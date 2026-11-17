Miss Universe France 2026 - Nahema Ledard brise le silence: «On nous a fait défiler en maillot de bain devant Raúl Rocha sur son yacht, et on nous a interdit de publier quoi que ce soit sur cette rencontre»

Nahema Ledar, candidate à Miss Univers France 2026, révèle des dysfonctionnements dans la sélection. Son témoignage met en lumière une absence de véritable élection, des critères flous et une expérience marquée par le favoritisme, notamment envers Garance Authié, qui, bien que deuxième au vote du public, a été choisie pour représenter la France.

EXCLUSIF – Nahema Ledard, candidate de Miss Univers France 2026, brise le silence sur les coulisses d’une sélection contestée. Casting, yacht de Raúl Rocha, absence de véritable élection, résultats communiqués avec retard et critères jamais dévoilés : son témoignage soulève de nouvelles questions sur la désignation de Garance Authié .

Après notre publication de lundi consacrée à Raúl Rocha et à son invitation des 13 candidates de Miss Univers France sur son yacht, une autre voix vient aujourd’hui apporter un éclairage de l’intérieur. Nahema Ledard, qui faisait partie des candidates présentes à cette rencontre, a souhaité revenir sur une expérience qu’elle dit avoir vécue avec déception.

Son témoignage décrit une sélection dont le déroulement aurait été très éloigné de ce qui avait initialement été annoncé aux participantes. Et surtout, une question demeure : comment Garance a-t-elle finalement été choisie pour représenter la France alors qu’elle était arrivée deuxième dans le vote du public ?

Nahema Ledard, candidate à Miss Universe France 2026

Jordi Martin : Vous avez participé à la sélection Miss Univers France 2026. Comment s’est déroulée cette aventure ? Connaissiez-vous Raúl Rocha ? Pensiez-vous pouvoir être élue ?

Nahema Ledard : La sélection a commencé par un casting ouvert. Selon les informations officielles communiquées sur le compte Instagram du comité Miss Univers France, plus de 1 500 candidatures en ligne ont été reçues, suivies de 200 auditions, puis de 30 candidates présélectionnées. Seules 11 finalistes ont finalement été retenues. J’ai personnellement postulé en ligne avant de participer à un casting en présentiel.

Comme Garance ?

Concernant Garance, son parcours a été différent. Elle n’a pas elle-même postulé au casting ouvert. Elle a été recommandée au comité Miss Univers France, qui l’a directement contactée et invitée à rejoindre la promotion 2026. Une candidate s’est ensuite retirée de la compétition, ce qui nous a laissées à 10.

Comment ça s’est passé ensuite ?

L’expérience s’est déroulée en trois grandes étapes. La première était un séminaire d’une semaine comprenant différentes activités : séances photo, test de culture générale, entretien en anglais, entraînement au catwalk et préparation aux interviews. Garance n’a pas pu assister au début de ce séminaire en raison d’engagements professionnels antérieurs. Elle nous a rejointes plus tard. À la fin de cette semaine, nous avons eu une rencontre inattendue avec Raúl Rocha, qui nous a invitées à passer une journée avec lui dans son lieu de villégiature, à bord de son yacht. Cette rencontre lui a permis de voir l’ensemble des candidates et d’échanger avec le comité à notre sujet. Après ce séminaire, nous avons bénéficié de trois semaines de pause, durant lesquelles chacune devait travailler sur les points d’amélioration identifiés par l’équipe.

Que s’est-il réellement passé pendant le week-end final ? La compétition a-t-elle eu lieu comme prévu ?

C’est là que les choses ne se sont pas déroulées comme annoncé. Durant le week-end final, nous avons d’abord participé à un défilé de mode pour un créateur, dans le cadre de la Fashion Week. Nous devions ensuite prendre part à la véritable sélection Miss Univers France. Initialement, trois grandes épreuves étaient prévues : une présentation en maillot de bain, une présentation en robe de soirée, puis une introduction en français suivie d’une question du jury en anglais. Mais, en raison de la mauvaise organisation de cette journée, ces épreuves n’ont jamais été organisées comme prévu. Nous avons simplement effectué une présentation en maillot de bain, suivie d’une présentation en robe de soirée. Et encore, il ne s’agissait pas de prestations traditionnelles de concours de beauté. C’était davantage un tournage vidéo, avec plusieurs prises filmées. Certaines candidates ont même pu recommencer plusieurs fois leur présentation afin que l’équipe de production obtienne les bonnes images. Les résultats devaient être annoncés le soir même, après les délibérations du comité. Pourtant, Inès Ligron a refusé de les annoncer le jour de la finale. Nous avons donc découvert seulement le lendemain, à travers les réseaux sociaux, quelles étaient les trois candidates sélectionnées pour poursuivre l’aventure.

Vous voulez dire qu’aucune véritable élection n’a finalement eu lieu ? Et que les candidates n’ont jamais connu les critères ayant conduit à la sélection des finalistes ?

Exactement. Puisqu’il n’y a jamais eu de véritable compétition ni d’élection au sens traditionnel du terme, nous sommes toutes restées avec des interrogations sur les critères qui avaient été utilisés pour sélectionner les trois finalistes. À ce jour, nous n’avons jamais reçu d’explication claire. On nous avait également indiqué que les critères officiels permettant de désigner la gagnante de Miss Univers France seraient publiés. Mais ces informations n’ont jamais été rendues publiques et ne nous ont pas davantage été communiquées personnellement. Il y a également eu un vote du public destiné à classer les trois finalistes. Or, le comité Miss Univers France n’a pas suivi le classement établi par ce vote : Garance est arrivée en deuxième position.

Êtes-vous déçue de la manière dont les choses se sont terminées ?

Oui, je suis déçue que nous n’ayons jamais eu une véritable compétition avec des critères de jugement clairs et transparents. Même si je pense que choisir Garance comme gagnante était une très bonne décision, il y a également eu beaucoup de favoritisme tout au long de cette expérience.

Revenons à cette journée sur le yacht de Raúl Rocha. Comment s’est passée cette rencontre ? A-t-il personnellement échangé avec vous ? Avez-vous eu le sentiment qu’il avait déjà choisi Garance ?

Il nous a simplement accueillies et nous avons été invitées à marcher devant lui, en maillot de bain, afin qu’il puisse se faire une impression générale de l’ensemble des candidates. Une vidéo promotionnelle présentant notre promotion, réalisée à partir d’images tournées pendant l’une des séances photo de la semaine du séminaire, lui a également été montrée. Le comité Miss Univers France a ensuite eu une réunion avec lui, mais je ne sais pas ce qui a été discuté ni quelle était la nature de leur conversation. Je ne peux donc pas affirmer que Raúl était celui qui a choisi Garance.

Pensez-vous que Raúl Rocha a terni l’image du concours Miss Univers ?

Concernant l’image publique de Raúl et son association avec Miss Univers France, je n’ai pas d’opinion particulière à ce sujet.

Saviez-vous qu’il vivait à Monaco et qu’il était recherché par la justice mexicaine ?

Concernant le fait qu’il était recherché par les autorités, je ne l’ai appris qu’après notre visite sur son yacht. Le comité Miss Univers France nous avait simplement demandé de ne rien partager ni publier concernant notre présence sur le yacht en temps réel, probablement pour cette raison.

Une sélection qui laisse des questions sans réponse

Le témoignage de Nahema Ledard apporte un nouvel éclairage sur les coulisses de Miss Univers France 2026. Au-delà de sa déception personnelle, il met en évidence plusieurs zones d’ombre : une finale qui ne se serait pas déroulée selon le programme annoncé, des critères de sélection jamais communiqués et un vote du public dont le classement n’a pas été suivi.

Un élément retient particulièrement l’attention : Garance, finalement choisie pour représenter la France, était arrivée deuxième dans le vote des fans.

Qui a donc réellement arrêté le choix final ? Selon quels critères ? Et pourquoi les candidates n’ont-elles jamais obtenu les explications promises ? Autant de questions auxquelles cette ancienne candidate affirme, aujourd’hui encore, ne pas avoir obtenu de réponse.