Les violentes inondations qui frappent la Corse ont provoqué la noyade de deux personnes dans leur véhicule sur la RT10, tandis qu'une troisième a été secourue. Les pompiers sont mobilisés pour faire face aux nombreux incidents liés aux intempéries, avec un bilan préoccupant en matière de sécurité routière dans la région.

Les fortes pluies qui frappent la Corse ont provoqué un drame dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 novembre 2026. Deux personnes ont perdu la vie après que leur véhicule a été emporté par les eaux sur la RT10, entre Bonifacio et Porto-Vecchio. Une troisième occupante a pu être secourue par hélicoptère. Les deux départements corses restent placés en vigilance orange pour pluie-inondation.

Un dramatique accident s’est produit vers 1 heure du matin, vendredi 6 novembre, sur la route territoriale 10, dans l’extrême sud de la Corse. Alors que de violentes précipitations s’abattaient sur la région depuis plusieurs heures, une voiture transportant trois personnes a été emportée par une inondation. Malgré l’intervention des secours, deux occupants du véhicule ont été retrouvés morts. La préfecture de Corse-du-Sud a confirmé ce bilan dans la matinée.

La troisième personne présente dans le véhicule, une femme âgée de 40 ans, est parvenue à s’extraire de l’habitacle. Elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers avant d’être hélitreuillée par un hélicoptère de la Sécurité civile et évacuée vers la clinique de Porto-Vecchio. Selon le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, un pompier ayant participé au sauvetage a également été hospitalisé en raison d’une hypothermie.

Un véhicule emporté par les eaux en pleine nuit

Le drame s’est déroulé sur un axe routier particulièrement fréquenté reliant Bonifacio à Porto-Vecchio. Selon les premiers éléments communiqués par les autorités, les trois occupants circulaient dans un secteur touché par une montée importante des eaux. Leur voiture a été emportée par l’inondation, laissant peu de possibilités d’évacuation aux personnes restées à l’intérieur. Les circonstances précises de l’accident devront encore être établies.

D’après les informations rapportées par la presse locale, les victimes seraient originaires de Porto-Vecchio et rentraient de l’aéroport de Figari. Cette information n’avait toutefois pas été officiellement détaillée par la préfecture vendredi matin. L’accident intervient alors que les fortes précipitations perturbent depuis plusieurs jours les déplacements dans le sud de l’île, avec de nombreuses routes inondées ou temporairement fermées à la circulation.

Jusqu’à 283 millimètres de pluie relevés à Conca

L’intensité des précipitations explique l’ampleur des inondations observées. Selon Météo-France, entre 150 et 250 millimètres de pluie sont tombés depuis mercredi après-midi sur une partie de l’est de la Corse, entre Figari et le sud-est de Corte. Les cumuls ont été encore plus importants dans certaines zones montagneuses, atteignant localement 300 à 350 millimètres.

Les relevés font notamment état de 283 millimètres à Conca, de 205 millimètres à La Chiappa, près de Porto-Vecchio, et de 157 millimètres à Figari. De telles quantités d’eau, concentrées sur une période relativement courte, peuvent provoquer une montée rapide des cours d’eau et submerger des portions de routes. Les sols saturés accentuent également les risques de ruissellement, d’éboulements et de débordements.

Plus d’une centaine de pompiers mobilisés

Face à la multiplication des incidents, les services de secours ont été fortement sollicités. Plus d’une centaine de sapeurs-pompiers ont été engagés depuis jeudi dans les secteurs touchés par les intempéries. Des hélicoptères effectuent également des reconnaissances afin d’identifier les zones isolées et de repérer d’éventuelles personnes nécessitant une assistance.

Plusieurs interventions avaient déjà été réalisées mercredi dans les communes de Porto-Vecchio, Sotta et Figari. Des habitants avaient été mis en sécurité, tandis que des automobilistes avaient dû être extraits de leurs véhicules. Des habitations ont également été touchées par les inondations. Les autorités locales poursuivent leurs opérations d’évaluation des dégâts, alors que certaines routes demeurent impraticables.

La circulation fortement perturbée dans le sud de l’île

La RT10, sur laquelle s’est produit l’accident mortel, a été fermée à la circulation dans le secteur concerné. D’autres axes routiers ont également été affectés par les inondations et les éboulements. Les autorités demandent aux automobilistes de limiter leurs déplacements et de respecter les interdictions de circulation, même lorsque les précipitations commencent à diminuer.

La préfecture rappelle qu’une chaussée recouverte d’eau peut présenter un danger majeur. La profondeur de l’inondation est parfois difficile à évaluer et le courant peut suffire à déplacer un véhicule. Les services de secours insistent donc sur la nécessité de ne jamais tenter de franchir une route submergée, particulièrement à proximité des cours d’eau et dans les zones exposées aux crues soudaines.

La Corse maintenue en vigilance orange

Vendredi matin, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud demeuraient placées en vigilance orange pour pluie-inondation. Selon le bulletin de Météo-France diffusé à 6 heures, les précipitations commençaient à perdre de leur intensité dans certains secteurs, mais les conditions de circulation restaient dangereuses en raison des accumulations d’eau sur les routes. La vigilance était alors annoncée jusqu’à midi, sous réserve d’une évolution de la situation météorologique.

Ce nouvel épisode rappelle la vulnérabilité de certains territoires méditerranéens face aux précipitations intenses. En Corse, le relief montagneux et la proximité entre les bassins versants et le littoral peuvent favoriser des réactions rapides des cours d’eau. Alors que les secours restent mobilisés, la priorité des autorités est désormais de sécuriser les secteurs touchés, de rétablir progressivement la circulation et d’éviter de nouveaux accidents. Le bilan humain s’établissait vendredi matin à deux morts et une personne secourue.