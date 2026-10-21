Congrès du RN à Orléans : l’extrême gauche se mobilise pour faire barrage à Marine Le Pen et Jordan Bardella

À l'approche du congrès du Rassemblement national à Orléans, des organisations de gauche se mobilisent pour manifester leur opposition. Prévue les 24 et 25 octobre, cette contre-mobilisation soulève des questions sur le respect du pluralisme et la liberté d’expression, avec des manifestations visant à barrer la route au RN.

Le Rassemblement national n’a pas encore ouvert son congrès que ses opposants préparent déjà la riposte. Les samedi 24 et dimanche 25 octobre, le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella doit réunir ses militants au Zénith d’Orléans pour son XIXe congrès et le lancement de sa campagne présidentielle. Mais un collectif d’organisations syndicales, associatives et politiques appelle à une mobilisation nationale contre cet événement. Une initiative qui pose une question : jusqu’où peut aller la contestation d’un parti légalement constitué sans remettre en cause sa liberté de réunion ?

Les organisateurs de la contre-mobilisation ont prévu une manifestation samedi matin, au départ du parvis de la cathédrale Sainte-Croix, avant un rassemblement au Campo Santo. Au programme : village antifasciste, prises de parole politiques, tables rondes et concerts. Plusieurs personnalités de gauche sont annoncées, notamment la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet, la députée Clémentine Autain et Bally Bagayoko. La Ligue des droits de l’homme, Attac et plusieurs organisations militantes ont également relayé l’appel. L’objectif affiché est de constituer un front commun contre le RN, accusé par ses adversaires de représenter une menace pour la démocratie et les libertés publiques.

« Bloquons le RN » : une mobilisation qui interroge sur le respect du pluralisme

Dans leur appel, les organisateurs affirment vouloir « barrer la route » au Rassemblement national et à ses alliés dans les villes, les quartiers et les lieux de travail. Attac reprend même le mot d’ordre « Bloquons le RN », tandis que d’autres collectifs appellent à empêcher politiquement la progression du parti vers l’Élysée. Ces formulations particulièrement offensives interrogent sur la conception du pluralisme défendue par certains militants. S’opposer au programme d’un parti, le critiquer ou manifester contre ses idées relève pleinement de la liberté d’expression. En revanche, empêcher matériellement ses adhérents de se réunir ou perturber par la force un congrès légalement organisé constituerait une tout autre démarche. À ce stade, aucun élément vérifié ne permet toutefois d’affirmer que les organisateurs préparent de telles actions.

Cette contre-mobilisation intervient dans un climat national particulièrement tendu, quelques jours après les violences du 17 octobre et les destructions qui ont frappé plusieurs villes françaises. Alors que les responsables politiques de tous bords sont appelés à condamner les violences et à préserver le débat démocratique, la mobilisation d’Orléans constituera un nouveau test. Le Rassemblement national doit pouvoir tenir son congrès dans des conditions normales, tout comme ses adversaires doivent pouvoir manifester pacifiquement. La démocratie suppose précisément que des formations aux convictions opposées puissent s’exprimer sans intimidation ni violence.