Miss Universe France 2026: Nahema Ledard n’assume plus ses propos et prétend ne pas avoir donné d’interview à Entrevue. Voici les preuves qu’elle ment !

Nahema Ledard, candidate à Miss Universe France 2026, conteste avoir donné une interview à Entrevue, malgré les preuves fournies par la rédaction. Dans cet entretien, elle avait révélé des détails embarrassants sur sa rencontre avec Raúl Rocha. Les démentis de Ledard soulèvent des interrogations sur ses déclarations initiales et la gestion de ses propos.

Après avoir accordé une interview au journaliste Jordi Martin, pour Entrevue, sur les coulisses de Miss Universe France 2026 et sa rencontre avec Raúl Rocha, Nahema Ledard fait désormais marche arrière. La candidate affirme publiquement n’avoir jamais été interviewée par Entrevue. Une version que notre rédaction dément catégoriquement, preuves à l’appui. Car l’interview a bel et bien eu lieu, et Nahema Ledard savait parfaitement qu’elle répondait à un journaliste.

Nahema Ledard nie l’évidence : elle a bien été interviewée

Après la publication de ses révélations sur Miss Universe France 2026, Nahema Ledard a diffusé un communiqué dans lequel elle affirme : « Je tiens à préciser que je n’ai jamais accordé d’interview à ce magazine. »

Une affirmation que notre rédaction conteste formellement. Nahema Ledard a bien été interviewée par Jordi Martin, qui s’était clairement présenté comme journaliste. Ce dernier collabore régulièrement avec Entrevue, ce qui n’a jamais été un secret. La candidate a répondu à ses questions en connaissant parfaitement sa qualité de journaliste.

Notre rédaction conserve d’ailleurs les captures d’écran des échanges Instagram ayant permis de réaliser cette interview. Il ne s’agit donc ni de propos inventés ni d’une simple conversation privée présentée abusivement comme un entretien journalistique.

Nahema Ledard peut regretter ses déclarations. Elle peut même souhaiter ne jamais les avoir faites. Mais elle ne peut pas prétendre que l’interview n’a jamais existé.

Des révélations explosives sur le yacht de Raúl Rocha

Dans cette interview, Nahema Ledard avait notamment évoqué les conditions dans lesquelles plusieurs candidates à Miss Universe France 2026 auraient rencontré Raúl Rocha, copropriétaire de Miss Universe, à bord de son yacht.

Elle avait déclaré : « On nous a fait défiler en maillot de bain devant Raúl Rocha sur son yacht, et on nous a interdit de publier quoi que ce soit sur cette rencontre. »

Des accusations particulièrement embarrassantes pour l’organisation du concours, qui soulevaient des interrogations sur le rôle de Raúl Rocha et les conditions de sélection des candidates.

Aujourd’hui, plutôt que d’expliquer ces révélations ou d’en préciser le contexte, Nahema Ledard préfère contester l’existence de l’interview. Un revirement qui donne le sentiment qu’elle cherche désormais à se dégager de la responsabilité de ses propres déclarations.

Elle laisse crier aux « fake news » alors que nous détenons les preuves

Le démenti de Nahema Ledard est désormais relayé sur les réseaux sociaux à travers un montage accusant notre publication de diffuser des « FAKE NEWS ».

L’accusation est grave. Elle met directement en cause l’intégrité du travail réalisé par Jordi Martin et l’authenticité de notre article.

Mais les faits sont là : l’interview a été réalisée, le journaliste s’était présenté comme tel et notre rédaction conserve les éléments qui permettent de l’établir.

Nahema Ledard ne peut pas transformer un entretien qu’elle ne souhaite manifestement plus reconnaître en une prétendue fabrication journalistique. Si elle considère que certains passages ont été déformés, libre à elle de les identifier précisément. Son communiqué ne le fait pas.

Accuser un média de fabriquer une interview ne suffit pas à effacer les réponses données à un journaliste. Encore faut-il pouvoir démontrer que l’entretien est faux.

Nahema Ledard doit assumer ses propos plutôt que de nier l’interview

La candidate doit désormais répondre à une contradiction : pourquoi affirmer n’avoir jamais accordé d’interview alors qu’elle a répondu aux questions d’un journaliste clairement identifié ?

Son démenti ne répond pas davantage aux questions soulevées par ses révélations concernant Raúl Rocha et les candidates de Miss Universe France 2026.

Notre rédaction maintient intégralement l’authenticité de l’interview réalisée par Jordi Martin et rejette les accusations de fabrication.

Nahema Ledard a parfaitement le droit de changer d’avis, de regretter ses déclarations ou de vouloir prendre ses distances avec leur publication. Mais regretter une interview ne signifie pas qu’elle n’a jamais eu lieu. Et contester le travail du journaliste qui l’a réalisée ne fera pas disparaître les preuves que nous avons conservées.

Voici l’interview de Nahema Ledard réalisée par Jordi Martin sur Instagram :