Jens Castro, le célèbre blogueur qui dénonce les scandales de Miss Universe, invité par Nawat à Bangkok pour MGI All Stars

Jens Castro, le blogueur influent connu pour ses critiques contre Miss Universe, est invité par Nawat Itsaragrisil à Bangkok pour le concours Miss Grand International All Stars. Cette invitation, marquée par la rupture entre Nawat et Miss Universe, souligne les tensions croissantes au sein de l'univers des concours de beauté, alors que le blogueur attire l'attention des communautés de fans.

C’est une nouvelle qui devrait faire grand bruit dans le monde des concours de beauté. Selon nos informations exclusives, Jens Castro, le célèbre blogueur connu pour son incontournable « ESCANDALOOOO ! », sera l’invité spécial de Nawat Itsaragrisil à Bangkok pour Miss Grand International All Stars. Une invitation particulièrement remarquée alors que le blogueur multiplie les critiques contre Miss Universe et que Nawat a lui-même rompu avec l’organisation.

Jens Castro, le phénomène « ESCANDALOOOO ! », débarque à Bangkok

Son cri est devenu une véritable marque de fabrique. Avec son célèbre « ESCANDALOOOO ! », Jens Castro s’est imposé comme une personnalité connue des passionnés de concours de beauté, particulièrement attentifs aux scandales, aux polémiques et aux révélations qui secouent les grandes compétitions internationales.

Le blogueur sera l’invité spécial de Nawat Itsaragrisil à Bangkok à l’occasion de Miss Grand International All Stars, dont la finale est annoncée pour le 12 décembre. Une présence qui devrait attirer l’attention des communautés de fans, notamment en Asie et en Amérique latine, où les concours de beauté bénéficient d’une popularité considérable.

L’invitation est d’autant plus remarquée que Jens Castro ne ménage pas ses critiques contre Miss Universe. Il a notamment dénoncé le fiasco de Miss Universe 2026 à Puerto Rico, mettant en cause l’organisation du concours et les controverses financières qui l’entourent.

Nawat Itsaragrisil s’offre une personnalité incontournable des réseaux sociaux

Le choix de Jens Castro n’a rien d’anodin. À la tête de Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil a fait des réseaux sociaux l’un des principaux moteurs de la popularité de son organisation. Ses prises de parole, ses directs et ses annonces sont régulièrement commentés par les fans de concours de beauté.

En conviant le blogueur à Bangkok, le dirigeant thaïlandais accueille une personnalité dont la notoriété repose notamment sur sa capacité à relayer les controverses et à susciter de nombreuses réactions.

Cette invitation fait suite à la rupture entre Nawat et Miss Universe. Le dirigeant de Miss Grand International a publiquement pris ses distances avec l’organisation, déclarant « Miss Universe appartient au passé. Il n’y a plus rien à sauver. » Il a annoncé vouloir désormais se concentrer sur Miss Grand International All Stars.

Deux personnalités qui ont Miss Universe dans leur viseur

L’arrivée de Jens Castro à Bangkok prend une dimension particulière au regard des critiques adressées à Miss Universe par les deux hommes.

Ces dernières semaines, Nawat Itsaragrisil a multiplié les accusations contre les dirigeants de l’organisation concurrente. Il a notamment accusé Raúl Rocha Cantú d’avoir détourné de l’argent de Miss Universe, déclarant « The money is gone » (« L’argent a disparu »).

De son côté, Jens Castro a également consacré plusieurs prises de parole aux controverses entourant Miss Universe. Son célèbre « ESCANDALOOOO ! » accompagne régulièrement ses commentaires sur les affaires qui agitent les concours de beauté.

Les deux personnalités partagent ainsi une même exposition médiatique dans cet univers, même si leurs rôles sont différents : Nawat dirige une organisation concurrente de Miss Universe, tandis que Jens Castro commente l’actualité des concours auprès de sa communauté.

MGI All Stars : Bangkok prépare son grand rendez-vous du 12 décembre

Avec Miss Grand International All Stars, Nawat Itsaragrisil entend attirer l’attention des fans internationaux sur son organisation. La compétition doit réunir à Bangkok des personnalités issues de l’univers des concours de beauté, avec une finale annoncée pour le 12 décembre.

La présence de Jens Castro comme invité spécial constitue un nouvel atout médiatique pour l’événement. Le blogueur pourra retrouver sur place un univers qu’il connaît parfaitement, entre candidates, responsables de concours et personnalités suivies sur les réseaux sociaux.

Alors que Miss Universe traverse une période de fortes controverses, Miss Grand International entend profiter de cette exposition pour renforcer sa visibilité internationale.