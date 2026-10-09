Ils osent tout ! Crans-Montana: Jessica Moretti réclame des indemnités pour son incapacité à travailler, les familles des 41 morts révoltées

Jessica Moretti, cogérante du bar Le Constellation, réclame des indemnités pour incapacité à travailler après l'incendie du Nouvel An qui a fait 41 morts. Sa demande suscite l'indignation des familles des victimes, toujours en quête de justice, alors qu'elle et son mari sont poursuivis dans le cadre de l'enquête.

Jessica Moretti, la cogérante du bar Le Constellation à Crans-Montana, où 41 personnes ont trouvé la mort dans un incendie lors de la nuit du Nouvel An, a demandé à être indemnisée pour les conséquences du drame sur sa propre santé. La Française de 40 ans, poursuivie avec son mari Jacques Moretti dans l’enquête pénale, affirme souffrir de problèmes de santé qui l’empêchent de travailler. Une démarche qui provoque l’indignation des familles de victimes, toujours engagées dans leur combat pour obtenir justice et réparation.

Elle réclame une compensation financière pour les conséquences de l’incendie

Près de dix mois après l’incendie meurtrier du Constellation à Crans-Montana, Jessica Moretti a déposé une demande d’indemnités journalières auprès de Zurich Insurance, sa compagnie d’assurance-accidents. Elle invoque une incapacité de travail consécutive à la catastrophe du 1er janvier 2026, qui a fait 41 morts et 115 blessés.

La cogérante explique que son état de santé s’est détérioré depuis l’incendie, notamment sur le plan psychologique, et que cette situation a entraîné une perte de revenus. Sa demande relève de la législation suisse sur l’assurance-accidents, qui prévoit, sous certaines conditions, des prestations destinées à compenser une perte de gain liée à une atteinte à la santé.

Cette démarche a été révélée par des échanges entre l’assureur et le ministère public du canton du Valais, versés au dossier de l’enquête pénale. Zurich Insurance avait notamment demandé aux magistrats si d’éventuelles indemnités pouvaient être versées directement à Jessica Moretti, compte tenu du blocage de ses comptes bancaires.

L’assureur aurait finalement rejeté sa demande

Si le ministère public valaisan a donné son accord de principe à un éventuel versement, cette autorisation ne constituait pas une décision d’indemnisation. La justice devait notamment se prononcer sur les modalités de paiement, tandis que la compagnie d’assurance conservait la responsabilité d’apprécier le bien-fondé de la demande.

Selon des informations publiées le 7 octobre en Italie, Zurich Insurance aurait finalement considéré que les conditions nécessaires à l’indemnisation n’étaient pas réunies et rejeté la demande de Jessica Moretti. Aucun montant d’indemnisation effectivement versé n’est établi.

Les familles des victimes dénoncent une situation révoltante

La démarche de Jessica Moretti suscite une vive colère parmi les proches des victimes, dont certains rencontrent toujours des difficultés pour faire reconnaître leurs droits et obtenir réparation. Le fait qu’une des principales personnes poursuivies dans cette catastrophe sollicite elle-même une indemnisation liée à l’incendie est particulièrement mal accepté.

Fabrizio Ventimiglia, avocat de la famille d’une personne blessée dans l’incendie, a dénoncé le contraste entre cette demande et la situation des victimes, qui attendent encore que les responsabilités soient établies. Plusieurs proches jugent la démarche incompréhensible alors que les procédures pénales et civiles sont toujours en cours.

Sur le plan juridique, le fait d’être mise en cause dans une enquête pénale n’interdit pas automatiquement à Jessica Moretti de présenter une demande à son assureur. Son éventuel droit à indemnisation dépend toutefois des conditions prévues par le contrat et par la législation suisse applicable.

Jessica Moretti toujours poursuivie, son mari incarcéré dans une autre affaire

Jessica et Jacques Moretti demeurent au centre de l’enquête sur les circonstances de l’incendie. Les investigations portent notamment sur les conditions de sécurité du Constellation, les matériaux utilisés dans l’établissement, les contrôles administratifs et l’utilisation de bougies pyrotechniques lors du service des bouteilles.

Au cours de ses auditions, Jessica Moretti avait reconnu avoir personnellement participé au service des bouteilles accompagnées de bougies festives. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer les responsabilités dans l’utilisation de ces dispositifs à proximité du plafond recouvert de mousse acoustique inflammable.

La Française reste soumise à des mesures de contrôle judiciaire et réside à Lens, dans le canton du Valais. Son mari Jacques Moretti est, quant à lui, détenu provisoirement depuis le mois d’août dans une procédure distincte, après des accusations de violences conjugales formulées par son épouse.

Dans le dossier de l’incendie, les deux gérants sont notamment poursuivis pour homicide par négligence, incendie par négligence et lésions corporelles par négligence. Ils bénéficient de la présomption d’innocence.

Près de 10 mois après la catastrophe, les familles des 41 personnes décédées attendent toujours que la justice établisse les responsabilités et que les victimes puissent obtenir les indemnisations auxquelles elles ont droit. La demande financière de Jessica Moretti vient raviver leur colère, alors que les conséquences humaines du drame continuent de peser sur les survivants et leurs proches.