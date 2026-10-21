Miss Universe 2026: Anne Jakkaphong et Raúl Rocha absents de la finale? Recherchés et en fuite, les deux propriétaires rattrapés par les affaires judiciaires

Miss Universe 2026: Anne Jakkaphong et Raúl Rocha absents de la finale? Les deux propriétaires, recherchés et en fuite, rattrapés par leurs affaires judiciaires

À un mois de la finale de Miss Universe 2026, les propriétaires Anne Jakkaphong et Raúl Rocha font face à des affaires judiciaires majeures et pourraient ne pas être présents. Leur situation complique les préparatifs du concours, déjà entachés par des tensions financières et des controverses sur le financement public à Porto Rico.

À un peu plus d’un mois de la finale de Miss Universe 2026, prévue le 24 novembre à Puerto Rico, les deux propriétaires du concours de beauté se retrouvent au cœur d’une situation particulièrement embarrassante. La Thaïlandaise Anne Jakkaphong Jakrajutatip et le Mexicain Raúl Rocha Cantú, tous deux confrontés à de graves ennuis judiciaires dans leurs pays respectifs, pourraient manquer le rendez-vous le plus important de l’année. Le média mexicain Club MX affirme même qu’aucun des deux ne sera présent lors du couronnement de la prochaine Miss Universe.

Une finale sans les deux propriétaires de Miss Universe ?

C’est une perspective embarrassante pour le 75e anniversaire de Miss Universe. Anne Jakkaphong et Raúl Rocha, qui contrôlent le concours à travers leurs sociétés respectives, pourraient être les deux grands absents de la cérémonie du 24 novembre, organisée au Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, à San Juan.

Dans une publication diffusée ce mercredi, le compte mexicain Club MX annonce : « Ni Anne Jakkaphong ni Raúl Rocha, tous deux propriétaires de Miss Universe, ne seront présents à la finale de Miss Universe 2026. »

La publication ajoute que « les deux propriétaires font face à des problèmes judiciaires dans leurs pays respectifs » et qu’ils se tiennent désormais à l’écart des apparitions publiques et des événements mondains.

Raúl Rocha visé par un nouveau mandat d’arrêt dans une affaire de près de 3 milliards de pesos

Au Mexique, les ennuis judiciaires de Raúl Rocha Cantú se sont encore aggravés. Le 18 octobre, la presse mexicaine a révélé l’émission d’un nouveau mandat d’arrêt contre l’homme d’affaires, soupçonné de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d’argent.

Les enquêteurs s’intéressent à un réseau qui aurait fait circuler près de 3 milliards de pesos mexicains entre 2014 et 2025. Le dossier implique également son fils, Mauricio Jesús Rocha Botello, président de Miss Universe México, ainsi que plusieurs autres personnes.

Raúl Rocha est notamment soupçonné d’avoir joué un rôle central dans des opérations financières réalisées à travers plusieurs sociétés. Les investigations portent sur des transferts bancaires et des mouvements de fonds considérés comme suspects par les autorités mexicaines.

L’homme d’affaires fait également l’objet d’une autre procédure concernant des soupçons de trafic d’hydrocarbures et d’armes. Son statut de témoin collaborateur, obtenu dans le cadre d’une précédente enquête, a été révoqué après son absence à plusieurs convocations judiciaires en décembre 2025.

Ces nouveaux développements aggravent une situation déjà explosive pour le dirigeant. Les révélations concernant les 3,27 millions de dollars de mouvements bancaires dévoilés par Nawat Itsaragrisil ont déjà alimenté les controverses autour des finances de Miss Universe.

La situation pourrait également avoir des conséquences directes sur la propriété du concours. Une éventuelle saisie des 50% détenus par Raúl Rocha fait partie des risques évoqués dans les procédures entourant l’homme d’affaires.

Anne Jakkaphong également recherchée par la justice thaïlandaise

En Thaïlande, Anne Jakkaphong Jakrajutatip est elle aussi confrontée à la justice. Un tribunal de Bangkok a délivré un mandat d’arrêt à son encontre après son absence à une audience dans une affaire de fraude financière.

L’ancienne dirigeante de JKN Global Group est poursuivie dans un dossier portant sur un investissement de 30 millions de bahts, soit environ 800 000 euros. Le plaignant lui reproche, ainsi qu’à sa société, d’avoir obtenu des fonds dans des conditions trompeuses, alors que l’entreprise connaissait déjà d’importantes difficultés financières.

Anne Jakkaphong a acquis Miss Universe en 2022 avant de céder une participation de 50% au groupe de Raúl Rocha. Les deux partenaires ont ensuite multiplié les désaccords concernant la gestion et le contrôle de l’organisation.

Déjà absente de l’édition 2025 en Thaïlande, la femme d’affaires pourrait donc manquer une nouvelle fois la cérémonie. Sa localisation exacte n’a pas été publiquement établie.

Puerto Rico : les millions de Miss Universe au cœur d’une polémique financière

Les difficultés des deux propriétaires s’ajoutent aux tensions financières qui entourent l’organisation de Miss Universe 2026 à Porto Rico.

Le financement public du concours a notamment provoqué une controverse politique. Les autorités portoricaines ont engagé des millions de dollars pour accueillir la compétition, tandis que plusieurs élus réclament des explications sur l’utilisation de cet argent.

Une commission parlementaire a été annoncée pour enquêter sur les 8,7 millions de dollars liés à l’organisation de Miss Universe. Les investigations portent notamment sur les conditions d’attribution des financements et les mouvements de fonds associés aux structures impliquées dans le concours.

D’autres révélations ont accentué les interrogations. Un nouveau versement d’un million de dollars, présenté comme extérieur au contrat initial, a soulevé de nouvelles questions sur la transparence des engagements financiers.

À ces difficultés s’ajoute une lutte de pouvoir entre les différentes structures qui revendiquent une autorité sur Miss Universe. Les désaccords entre les représentants des branches orientale et occidentale du concours ont donné lieu à plusieurs communiqués contradictoires au cours des derniers mois.

Le 24 novembre, une couronne et deux grands absents ?

Malgré les affaires judiciaires, les préparatifs du concours se poursuivent. Les candidates doivent commencer à se réunir à Puerto Rico le 8 novembre. La présentation des costumes nationaux est programmée le 21 novembre, la compétition préliminaire le 22 novembre et la grande finale le 24 novembre.

Les billets proposés pour la finale se sont écoulés en moins de 48 heures. La cérémonie doit notamment marquer la transmission de la couronne par la Mexicaine Fátima Bosch, la très controversée Miss Universe 2025.

Mais une question embarrassante accompagne désormais cette 75e édition : les deux propriétaires du concours pourront-ils seulement assister à leur propre événement ?

À ce stade, leur absence reste annoncée par Club MX et non officiellement confirmée. Si elle se concrétise, Miss Universe célébrera son 75e anniversaire sans aucun de ses deux propriétaires dans la salle, alors que leurs démêlés judiciaires continuent de peser sur l’organisation.