Miss Univers 2026 : Garance Authié représentera la France à Porto Rico après une élection marquée par les polémiques

Garance Authié, mannequin parisienne de 22 ans, a été désignée pour représenter la France à Miss Univers 2026 après une élection marquée par des controverses, notamment des accusations de racisme. Éducatrice et passionnée, elle souhaite défendre l'autonomie des femmes, et sa sélection illustre un changement dans le processus de désignation des candidates.

C’est désormais officiel. Garance Authié, mannequin parisienne de 22 ans, a été désignée pour représenter la France lors de Miss Univers 2026, dont la finale se déroulera le 24 novembre à San Juan, à Porto Rico. La jeune femme a été choisie dimanche par le comité Miss Universe France, au terme d’une sélection mouvementée, marquée notamment par le report de l’annonce de la gagnante après des accusations de propos discriminatoires formulées par une candidate.

La nouvelle représentante française succède à Ève Gilles, qui avait porté les couleurs tricolores lors de l’édition précédente. Elle aura pour mission de tenter de décrocher une troisième couronne mondiale pour la France, après Christiane Martel en 1953 et Iris Mittenaere en 2016.

Une mannequin de 22 ans sans expérience des concours de beauté

Originaire de Paris, Garance Authié mesure 1,79 m et travaille dans le mannequinat depuis l’enfance. Contrairement à ses deux dernières concurrentes, elle n’a jamais remporté de titre régional de Miss et n’a pas participé à l’élection de Miss France. Une particularité qui marque une rupture avec les habitudes de sélection des représentantes françaises au concours international.

La jeune femme présente également un parcours universitaire international. Bachelière avec mention à 17 ans, elle a poursuivi ses études à Madrid et aux États-Unis avant d’obtenir un master en management à Londres. Elle parle couramment français et anglais, possède un niveau intermédiaire en espagnol et quelques notions d’italien.

Passionnée de danse classique, d’équitation, de piano, de plongée sous-marine et de navigation, Garance Authié souhaite notamment défendre l’autonomie des femmes et leur liberté de choisir leur parcours professionnel.

Lors de sa présentation officielle, elle avait expliqué : « Miss Universe France représente pour moi l’occasion de réunir toutes les facettes de mon parcours et de montrer qu’une femme n’a pas à se limiter à une seule voie. »

Garance Authié a été préférée à Lilou Émeline-Artuso et Mareva Michel Del Toro, les deux autres finalistes de la sélection française. Toutes deux disposaient pourtant d’une expérience des concours de beauté.

Lilou Émeline-Artuso, ancienne Miss Côte d’Azur, avait terminé quatrième dauphine de Miss France 2025. Mareva Michel Del Toro avait, de son côté, participé à l’élection de Miss France 2026 en atteignant les demi-finales.

La sélection avait également été marquée par l’abandon de Maxime Teissier, l’une des favorites, qui avait préféré privilégier sa carrière de vétérinaire. Son retrait avait modifié la compétition avant la désignation des trois dernières finalistes.

Le choix de Garance Authié confirme la nouvelle orientation de Miss Universe France, qui a ouvert sa sélection à des candidates n’ayant jamais participé aux concours régionaux traditionnels.

Une désignation retardée après des accusations de racisme

Cette annonce met fin à plusieurs jours d’incertitude. Initialement prévue le 7 octobre, la désignation de la représentante française avait été suspendue par l’organisation à la suite de préoccupations concernant le traitement de certaines participantes.

La procédure avait été suspendue après des révélations concernant l’intégrité et la dignité des finalistes. Le lendemain, Rennedy-Lisa Kubieda avait accusé la direction de comportements racistes.

Rennedy-Lisa Kubieda, 23 ans, qui figurait parmi les participantes, avait dénoncé des propos déplacés qu’elle affirmait avoir subis en raison de sa couleur de peau. Sur Instagram, elle avait notamment déclaré : « Aucune opportunité ne devrait nous coûter notre dignité. »

L’organisation avait assuré prendre ces préoccupations au sérieux, tout en rappelant son attachement au respect et à l’inclusion. La désignation de Garance Authié a finalement été annoncée le 18 octobre, sans que le comité communique publiquement les conclusions détaillées de ses vérifications ni d’éventuelles sanctions.

Miss France s’est retirée du concours international

Cette édition 2026 marque également une rupture institutionnelle. En mai dernier, la Société Miss France a annoncé qu’elle ne participerait plus à Miss Universe, après les nombreuses controverses qui avaient entouré l’édition 2025.

L’organisation internationale a alors repris directement la supervision de la sélection française, à travers une nouvelle structure indépendante de la Société Miss France.

Garance Authié devient ainsi la première représentante française sélectionnée dans ce nouveau dispositif. Sa participation ne dépend d’aucun titre obtenu lors de l’élection nationale de Miss France.

Cette nouvelle organisation française prend ses fonctions alors que Miss Universe traverse une crise de gouvernance. Raúl Rocha et son fils Mauricio Jesús Rocha Botello sont notamment visés par un nouveau mandat d’arrêt dans une enquête portant sur le blanchiment présumé de près de 3 milliards de pesos. Ces accusations judiciaires concernent directement deux personnalités occupant des responsabilités au sein de l’univers Miss Universe, Raúl Rocha étant actionnaire majoritaire et président de l’organisation internationale.

Rendez-vous le 24 novembre à Porto Rico, sur fond de scandales financiers

La 75e édition de Miss Universe se déroulera le 24 novembre 2026 au Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, à San Juan. Garance Authié y retrouvera les représentantes des autres pays et territoires engagés dans la compétition.

Plusieurs autres Françaises participeront également à cette édition sous d’autres écharpes. Justine Kamara représentera notamment la Guinée, tandis que Chloé Deher défendra les couleurs de la Guadeloupe. La Martinique, Mayotte et La Réunion disposeront également de leurs propres représentantes.

Le concours se déroulera également sur fond de polémiques financières. Le Sénat de Porto Rico réclame toujours des explications sur l’utilisation de plusieurs millions de dollars d’argent public destinés à l’organisation de Miss Universe 2026. Ces interrogations persistent à quelques semaines de la finale internationale.

Garance Authié tentera de succéder à la Mexicaine Fátima Bosch, couronnée Miss Univers 2025. Elle dispose désormais d’un peu plus d’un mois pour préparer sa participation. Pour la nouvelle représentante française, le défi sera double : s’imposer face aux candidates internationales et défendre les couleurs de la France dans un concours dont les dirigeants sont confrontés à de graves accusations judiciaires et à des controverses financières.