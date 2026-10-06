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Budget 2027 : Marine Le Pen et Jordan Bardella dévoilent ce matin le contre-budget du RN

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Budget 2027 : Marine Le Pen et Jordan Bardella dévoilent ce matin le contre-budget du RN
Budget 2027 : Marine Le Pen et Jordan Bardella dévoilent ce matin le contre-budget du RN

Le Rassemblement national entre à son tour dans la bataille des finances publiques. Marine Le Pen, Jordan Bardella et Jean-Philippe Tanguy doivent présenter ce mardi 6 octobre à 10 heures, au siège du parti, leur contre-budget pour 2027 et une trajectoire financière destinée à ramener le déficit public sous les 3 % du PIB en 2029.

Le RN affiche un objectif de 125 milliards d’euros de réduction du déficit sur cinq ans, soit une trajectoire représentant en moyenne environ 25 milliards d’euros par an. La conférence doit permettre de connaître précisément la répartition entre économies, baisses ou hausses de prélèvements et éventuelles nouvelles recettes.

Une présentation déterminante pour la bataille du budget Lecornu

Jean-Philippe Tanguy, désormais chargé du pôle économie et finances de la campagne de Marine Le Pen, doit notamment détailler le chiffrage. Jusqu’ici, plusieurs pistes ont circulé dans la presse, mais leur présence définitive et leur montant devront être vérifiés dans le document présenté ce matin.

L’enjeu est également parlementaire. Le contre-budget permettra de connaître les modifications que le RN souhaite apporter au projet présenté par Sébastien Lecornu et les lignes rouges du parti lors de l’examen du PLF et du PLFSS.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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