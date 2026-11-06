Alertes à la bombe : quatre avions déroutés en France ce vendredi, le gouvernement annonce une enquête

Ce vendredi, quatre avions survolant la France ont été déroutés en raison d'alertes à la bombe, atterrissant sans incident à Paris-Orly et Bordeaux. Le gouvernement lance une enquête pour identifier les auteurs de ces menaces, qui se multiplient sur le continent, avec plusieurs incidents signalés récemment dans divers pays européens.

Quatre nouvelles alertes à la bombe ont visé des avions survolant le territoire français ce vendredi matin. Les quatre appareils ont été contraints de modifier leur destination et ont tous atterri sans incident. Trois se sont posés à l’aéroport de Paris-Orly et le quatrième à Bordeaux. Matignon a confirmé que les services de déminage avaient été mobilisés pour inspecter les avions et annoncé qu’une enquête était en cours afin d’identifier les auteurs de ces menaces, qui se multiplient depuis plusieurs jours dans le ciel européen.

Trois avions à Orly, un quatrième à Bordeaux : les démineurs mobilisés

Les quatre appareils se trouvaient dans l’espace aérien français lorsqu’ils ont été concernés par des alertes à la bombe. Les autorités ont organisé leur atterrissage afin de permettre aux équipes spécialisées de procéder aux vérifications de sécurité.

Matignon a précisé que les avions s’étaient posés « sans encombre » et que les services de déminage « procèdent aux inspections de sécurité ». Les compagnies aériennes concernées, les numéros des vols et le nombre de passagers présents à bord n’ont pas été communiqués.

Les services du Premier ministre ont également confirmé l’ouverture d’investigations : « Une enquête est en cours pour déterminer l’origine de ces alertes qui touchent toute l’Europe. » Les autorités cherchent notamment à identifier les personnes à l’origine des signalements et à établir si les différentes menaces sont liées.

La veille, un Airbus transportant 157 personnes avait été dérouté vers une base militaire française

Ces quatre nouvelles alertes ont été signalées moins de 24 heures après le déroutement en urgence d’un Airbus A320 d’Aer Lingus vers la base aérienne militaire d’Évreux, dans l’Eure.

Jeudi matin, le vol EI402, qui reliait Dublin à Rome, avait été visé par une alerte à la bombe alors qu’il traversait l’espace aérien français. L’avion transportait 151 passagers et six membres d’équipage. Des avions de chasse français avaient été mobilisés pour accompagner l’appareil jusqu’à son atterrissage sur la base militaire.

Les 157 occupants avaient été évacués et mis en sécurité pendant que les démineurs inspectaient l’avion et les bagages. Aucun explosif n’avait été découvert. Le parquet d’Évreux a également ouvert une enquête distincte concernant les conditions du déroutement, le commandant de bord ayant initialement refusé, selon le procureur, de rejoindre la base militaire désignée par les autorités françaises.

Des dizaines d’avions visés en Europe depuis le début de la semaine

Les alertes se sont multipliées dans plusieurs pays européens. L’Italie, la Bulgarie, la Pologne, l’Autriche, la Hongrie et la République tchèque ont notamment été concernées par des menaces visant des vols commerciaux.

Ce vendredi, neuf vols au départ ou à destination de Prague ont été visés par des alertes à la bombe. La police tchèque a engagé des inspections et renforcé les mesures de sécurité à l’aéroport Václav-Havel.

Au Portugal, un avion Ryanair devant effectuer la liaison entre Lisbonne et Rome a également fait l’objet d’une alerte. Les services de police ont inspecté l’appareil, les passagers et leurs bagages, sans découvrir d’engin explosif ni d’objet suspect.

Un vol Wizz Air reliant Prague à Rome a par ailleurs été dérouté vers Venise, où les passagers ont été évacués. En Hongrie, des avions de chasse ont été mobilisés pour escorter trois avions de ligne visés par des menaces alors qu’ils traversaient l’espace aérien du pays.

La veille, plusieurs appareils avaient déjà nécessité l’intervention des forces aériennes européennes. En Bulgarie, des chasseurs MiG-29 avaient notamment été envoyés à la rencontre de trois avions Ryanair.

Des messages de revendication, mais aucun responsable identifié

Certaines alertes ont été transmises par courrier électronique aux compagnies aériennes et aux gestionnaires d’aéroports. Des messages adressés aux aéroports de Rome et de Sofia ont été envoyés au nom des « combattants de l’État masculin », une appellation qui pourrait faire référence à un mouvement ultranationaliste russe.

L’authenticité de ces revendications n’a toutefois pas été établie. Aucun élément public ne permet, à ce stade, d’attribuer les menaces à ce mouvement, à un autre groupe ou à un État.

Les enquêteurs cherchent à déterminer si cette multiplication d’alertes correspond à une opération coordonnée ou à plusieurs initiatives distinctes. Depuis le début de la semaine, les menaces ont provoqué des déroutements, des évacuations de passagers, des retards et des déploiements d’avions militaires dans plusieurs pays.

Eurocontrol, l’organisme européen chargé de la gestion du trafic aérien, a indiqué avoir recensé 14 vols visés par des menaces jeudi, sur près de 26.300 vols effectués dans le ciel européen ce jour-là. Aucun engin explosif n’a été découvert lors des inspections achevées sur les appareils concernés.