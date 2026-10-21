« Qu’il sorte de son bunker ! » : Sophie Binet étrille Lecornu et dénonce sa « mélenchonite aiguë »

Sophie Binet critique Sébastien Lecornu, soulignant son obsession pour Jean-Luc Mélenchon au détriment des revendications sociales. Elle appelle le gouvernement à se concentrer sur les préoccupations des Français, notamment sur les salaires et le pouvoir d'achat, tout en dénonçant les méthodes de maintien de l'ordre jugées inadaptées.

Sophie Binet s’en prend frontalement à Sébastien Lecornu. Invitée de RTL ce mercredi 21 octobre, la secrétaire générale de la CGT a accusé le Premier ministre de se focaliser sur Jean-Luc Mélenchon plutôt que de répondre aux revendications sociales des Français. Alors que le gouvernement tente de sortir de la crise provoquée par les violences du 17 octobre, la dirigeante syndicale dénonce une stratégie de diversion et réclame des réponses concrètes sur le pouvoir d’achat, les salaires et les retraites.

« Sébastien Lecornu est atteint d’une grave pathologie, il faut qu’il arrête de voir Mélenchon partout », a lancé Sophie Binet au micro d’Olivier Boy. La responsable syndicale reproche au chef du gouvernement d’attribuer systématiquement les tensions sociales à La France insoumise, alors que les mobilisations expriment, selon elle, une colère beaucoup plus profonde contre la politique économique et sociale menée depuis plusieurs années. Elle a également qualifié Sébastien Lecornu de « totalement borné », l’appelant à sortir de son « bunker » pour écouter les organisations syndicales.

La CGT réclame des réponses sociales plutôt que des accusations politiques

Sophie Binet considère que le gouvernement commet une erreur en concentrant son discours sur les violences et sur la responsabilité supposée de certains responsables politiques. Si elle ne conteste pas la nécessité de condamner les dégradations, elle estime que les revendications exprimées par les manifestants pacifiques doivent rester au centre des discussions. La secrétaire générale de la CGT critique également les méthodes de maintien de l’ordre, qu’elle juge inadaptées à la situation.

Ses déclarations interviennent alors que Matignon prépare de nouvelles discussions avec les partenaires sociaux. La CGT souhaite notamment obtenir des réponses sur les salaires, le pouvoir d’achat et les mesures concernant les retraites dans le budget 2027. Sophie Binet conteste les économies envisagées par l’exécutif et considère que les salariés ne doivent pas supporter l’essentiel de l’effort budgétaire.