Édouard Geffray, ministre de l’Éducation nationale, a exprimé son soutien aux victimes d'un accident de car scolaire survenu dans l’Ain. L'accident, impliquant un car transportant des élèves, a fait plusieurs blessés, dont deux en état critique. Les opérations de secours se poursuivent, tandis qu'une cellule de crise est activée.

Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a réagi ce vendredi à l’accident de car scolaire survenu dans la matinée à Lent, dans l’Ain. Alors qu’il se trouvait en déplacement au lycée Jules-Ferry de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, le ministre a tenu à adresser un message de soutien aux élèves victimes et à leurs familles, avant de poursuivre son point presse.

« C’est toujours une épreuve quand nos enfants sont victimes d’un accident »

Informé du drame alors qu’il était en déplacement, Édouard Geffray a choisi de commencer son intervention en évoquant l’accident. Le ministre a adressé « une pensée aux élèves victimes de l’accident », avant d’ajouter : « C’est toujours une épreuve quand nos enfants sont victimes d’un accident de cette nature. »

Cette déclaration a été faite alors qu’une importante opération de secours était toujours en cours dans l’Ain. Le ministre a ainsi exprimé sa solidarité avec les enfants concernés par l’accident, leurs familles et la communauté éducative.

Un accident qui a mobilisé d’importants moyens de secours

Le car, qui transportait notamment des élèves vers Bourg-en-Bresse, a quitté la route départementale 22 vers 7h30, avant de percuter un arbre et de finir dans un fossé. Selon les premières informations communiquées par les autorités locales, deux personnes, qui pourraient être des enfants, se trouvaient en arrêt cardiorespiratoire et plusieurs autres avaient été blessées.

La préfecture de l’Ain a activé une cellule de crise afin de coordonner les secours. Deux hélicoptères ont notamment été mobilisés, tandis que le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé son déplacement sur les lieux.

Au moment de la déclaration d’Édouard Geffray, le bilan définitif de l’accident n’avait pas encore été établi, mais la préfecture a annoncé que deux personnes étaient décédées, dont un mineur.