrie et au Sahel.

L’armée française a entrepris une rénovation à mi-vie de sa flotte de Mirage 2000D afin de prolonger son utilisation jusqu’aux années 2030. Cette modernisation porte notamment sur les systèmes embarqués, l’armement et les capacités opérationnelles.

Plusieurs accidents mortels dans l’aviation militaire française

Ce nouveau drame rappelle celui du 9 janvier 2019, lorsqu’un Mirage 2000D s’était écrasé dans le Jura pendant un entraînement de nuit à basse altitude. Le capitaine Baptiste Chirié et le lieutenant Audrey Michelon avaient perdu la vie dans cet accident.

En juillet 2021, un autre Mirage 2000D s’était écrasé dans la région de Nancy, mais les deux membres de l’équipage avaient réussi à s’éjecter.

Le 15 août 2024, deux Rafale étaient entrés en collision en Lorraine lors d’un entraînement. Deux militaires avaient été tués. Des enquêtes avaient été ouvertes après cette collision de deux Rafale en Meurthe-et-Moselle.

Plus récemment, en mars 2025, deux Alphajet de la Patrouille de France étaient entrés en collision près de Saint-Dizier, sans faire de victime parmi les équipages, qui avaient pu s’éjecter.

Le crash du 20 octobre 2026 endeuille une nouvelle fois l’armée de l’Air et de l’Espace. Les recherches se poursuivent pour retrouver le navigateur disparu, tandis que les enquêteurs doivent désormais déterminer les circonstances exactes de la destruction de l’appareil.