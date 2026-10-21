Accouchement chez la chienne : comment se déroule la naissance des chiots et quels sont les signes à surveiller ?

La mise bas chez la chienne nécessite une attention particulière et une préparation adéquate pour assurer le bien-être de la mère et des chiots. Les propriétaires doivent reconnaître les signes d'accouchement et être vigilants face aux complications potentielles, tout en garantissant un environnement calme et sécurisé. Un suivi vétérinaire est également recommandé après la naissance.

La naissance de chiots est un événement particulier dans la vie d’une chienne et de ses propriétaires. Après plusieurs semaines de gestation, l’animal se prépare naturellement à mettre bas, un processus qui peut durer plusieurs heures et nécessite parfois une surveillance attentive. Chez la chienne, la gestation dure généralement autour de 63 jours après l’ovulation, même si la durée calculée depuis la saillie peut varier davantage. À l’approche de l’accouchement, plusieurs changements de comportement peuvent être observés : la future mère devient parfois plus agitée, recherche un endroit calme, gratte son couchage ou manifeste une diminution de son appétit. Certaines chiennes deviennent particulièrement affectueuses, tandis que d’autres préfèrent s’isoler. Ces signes annoncent l’arrivée prochaine des chiots, mais leur intensité varie selon les animaux. Pour les propriétaires, l’essentiel est de préparer un environnement propre, confortable et suffisamment tranquille pour permettre à la chienne de mettre bas dans de bonnes conditions.

L’accouchement, également appelé mise bas, se déroule généralement en plusieurs phases. La première correspond à la préparation du col de l’utérus et au début des contractions utérines, qui ne sont pas toujours visibles. La chienne peut haleter, trembler, changer fréquemment de position ou chercher à construire un nid avec des couvertures. Cette étape dure habituellement plusieurs heures et peut parfois se prolonger jusqu’à vingt-quatre heures. Vient ensuite la phase d’expulsion des chiots, marquée par des contractions abdominales plus prononcées. Le premier petit apparaît généralement après le début des efforts expulsifs. Les naissances suivantes sont souvent espacées de quelques minutes à une heure, même si des pauses plus longues peuvent survenir. Après chaque naissance, la mère déchire normalement l’enveloppe qui entoure son chiot, nettoie son museau en le léchant et sectionne le cordon ombilical. Les placentas sont expulsés pendant ou après la naissance des petits. Une portée peut compter un seul chiot ou plus d’une dizaine, selon la race, la taille et les caractéristiques de la chienne.

Quand faut-il intervenir ou appeler un vétérinaire ?

Dans la majorité des cas, une chienne en bonne santé peut accoucher naturellement sans intervention humaine. Il est néanmoins indispensable de rester attentif aux signes pouvant révéler une complication. Des contractions abdominales puissantes pendant vingt à trente minutes sans naissance, une poche ou un chiot visible qui reste bloqué, un écoulement vert foncé avant la naissance du premier chiot sans expulsion rapide, ou encore des saignements abondants nécessitent un avis vétérinaire immédiat. Une interruption prolongée des naissances peut également être préoccupante, particulièrement lorsque d’autres chiots sont encore attendus. Les races brachycéphales, comme le bouledogue français et le bulldog anglais, présentent un risque accru de difficultés à la mise bas en raison de leur morphologie. Certaines chiennes nécessitent ainsi une césarienne programmée ou pratiquée en urgence. Il est déconseillé de tirer sur un chiot ou d’administrer des médicaments destinés à stimuler les contractions sans instruction vétérinaire. Une mauvaise manipulation pourrait blesser la mère ou les petits et aggraver une obstruction.

Une fois les chiots nés, la surveillance reste essentielle pendant les premières heures. Chaque nouveau-né doit respirer normalement, rester au chaud et pouvoir rejoindre les mamelles de sa mère. La prise de colostrum, le premier lait produit après la naissance, joue un rôle important dans la protection immunitaire des chiots. Il est également recommandé de vérifier que la mère paraît confortable, qu’elle s’occupe de ses petits et qu’elle ne présente pas de signes inhabituels tels qu’une grande faiblesse, des difficultés respiratoires, de la fièvre ou des écoulements malodorants. Les chiots doivent être pesés régulièrement afin de suivre leur croissance et de repérer rapidement une éventuelle difficulté d’alimentation. Un contrôle vétérinaire de la mère et de la portée dans les vingt-quatre heures suivant la naissance est conseillé, même lorsque l’accouchement semble s’être déroulé normalement. La mise bas constitue ainsi un phénomène naturel, mais elle ne doit jamais être banalisée : une préparation adaptée et une réaction rapide en cas de complication peuvent faire toute la différence pour la santé de la chienne et de ses chiots.