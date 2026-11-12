Accident mortel à Tours : la conductrice de 19 ans n’avait pas le permis, des témoins racontent l’horreur

Une conductrice de 19 ans, sans permis, cause un accident mortel à Tours, tuant trois jeunes passagers âgés de 17 à 19 ans. Les circonstances de l'accident, survenu dans des conditions de brouillard et à une vitesse suspecte, sont examinées dans le cadre d'une enquête pour homicide routier aggravé.

De nouveaux éléments ont été révélés concernant l’accident qui a coûté la vie à trois jeunes de 17, 18 et 19 ans à Tours⁠. La jeune femme qui conduisait la Renault Clio n’était pas titulaire du permis de conduire. Plusieurs témoins ont également raconté les scènes particulièrement éprouvantes auxquelles ils ont assisté après la collision, décrivant une voiture désintégrée et une conductrice en état de panique.

La conductrice n’avait pas le permis de conduire

C’est l’un des éléments les plus importants révélés depuis le drame. La jeune femme de 19 ans qui se trouvait au volant de la Renault Clio ne possédait pas le permis de conduire. Elle a été placée en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour homicide routier aggravé, notamment en raison du défaut de permis et de la vitesse excessive suspectée.

Les dépistages d’alcool et de stupéfiants effectués sur la conductrice se sont révélés négatifs. La jeune femme, légèrement blessée dans l’accident, a été prise en charge par les secours. Contrairement aux trois passagers qui l’accompagnaient, elle a survécu à la collision.

Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer la vitesse exacte du véhicule et les circonstances dans lesquelles la conductrice en a perdu le contrôle.

« La conductrice paniquait face à la voiture désintégrée »

Les témoignages recueillis après l’accident donnent une idée de la violence du choc et de la détresse des personnes présentes sur les lieux. Selon La Nouvelle République, plusieurs témoins ont décrit une scène particulièrement difficile, face à un véhicule totalement détruit.

L’un d’eux raconte : « La conductrice paniquait face à la voiture désintégrée. » Une autre personne, profondément marquée par ce qu’elle venait de découvrir, confie : « J’étais sur le point de pleurer. »

Ces déclarations mettent en évidence l’état de choc provoqué par la collision. La conductrice, qui venait de survivre à l’accident, se retrouvait face à la destruction de son véhicule et à la gravité de la situation concernant ses trois passagers.

Trois passagers éjectés de la voiture

L’accident s’est produit mercredi soir, boulevard Winston-Churchill, dans le quartier des Rives du Cher. La Renault Clio a quitté sa trajectoire avant de percuter violemment un arbre. Sous la force de l’impact, le véhicule a été coupé en deux.

Les trois passagers, âgés de 17, 18 et 19 ans, ont été éjectés de l’habitacle. À leur arrivée, les secours les ont retrouvés en arrêt cardiorespiratoire. Malgré les tentatives de réanimation, aucun des trois jeunes hommes n’a pu être sauvé.

Un épais brouillard recouvrait Tours au moment de l’accident. Les premières constatations évoquent également une vitesse élevée, deux éléments dont les conséquences exactes doivent encore être précisées par l’enquête.

Une enquête pour homicide routier aggravé

La procédure judiciaire doit désormais permettre de reconstituer précisément les dernières secondes précédant la collision. Les enquêteurs s’intéressent notamment à la vitesse de la Renault Clio, à la visibilité sur la chaussée et aux circonstances de la perte de contrôle.

L’absence de permis de conduire constitue une circonstance aggravante dans le cadre de la procédure. Le dossier est suivi par le parquet de Tours…