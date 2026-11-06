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Accident de car dans l’Ain: Édouard Geffray adresse «une pensée aux élèves victimes»

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Accident de car dans l’Ain: Édouard Geffray adresse «une pensée aux élèves victimes»
Accident de car dans l’Ain: Édouard Geffray adresse «une pensée aux élèves victimes»

Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a réagi ce vendredi à l’accident de car scolaire survenu dans la matinée à Lent, dans l’Ain. Alors qu’il se trouvait en déplacement au lycée Jules-Ferry de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, le ministre a tenu à adresser un message de soutien aux élèves victimes et à leurs familles, avant de poursuivre son point presse.

« C’est toujours une épreuve quand nos enfants sont victimes d’un accident »

Informé du drame alors qu’il était en déplacement, Édouard Geffray a choisi de commencer son intervention en évoquant l’accident. Le ministre a adressé « une pensée aux élèves victimes de l’accident », avant d’ajouter : « C’est toujours une épreuve quand nos enfants sont victimes d’un accident de cette nature. »

Cette déclaration a été faite alors qu’une importante opération de secours était toujours en cours dans l’Ain. Le ministre a ainsi exprimé sa solidarité avec les enfants concernés par l’accident, leurs familles et la communauté éducative.

Un accident qui a mobilisé d’importants moyens de secours

Le car, qui transportait notamment des élèves vers Bourg-en-Bresse, a quitté la route départementale 22 vers 7h30, avant de percuter un arbre et de finir dans un fossé. Selon les premières informations communiquées par les autorités locales, deux personnes, qui pourraient être des enfants, se trouvaient en arrêt cardiorespiratoire et plusieurs autres avaient été blessées.

La préfecture de l’Ain a activé une cellule de crise afin de coordonner les secours. Deux hélicoptères ont notamment été mobilisés, tandis que le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé son déplacement sur les lieux.

Au moment de la déclaration d’Édouard Geffray, le bilan définitif de l’accident n’avait pas encore été établi, mais la préfecture a annoncé que deux personnes étaient décédées, dont un mineur.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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