Miss Universe 2026 : Nawat accuse le gouvernement de Puerto Rico d’avoir payé 3 millions de dollars pour faire gagner Jennifer Barreto

Jennifer Barreto, couronnée Miss Universe 2026, est au cœur d'une controverse après les accusations de Nawat Itsaragrisil, qui soutient que le gouvernement de Puerto Rico a dépensé 3 millions de dollars pour garantir sa victoire. Cette polémique éclaire les investigations en cours sur l'utilisation de 8,7 millions de dollars d'argent public pour organiser le concours.

Jennifer Barreto, 27 ans, Portoricaine couronnée Miss Universe 2026 à San Juan, première mère de famille à gagner ; Nawat Itsaragrisil l’accuse, sans preuve donnée, d’une victoire financée par l’État.

À peine couronnée Miss Universe 2026, Jennifer Barreto se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique. Nawat Itsaragrisil, président de Miss Grand International et figure centrale de Miss Universe East, accuse le gouvernement de Puerto Rico d’avoir consacré 3 millions de dollars à l’obtention de la couronne et 5 millions supplémentaires à l’organisation du concours sur son territoire. Des accusations rejetées par l’organisation du concours, mais qui interviennent alors que l’utilisation des fonds publics fait déjà l’objet d’investigations parlementaires à Puerto Rico.

5 millions pour organiser le concours, 3 millions pour obtenir la couronne

Selon Nawat Itsaragrisil, sur les 8 millions de dollars investis par Puerto Rico, 5 millions auraient servi à accueillir le concours international, tandis que 3 millions auraient été destinés à garantir la victoire de la représentante portoricaine.

Jennifer Barreto a effectivement remporté la 75e édition de Miss Universe, mardi 24 novembre, au Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, devant son public.

Âgée de 27 ans, elle a offert à Puerto Rico sa sixième couronne internationale, vingt ans après la victoire de Zuleyka Rivera en 2006. Elle devient également la première mère de famille à remporter le concours.

8,7 millions de dollars d’argent public sous surveillance parlementaire

Les révélations de Nawat ont lieu alors que le financement de Miss Universe 2026 par Puerto Rico suscite des interrogations depuis plusieurs mois.

Le gouvernement portoricain avait engagé 8,7 millions de dollars d’argent public pour accueillir le concours. Plusieurs élus ont demandé des comptes sur la destination de ces fonds, les conditions de leur versement et l’identité de leurs bénéficiaires.

Le Sénat de Puerto Rico avait notamment constaté, fin septembre, que les factures présentées ne correspondaient pas aux 5 millions de dollars déjà décaissés. Des informations manquaient également concernant les comptes bancaires sur lesquels les fonds publics avaient été déposés.

La Chambre des représentants de Puerto Rico avait également engagé une enquête parlementaire sur les millions de dollars versés dans le cadre de Miss Universe et les fonds liés à Raúl Rocha⁠.

La gouverneure de Puerto Rico défend les millions investis

Ce mercredi, la gouverneure de Puerto Rico, Jenniffer González, a défendu l’investissement réalisé par son gouvernement, affirmant que le concours aurait déjà généré plus de 45 millions de dollars de retombées économiques, notamment dans l’hôtellerie et la restauration.

Cette estimation arrive après plusieurs mois de controverses concernant les versements effectués par les autorités portoricaines, dont un transfert d’un million de dollars sur un compte lié à Raúl Rocha, malgré plusieurs alertes formulées par Nawat⁠.

Déjà fragilisée par les affaires judiciaires entourant ses propriétaires, ses conflits internes et les interrogations sur son financement, Miss Universe doit désormais faire face à des accusations portant directement sur le résultat de son édition 2026.