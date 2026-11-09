Une enquête de la BBC révèle comment des réseaux criminels marseillais recrutent des adolescents pour perpétrer des crimes, notamment grâce à des promesses financières attirantes et l'utilisation des réseaux sociaux. Les témoignages mettent en lumière la violence systématique subie par ces jeunes, conduisant à une inquiétante tendance d’exploitation à l’échelle nationale.

Dans une enquête publiée ce lundi 9 novembre, la BBC plonge au cœur des réseaux de narcotrafic marseillais et révèle les méthodes employées par les organisations criminelles pour recruter des mineurs. Promesses d’argent facile, recrutement sur les réseaux sociaux, séquestrations, tortures et assassinats : le média britannique décrit un système dans lequel des adolescents venus de toute la France deviennent les exécutants de groupes comme la DZ Mafia.

L’enquête de la BBC, réalisée après plusieurs mois d’investigation, s’ouvre sur une affaire particulièrement violente survenue en 2022 dans la cité de Frais-Vallon, à Marseille. Une femme venue acheter du cannabis avait reçu un message de détresse glissé par un jeune vendeur. Deux adolescents de 15 ans affirmaient être retenus contre leur volonté par des trafiquants. Recrutés initialement pour travailler dans le réseau, ils avaient ensuite été accusés de détournements d’argent. Selon les éléments présentés devant la justice française, les deux mineurs avaient subi des violences répétées, des humiliations filmées et, pour l’un d’entre eux, un viol. Leur tentative d’évasion s’était terminée par de nouvelles violences. Six hommes ont depuis été condamnés à de lourdes peines dans cette affaire. Pour les journalistes britanniques, cet épisode illustre les méthodes de coercition utilisées pour maintenir les jeunes recrues sous le contrôle des organisations criminelles.

Les journalistes de la BBC ont également rencontré plusieurs membres ou anciens membres de réseaux marseillais. Un jeune homme de 20 ans, présenté sous le prénom de Camil, affirme avoir intégré la DZ Mafia pendant son adolescence avant d’y exercer des responsabilités dans la sécurité d’un point de vente. Il décrit une organisation capable d’attirer les nouvelles recrues avec de l’argent, des voitures ou des logements, avant d’exploiter leurs faiblesses pour les empêcher de partir. Un autre interlocuteur, surnommé Adam, est actuellement incarcéré dans l’attente de son procès pour son implication présumée dans plusieurs meurtres. Il raconte avoir progressivement intégré une équipe chargée d’exécuter des violences pour le compte du réseau. La BBC a également rencontré un trafiquant rival, surnommé Joe, qui affirme avoir gagné 3 000 euros par mois dès l’âge de 13 ans, puis entre 5 000 et 10 000 euros mensuels. Ces témoignages mettent en évidence l’attrait financier du trafic, mais aussi la brutalité des rapports entre ses membres.

Les réseaux sociaux devenus des outils de recrutement criminel

L’un des principaux enseignements de l’enquête concerne l’utilisation massive des plateformes numériques par les organisations criminelles. La BBC affirme avoir identifié de nombreuses annonces proposant des emplois de chauffeurs, de livreurs ou même de tueurs à gages à Marseille. Certaines publications utilisent des images générées par intelligence artificielle pour présenter ces activités sous une apparence valorisante. Les recruteurs ne se limitent plus aux quartiers marseillais : ils ciblent désormais des adolescents résidant à Paris, Nantes, Lille ou dans d’autres villes françaises. Les jeunes confrontés à des difficultés familiales ou sociales peuvent constituer des cibles particulièrement vulnérables. Selon les chiffres officiels cités par le média britannique, plus de 10 000 mineurs ont été impliqués, à des degrés divers, dans des affaires de trafic de stupéfiants en France en 2025. Les autorités constatent une progression de cette exploitation criminelle, tandis que les commanditaires peuvent continuer à diriger leurs activités depuis la prison ou l’étranger.

L’enquête souligne également les difficultés rencontrées par les forces de l’ordre malgré les opérations menées contre la DZ Mafia. Depuis 2024, environ 1 000 personnes liées à cette organisation ont été interpellées et 600 incarcérées, selon les chiffres policiers rapportés par la BBC. Mais le marché français des stupéfiants continue de représenter des sommes considérables. Dimitri Zoulas, responsable de la lutte contre le narcotrafic, estime que cette économie illégale génère environ sept milliards d’euros par an et mobilise près de 200 000 personnes. Derrière ces chiffres, le reportage donne notamment la parole à Karine Brouillard, dont le fils Hugo avait quitté le nord de la France pour Marseille avant d’être mortellement blessé par balle. Sa famille ignore toujours les circonstances exactes du drame. À travers ces témoignages, la BBC décrit un phénomène qui dépasse désormais les seuls quartiers marseillais : celui d’organisations capables de recruter des mineurs sur l’ensemble du territoire, de les soumettre à la violence et de les utiliser dans des activités criminelles pouvant aller jusqu’au meurtre.