Miss Grand International: la Tanzanie couronnée, l’Afrique entre dans l’histoire et Instagram s’enflamme

Jihan Mohin Dimack, Miss Tanzanie, devient la première Africaine à remporter Miss Grand International, marquant une avancée significative pour le continent. Sa victoire suscite un engouement massif sur les réseaux sociaux, avec plus de 144 millions de commentaires, et symbolise une quête plus large d'inclusion et de reconnaissance pour l'Afrique sur la scène internationale.

En sacrant Jihan Mohin Dimack, Miss Tanzanie, première Africaine à remporter Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil bouscule les codes des concours de beauté. Une victoire historique, une mobilisation populaire spectaculaire et un raz-de-marée sur les réseaux sociaux : en une soirée, le concours thaïlandais a changé de dimension.

Il y a des couronnes qui récompensent une candidate. Et puis il y a celles qui font basculer l’histoire d’un concours. Le 10 octobre, à Bangkok, Jihan Mohin Dimack a offert à la Tanzanie une victoire inédite en devenant Miss Grand International 2026. Surtout, elle est entrée dans l’histoire comme la première femme africaine à remporter ce titre depuis la création de la compétition. Une première qui dépasse largement le cadre d’un concours de beauté et place tout un continent sous les projecteurs.

Pour la Tanzanie, c’est une consécration nationale. Pour l’Afrique, un symbole puissant : celui d’un continent qui entend prendre toute sa place sur les grandes scènes internationales. Et pour Nawat Itsaragrisil, patron de Miss Grand International, cette victoire vient couronner une édition qui aura suscité un engouement considérable.

Jihan Dimack, le visage d’une victoire historique

À 30 ans, Jihan Dimack n’est pas une débutante. Son parcours dans l’univers des concours de beauté remonte à plus de dix ans. En 2014, elle terminait deuxième dauphine de Miss Tanzanie. En 2016, elle remportait Miss Univers Tanzanie, ce qui lui permettait de représenter son pays à Miss Univers, aux Philippines, en janvier 2017.

Après plusieurs années consacrées notamment au mannequinat et à ses activités professionnelles à l’international, elle a fait son retour dans les concours en remportant Miss Grand Tanzanie en août 2026. Quelques semaines plus tard, elle décroche le titre mondial.

Son parcours l’a menée bien au-delà de son pays natal. Elle a vécu en Tanzanie, au Liban et au Mozambique, avant de travailler en Chine dans le mannequinat, la vente et le commerce en direct sur Internet, un secteur en plein essor sur les plateformes numériques. Une expérience internationale qui a nourri son profil et élargi son horizon professionnel.

Lors de la finale, sa réponse sur les qualités d’une femme accomplie a également marqué les esprits. Elle a placé la bonté au cœur de sa conception du leadership, en prenant sa mère pour exemple. Un message simple, centré sur l’empathie, le respect et la capacité à faire passer les autres avant soi.

C’est l’autre chiffre qui attire l’attention. Sur une publication du compte officiel de Miss Grand International consacrée à la candidate, une capture d’écran montre plus de 144 millions de commentaires. Le même visuel affiche environ 1,1 million de mentions « J’aime » et plus d’un million de republications.

Des chiffres vertigineux, qui donnent la mesure de l’engouement numérique autour de la compétition. La mobilisation des supporters tanzaniens, relayée par les communautés de fans, a contribué à placer leur représentante au centre des conversations en ligne.

Dans un univers où la visibilité numérique est devenue un enjeu majeur, cette audience constitue un atout considérable pour un concours international. Elle montre aussi qu’une candidate peut fédérer bien au-delà du public présent dans la salle : les réseaux sociaux transforment désormais les compétitions de beauté en événements suivis, commentés et partagés à l’échelle mondiale.

Le chiffre de 144 millions doit néanmoins être distingué d’un record mondial officiellement homologué. Il s’agit du nombre affiché sur la capture du compte officiel, qui mérite d’être vérifié indépendamment avant toute affirmation définitive de record. Mais l’ampleur du chiffre affiché suffit à illustrer le phénomène.

Nawat, le pari africain

Derrière cette édition se trouve Nawat Itsaragrisil, dirigeant thaïlandais de Miss Grand International. Le concours s’est construit autour d’une identité propre, avec une forte présence numérique et une campagne affichée contre la guerre et la violence.

La victoire de Miss Tanzanie représente une étape symbolique majeure pour cette organisation. Pour la première fois, la couronne revient à une candidate africaine. Cette ouverture donne une portée particulière au résultat : une compétition internationale ne se résume pas à départager des silhouettes, des tenues ou des prestations scéniques. Elle offre aussi une vitrine aux pays représentés et à leurs cultures.

En permettant à une candidate tanzanienne de s’imposer au sommet, Miss Grand International inscrit l’Afrique dans une nouvelle page de son histoire. Ce résultat ne signifie pas que le continent était absent des concours internationaux, mais il marque une première incontestable dans l’histoire spécifique de cette compétition.

Nawat peut ainsi se prévaloir d’un résultat historique pour son organisation. Reste désormais à transformer cette visibilité en intérêt durable pour le concours, ses candidates et les causes qu’il entend défendre.

Une couronne, mais aussi une responsabilité

La victoire de Jihan Dimack ne s’arrête pas à la cérémonie de couronnement. En tant que Miss Grand International 2026, elle devient également le visage d’une organisation qui met en avant la paix, la tolérance et le respect de la dignité humaine.

Sa propre histoire, façonnée par plusieurs cultures, fait écho à ce message. D’origine tanzanienne et libanaise, elle revendique une identité plurielle et explique que cette diversité lui a appris à comprendre différentes traditions et façons de vivre.

Dans un monde traversé par les tensions, elle défend l’idée que les différences de religion ou de pays d’origine ne devraient jamais empêcher les individus de se respecter et de bénéficier des mêmes droits.

C’est peut-être là que réside la portée la plus intéressante de son sacre : dans sa capacité à associer un événement populaire à un message d’ouverture, et à faire d’une victoire individuelle un motif de fierté collective.

L’Afrique a désormais sa reine Miss Grand International

Le 10 octobre 2026 restera une date importante pour la Tanzanie et pour Miss Grand International. Jihan Dimack a décroché le titre, inscrit son nom dans l’histoire du concours et offert à son pays une visibilité internationale exceptionnelle.

Quant à Nawat, il dispose désormais d’un argument de poids pour poursuivre le développement de son organisation : une première africaine, une mobilisation massive sur les réseaux sociaux et une gagnante dont le parcours dépasse les frontières de son pays.

La suite dira si cette édition constitue un tournant durable pour le concours. Mais une chose est acquise : pour la première fois, la couronne de Miss Grand International appartient à l’Afrique. Et cette fois, c’est la Tanzanie qui écrit l’histoire.