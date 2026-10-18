Essonne : neuf chats abandonnés dans un sac, appel à témoins lancé

Neuf chats, dont huit chatons et leur mère, sont découverts abandonnés dans un sac en Essonne. Face à cette maltraitance, une association lance un appel à témoins pour retrouver les responsables, soulignant ainsi l'urgence d'agir contre les abandons d'animaux et les actes de cruauté.

Une découverte alarmante a été faite ce vendredi en Essonne. Neuf félins, dont huit chatons accompagnés de leur mère, ont été retrouvés abandonnés dans un sac. L’état des animaux et les circonstances de leur abandon soulèvent de vives inquiétudes chez les défenseurs de la cause animale du département.

Mobilisation pour identifier les responsables

Face à cet acte de maltraitance, une association de protection animale a décidé de réagir. Elle a lancé un appel à témoins dans l’espoir d’identifier les auteurs de cet abandon. Les personnes ayant des informations sur cette affaire sont invitées à se manifester auprès de l’association.

Cette affaire rappelle la vulnérabilité des animaux domestiques et la nécessité de lutter contre les abandons. Les responsables encourent des poursuites pénales pour actes de cruauté envers des animaux domestiques.