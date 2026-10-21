POLITIQUE

Budget de la Sécu : le RN refuse la stratégie de LFI et contribue à faire échouer sa motion de rejet

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Budget de la Sécu : le RN refuse la stratégie de LFI et contribue à faire échouer sa motion de rejet
Budget de la Sécu : le RN refuse la stratégie de LFI et contribue à faire échouer sa motion de rejet

La France insoumise a échoué à faire rejeter immédiatement le budget de la Sécurité sociale pour 2027. Mardi 20 octobre au soir, l’Assemblée nationale a repoussé la motion de rejet préalable défendue par le député insoumis Hadrien Clouet, par 259 voix contre 128. Le Rassemblement national, pourtant opposé au projet gouvernemental, a refusé de soutenir cette initiative, préférant permettre l’examen du texte dans l’hémicycle. Une nouvelle divergence stratégique entre deux formations qui contestent pourtant toutes deux les choix budgétaires de Sébastien Lecornu.

Défendant sa motion, Hadrien Clouet a dénoncé un « braquage de la Sécurité sociale », accusant le gouvernement de préparer d’importantes économies au détriment des salariés, des retraités et des familles. Le député LFI a notamment mis en cause les restrictions envisagées sur certaines prestations sociales et les efforts demandés aux assurés. Les autres groupes de gauche ont également soutenu la motion, estimant que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale faisait peser une charge excessive sur les ménages.

Le RN préfère débattre du texte plutôt que le rejeter immédiatement

Le député RN Christophe Bentz a adopté une position différente. Tout en qualifiant le budget de « très mauvais » et de « très injuste », il a expliqué que son groupe souhaitait examiner les dispositions du texte pour tenter de les modifier. « Notre rôle, c’est de légiférer », a-t-il déclaré, estimant qu’un rejet immédiat empêcherait les députés de défendre leurs amendements et de chercher à limiter les effets des mesures gouvernementales.

Cette position a rejoint, sur la procédure, celle de la droite et des groupes du bloc central, qui ont également refusé la motion de rejet. Le vote ne constitue pas un soutien du RN au budget de la Sécurité sociale, mais traduit une volonté de poursuivre les discussions parlementaires. La motion ayant été repoussée, l’examen des articles du projet de loi a pu commencer.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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