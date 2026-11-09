Incendie de Crans-Montana: un restaurant du couple Moretti déclaré en faillite par la justice suisse

Les ennuis judiciaires et financiers s’accumulent pour Jacques et Jessica Moretti, propriétaires du bar Le Constellation à Crans-Montana, où 41 personnes ont trouvé la mort dans un incendie lors de la nuit du Nouvel An. Le tribunal de Sierre, en Suisse, a prononcé la faillite de leur restaurant Au Vieux Chalet, situé à Lens, dans le canton du Valais. La décision, prise le 3 novembre, a été rendue publique ce lundi par le Bulletin officiel du canton.

Le Vieux Chalet officiellement déclaré en faillite

Le restaurant Au Vieux Chalet, situé dans la commune de Lens, à proximité de Crans-Montana, fait désormais l’objet d’une procédure de faillite. Le tribunal de Sierre a confirmé sa décision, dont les motifs précis n’ont pas été rendus publics. Aucun montant concernant les éventuelles dettes de l’établissement n’a été communiqué.

Jacques et Jessica Moretti exploitaient trois établissements dans la région : Le Constellation, théâtre du terrible incendie du 1er janvier, Le Senso, un bar-restaurant de Crans-Montana ouvert en 2020, et Au Vieux Chalet, inauguré à la fin de l’année 2023. Les trois établissements avaient été fermés après la catastrophe. Le Constellation avait été détruit par les flammes, tandis que les deux autres avaient cessé leur activité.

Un incendie qui a fait 41 morts et 115 blessés

Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, un incendie avait ravagé Le Constellation alors que de nombreux jeunes célébraient le passage à la nouvelle année. Le bilan s’établit désormais à 41 morts et 115 blessés, parmi lesquels de nombreux adolescents et jeunes adultes, notamment français et italiens.

Les premières investigations ont établi que des bougies étincelantes utilisées sur des bouteilles avaient enflammé la mousse acoustique installée au plafond du sous-sol. La propagation extrêmement rapide des flammes avait provoqué un mouvement de panique parmi les clients. Les enquêteurs examinent également les conditions d’évacuation, la conformité des installations et les travaux réalisés dans l’établissement.

Les déclarations des propriétaires ont également été examinées au cours de la procédure. Lors de ses premières auditions, Jessica Moretti avait notamment affirmé : « J’ai hurlé : tout le monde sort ! Et j’ai appelé les pompiers. » Les témoignages de Jacques et Jessica Moretti sur la nuit de l’incendie⁠ avaient permis de préciser leur version des événements.

17 personnes visées par l’enquête pénale

L’enquête pénale ouverte après l’incendie concerne désormais 17 personnes, dont Jacques et Jessica Moretti, ainsi que plusieurs responsables et anciens responsables de la commune de Crans-Montana. Les investigations portent notamment sur des soupçons d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence.

Les enquêteurs cherchent à déterminer pourquoi Le Constellation n’avait fait l’objet d’aucune inspection de sécurité incendie depuis 2019. Ils examinent également les travaux effectués dans le sous-sol, les matériaux utilisés et les conditions dans lesquelles certaines issues de secours auraient été maintenues fermées. Jessica Moretti fait par ailleurs l’objet d’une accusation supplémentaire de faux dans les titres, concernant une facture liée à la mousse acoustique installée dans le bar.

Jacques Moretti a été de nouveau entendu par la justice suisse le 2 novembre. Son épouse n’avait pas participé à cette audition pour des raisons médicales. Une nouvelle audience est programmée le 2 décembre. Les deux propriétaires, comme l’ensemble des personnes mises en cause, bénéficient de la présomption d’innocence.

Jacques Moretti de nouveau incarcéré depuis août

Après avoir passé deux semaines en détention provisoire en janvier dans le cadre de l’enquête sur l’incendie, Jacques Moretti avait été remis en liberté moyennant une caution de 200 000 francs suisses. Il a toutefois été de nouveau incarcéré à la mi-août, cette fois dans le cadre d’une procédure distincte portant sur des soupçons de violences conjugales envers son épouse.

Parallèlement, la justice poursuit ses investigations sur les responsabilités des exploitants et des autorités locales dans l’incendie du Constellation. Aucun procès n’a encore été fixé dans cette affaire.

La faillite du Vieux Chalet constitue une nouvelle difficulté pour le couple, dont les trois établissements sont fermés depuis le 1er janvier. À ce stade, aucune décision de faillite concernant Le Senso n’a été annoncée.