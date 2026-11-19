Garance Authié, Miss France 2026, est évacuée en fauteuil roulant à cinq jours de la finale de Miss Universe, suscitant des polémiques sur sa santé et les restrictions imposées aux journalistes. Des menaces de retrait d'accréditation ont été proférées face à la couverture médiatique, alimentant des inquiétudes sur son encadrement et le manque de transparence du concours.

À cinq jours de la finale de Miss Universe 2026, une vidéo montrant Garance Authié, représentante de la France à Puerto Rico, provoque une nouvelle polémique. Alors que la jeune femme a été aperçue en fauteuil roulant, des membres du personnel auraient interdit aux journalistes de la filmer, les menaçant de leur retirer leurs accréditations. Le média spécialisé Pageant Dispatches affirme également que la candidate française aurait refusé de signer une déclaration officielle avant d’être conduite vers un lieu non communiqué. Ces révélations soulèvent des questions sur les conditions de sa prise en charge et sur les restrictions imposées à la presse.

« Arrêtez de filmer ou vous perdrez vos accréditations ! »

Les images diffusées ce jeudi par Pageant Dispatches montrent une scène inhabituelle dans un hôtel de Puerto Rico. Garance Authié, désignée Miss Universe France 2026 le 18 octobre dernier, apparaît lors d’un déplacement en fauteuil roulant, entourée de plusieurs personnes présentées comme des agents de sécurité. Mais ce sont surtout les consignes imposées aux journalistes présents qui suscitent la polémique.

Selon Pageant Dispatches, des membres du personnel auraient exigé l’arrêt immédiat des prises de vue, sous peine de sanctions : « Arrêtez de filmer ou vous perdrez vos accréditations ! »

Cette menace contre les journalistes pose la question des restrictions imposées aux médias pendant la compétition. Pourquoi empêcher de filmer la candidate française alors que son état de santé suscite déjà des interrogations ? Et qui a donné l’ordre de faire cesser les enregistrements ?

Le comité Miss Universe France avait précédemment annoncé que Garance Authié s’était blessée et devait passer des examens médicaux, sans préciser la nature de sa blessure ni les circonstances de l’accident. Une rencontre avec le public avait également été annulée, le comité assurant que la candidate ferait son possible pour reprendre rapidement ses activités.

Dans une seconde publication, Pageant Dispatches attire l’attention sur plusieurs détails des images. Le média spécialisé affirme qu’aucune blessure n’est visiblement identifiable lorsque Garance Authié sort de l’ascenseur et qu’aucun médecin ne semble l’accompagner.

« Lorsque Miss France sort de l’ascenseur, elle ne semble présenter aucune blessure visible. Aucun médecin ni membre du personnel médical ne l’accompagne. Elle est en revanche entourée d’agents de sécurité », affirme la publication.

Garance Authié aurait refusé de signer une déclaration officielle

Pageant Dispatches évoque également un incident qui aurait précédé le déplacement de la candidate française. Selon les informations publiées par le média spécialisé, Garance Authié aurait refusé de signer et de diffuser une déclaration officielle.

« Selon des informations que j’ai reçues de l’intérieur de l’hôtel, Miss France aurait refusé de signer et de publier une déclaration officielle. C’est un détail important. Elle a ensuite été conduite dans un lieu non communiqué, et nous ignorons toujours où elle se trouve », affirme Pageant Dispatches.

Le lieu où Garance Authié a été conduite après les images diffusées n’a pas été communiqué dans ces publications. Aucune information ne permet cependant d’affirmer qu’elle serait retenue contre son gré.

Pageant Dispatches fait également état de préoccupations concernant certaines personnes impliquées dans la gestion de la candidate française.

« Je suis sérieusement inquiet. Les personnes qui la prennent actuellement en charge évoluent dans un environnement dans lequel certaines figures ont été publiquement liées à des réseaux criminels mexicains. Ces éléments méritent d’être examinés sérieusement et vérifiés de manière indépendante », affirme la publication.

Ces nouvelles interrogations apparaissent dans un contexte déjà particulièrement tendu autour de Miss Universe et de son copropriétaire Raúl Rocha Cantú, visé au Mexique par des accusations concernant notamment des activités financières illicites et la criminalité organisée.

La désignation de Garance Authié à Miss Universe France 2026 avait également été entourée de controverses. Plusieurs participantes avaient notamment évoqué une rencontre organisée à bord du yacht de Raúl Rocha à Saint-Tropez, avant la sélection officielle.

Nahema Ledard avait dénoncé les conditions de cette rencontre, affirmant que les candidates avaient défilé en maillot de bain devant le copropriétaire du concours et qu’il leur avait été interdit de publier des images.

À cinq jours de la finale, pourquoi empêcher les journalistes de filmer Miss France ?

La finale de Miss Universe 2026 doit se dérouler le 24 novembre au Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, à San Juan. Garance Authié est toujours officiellement engagée dans la compétition, malgré la blessure annoncée par son comité.

Aucun retrait de la Française n’a été confirmé et aucun diagnostic médical précis n’a été rendu public. Les images de son déplacement en fauteuil roulant ne permettent pas de connaître la gravité de son état de santé.

En revanche, les menaces de retrait d’accréditation rapportées par Pageant Dispatches soulèvent une question : pourquoi des journalistes auraient-ils été empêchés de filmer la candidate française et qui a pris cette décision ? Une fois de plus, Miss Universe a prouvé qu’il excellait dans un domaine de façon remarquablement constante : le manque de transparence…