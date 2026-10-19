Miss Universe : $162 millions blanchis. Nouveau mandat d’arrêt contre Raúl Rocha et son fils, Mauricio Jesús Rocha Botello

Raúl Rocha Cantú, président de Miss Universe, fait face à un nouveau mandat d'arrêt au Mexique pour blanchiment d'argent, accusé d'avoir blanchi près de 3 milliards de pesos via 17 sociétés écrans. Son fils, Mauricio Jesús Rocha Botello, est également concerné, aggravant la situation de la famille Rocha dans un contexte juridique lourd.

La justice mexicaine a délivré un nouveau mandat d’arrêt contre Raúl Rocha Cantú, actionnaire majoritaire et président de Miss Universe, pour criminalité organisée et blanchiment d’argent. L’homme d’affaires est accusé d’avoir participé à un réseau qui aurait blanchi près de 3 milliards de pesos, soit environ 162 millions de dollars, entre 2014 et 2025. Cette nouvelle procédure vise également son fils, Mauricio Jesús Rocha Botello, président de Miss Universe Mexico, ainsi que quatre autres personnes.

Déjà recherché depuis décembre 2025 dans une autre affaire de trafic d’armes et de carburant, Raúl Rocha voit les accusations judiciaires s’accumuler, alors qu’il continue de mener une vie luxueuse à l’étranger. Une situation d’autant plus embarrassante que les révélations d’Entrevue sur son séjour à Monaco et son train de vie ostentatoire sont désormais reprises dans la presse mexicaine.

Un réseau de blanchiment de 3 milliards de pesos et 17 sociétés écrans

Le nouveau mandat d’arrêt a été délivré par Ricardo Alfonso Santos Dorantes, juge du Centre fédéral de justice pénale d’Almoloya de Juárez, dans l’État de Mexico. Le parquet fédéral mexicain, la Fiscalía General de la República, soupçonne Raúl Rocha d’avoir occupé une place centrale dans une organisation criminelle spécialisée dans le blanchiment de capitaux.

Les enquêteurs ont identifié un système financier reposant sur 17 sociétés écrans, dépourvues de personnel et d’infrastructures réelles. Ces structures auraient servi à recevoir des fonds, à les concentrer dans plusieurs sociétés intermédiaires, puis à les transférer vers des comptes personnels avant de les redistribuer à des tiers sans justification commerciale, professionnelle ou fiscale.

Selon les éléments de l’enquête, Raúl Rocha aurait personnellement reçu 125 millions de pesos de dépôts et effectué 107 millions de pesos de retraits entre 2015 et 2025. Ces opérations représentent respectivement environ 6,8 et 5,8 millions de dollars.

Six entreprises figurent dans les investigations : GI Euromex, Impulsora Eagle, Legacy Equity Group, Soluciones Gasíferas del Sur, Operadora de Alimentos y Bebidas Naucalpan et Operadora de Alimentos y Bebidas Malibú.

Le rôle attribué à Raúl Rocha dépasse celui d’un simple investisseur. Il aurait été actionnaire fondateur et secrétaire de GI Euromex, actionnaire majoritaire et président de Soluciones Gasíferas del Sur, ainsi que président de Legacy Equity Group. Il aurait également disposé du pouvoir d’autoriser des virements depuis un compte de GI Euromex ouvert auprès d’Intercam Banco.

Son fils Mauricio, président de Miss Universe Mexico, également sous mandat d’arrêt

L’affaire frappe désormais directement la famille Rocha. Mauricio Jesús Rocha Botello, fils de l’homme d’affaires et président de Miss Universe Mexico, figure parmi les six personnes visées par les nouvelles mesures judiciaires.

Les quatre autres personnes recherchées sont Andrés Javier Vázquez Ruiz, Alberto Charlan Salazar, Heliodoro Vargas Durán et Luis Aquilino Vásquez. Les enquêteurs attribuent à Raúl Rocha, Andrés Javier Vázquez Ruiz et Alberto Charlan Salazar des responsabilités de direction dans l’organisation présumée.

Cette nouvelle procédure place ainsi deux responsables de l’univers Miss Universe au cœur d’un même dossier pénal. Le concours international et sa structure mexicaine se retrouvent confrontés à une affaire qui dépasse largement les polémiques habituelles entourant les élections de reines de beauté.

Déjà fugitif depuis décembre 2025 pour trafic d’armes et de carburant

Ce nouveau mandat d’arrêt constitue la deuxième procédure de capture visant Raúl Rocha. Depuis le 15 décembre 2025, l’homme d’affaires est déjà recherché dans un dossier distinct portant sur la criminalité organisée, le trafic d’armes et le commerce illégal d’hydrocarbures.

En 2025, il avait bénéficié temporairement du statut de témoin collaborateur auprès de la justice mexicaine. Il avait reconnu avoir apporté 4,2 millions de pesos à deux opérations de contrebande de carburant, pour des bénéfices estimés à environ 1,2 million de pesos.

Ce statut lui a ensuite été retiré après son absence à des convocations judiciaires prévues du 8 au 12 décembre 2025. Un mandat d’arrêt avait alors été délivré contre lui, ouvrant une période de fuite hors du Mexique.

Ses avocats ont engagé des recours d’amparo, mécanisme juridique mexicain permettant de contester certaines décisions des autorités. Ces démarches n’ont pas empêché la délivrance du nouveau mandat d’arrêt dans l’affaire de blanchiment.

Monaco, yacht et montres de luxe : les révélations d’Entrevue sur la vie dorée de Raúl Rocha

Alors que les autorités mexicaines cherchent à obtenir son arrestation, Raúl Rocha a multiplié les apparitions en Europe, notamment sur la Côte d’Azur. Une situation qu’Entrevue avait dénoncée plusieurs mois avant ce nouveau mandat d’arrêt.

En juin dernier, Entrevue avait révélé la présence de Raúl Rocha à Monaco, où l’homme d’affaires avait été filmé entouré de sa famille, affichant vêtements et accessoires de luxe⁠. Son épouse avait notamment été aperçue avec un sac Hermès Birkin et des vêtements Saint Laurent. Interrogé sur sa montre, Raúl Rocha avait indiqué porter un modèle Van Cleef & Arpels.

Ces images prennent aujourd’hui une dimension particulière. Alors que la justice mexicaine enquête sur des centaines de millions de dollars de mouvements financiers, l’homme d’affaires a continué d’afficher une richesse spectaculaire loin de son pays.

En août, Entrevue avait également mené une enquête entre Monaco, Antibes et Saint-Tropez, permettant de retrouver et de photographier le yacht de Raúl Rocha⁠. Malgré plusieurs jours de recherches dans les ports de la Côte d’Azur, l’homme d’affaires n’avait pas été localisé à bord.

Fait particulièrement révélateur de la portée de ces investigations : les nouvelles publications mexicaines consacrées à son mandat d’arrêt évoquent désormais ses apparitions à Monaco, montrant le contraste entre son statut de fugitif et son train de vie luxueux.

Une ancienne protection judiciaire qui a fini par voler en éclats

L’histoire judiciaire de Raúl Rocha comporte également un épisode embarrassant pour les institutions mexicaines. Sous l’autorité de l’ancien procureur général Alejandro Gertz Manero, l’homme d’affaires avait obtenu un accord de collaboration lui permettant temporairement d’échapper à son arrestation dans le dossier de trafic d’armes et de carburant.

Cet arrangement a suscité une vive controverse au Mexique. Après le départ d’Alejandro Gertz Manero, la nouvelle procureure générale, Ernestina Godoy, a relancé les poursuites contre Raúl Rocha. Le nouveau dossier de blanchiment vient désormais s’ajouter aux accusations précédentes.

La situation de l’homme d’affaires s’est donc considérablement dégradée en moins d’un an. Après le gel de ses comptes bancaires, la perte de son statut de collaborateur judiciaire et un premier mandat d’arrêt, il doit désormais répondre à une deuxième procédure pénale qui concerne également son fils.

Miss Universe : jusqu’à quand un concours mondial pourra-t-il être dirigé par un fugitif ?

Raúl Rocha demeure une figure centrale de Miss Universe, dont il est l’actionnaire majoritaire. L’organisation prépare son 75e anniversaire et une nouvelle édition prévue à Porto Rico, alors que son principal dirigeant est recherché dans deux dossiers de criminalité organisée.

La situation est d’autant plus accablante que Raúl Rocha avait récemment qualifié sa propre associée Anne Jakrajutatip de « fugitive »⁠. Une attaque pour le moins malvenue de la part d’un homme qui fait lui-même l’objet de mandats d’arrêt au Mexique.

Le nouveau dossier judiciaire porte sur près de 3 milliards de pesos de fonds soupçonnés d’avoir été blanchis, 17 sociétés écrans et six personnes recherchées. À ces chiffres s’ajoutent les accusations antérieures de trafic d’armes et de carburant. Raúl Rocha et les autres personnes visées bénéficient de la présomption d’innocence, aucune condamnation définitive n’étant établie dans ces procédures.

Le contraste est désormais terrible entre le prestige international que Miss Universe cherche à vendre et la situation judiciaire de son dirigeant. Derrière les couronnes, les robes de soirée et les événements mondains, le principal actionnaire du concours est un homme recherché par la justice de son pays, dont le fils est désormais lui aussi visé par un mandat d’arrêt. Un scandale de plus pour une organisation qui semble incapable de se débarrasser des affaires entourant ses dirigeants.