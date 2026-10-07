Miss Universe France: l’élection reportée suite à des révélations sur «l’intégrité» et la «dignité» des finalistes

L'élection de Miss Universe France 2026 est reportée en raison de préoccupations relatives à l'intégrité et à la dignité des finalistes. Les trois candidates, Lilou Emeline-Artuso, Garance Authié et Mareva Michel Del Toro, attendent des clarifications sur la situation. Aucune nouvelle date n'a été annoncée pour la désignation de la représentante française.

Nouveau rebondissement dans la sélection de Miss Universe France 2026. Alors que le Top 3 est désormais composé de Lilou Emeline-Artuso, Garance Authié et Mareva Michel Del Toro, l’organisation française annonce ce mercredi 7 octobre avoir décidé de reporter la désignation de celle qui doit représenter la France à Miss Universe 2026.

Le nom de la gagnante était attendu et que la sélection française connaît déjà un calendrier mouvementé. Il y a quelques jours, Maxime Teissier avait annoncé son retrait du concours pour privilégier sa carrière de vétérinaire⁠, après plusieurs changements de dates dans l’organisation de la finale.

« Des préoccupations ont été exprimées »

Miss Universe France justifie officiellement ce nouveau report par des préoccupations qui lui ont été signalées. Le communiqué ne détaille toutefois ni leur nature ni les personnes concernées : « Miss Universe France a pris connaissance des préoccupations qui ont été exprimées et les traite avec tout le sérieux qu’elles méritent. Le respect, l’inclusion et la dignité de chaque participante sont au cœur de nos valeurs. »

L’organisation affirme également vouloir entendre directement les personnes impliquées avant de prendre sa décision. « Chaque femme a le droit de s’exprimer sur sa propre expérience, et cette parole mérite d’être entendue. C’est dans cet esprit que nous avons engagé un dialogue direct et constructif avec les personnes concernées. »

L’annonce de la gagnante suspendue

La conséquence est immédiate: aucune des trois dernières candidates ne sera désignée pour le moment. « Afin de préserver l’intégrité et les conditions appropriées de la dernière étape du processus de sélection, nous avons décidé de reporter l’annonce de notre représentante. »

Aucune nouvelle date n’est annoncée. Miss Universe France précise également qu’elle ne donnera pas davantage de détails sur les situations individuelles: « Par respect pour chacune et chacun, nous ne ferons aucun autre commentaire sur les situations individuelles. »

Le communiqué se termine par un engagement à garantir « que chaque participante soit traitée avec respect, dignité et équité ».

Lilou, Garance et Mareva restent en lice

Le report intervient le jour même où le Top 3 a été officialisé. Garance Authié, Lilou Emeline-Artuso et Mareva Michel Del Toro restent donc les trois candidates susceptibles de décrocher le titre et de représenter la France. La sélection avait initialement réuni plusieurs finalistes, dans un dispositif totalement indépendant de la Société Miss France.

Cette nouvelle organisation est née après le retrait de la Société Miss France du concours international. La sélection de Miss Universe France et les conditions dans lesquelles ses finalistes avaient été choisies avaient déjà suscité des interrogations⁠.

La représentante française doit participer à la 75e édition de Miss Universe, dont la finale est programmée le 24 novembre 2026 au Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, à San Juan. Le temps commence donc à compter pour l’organisation française, qui doit encore désigner sa candidate puis préparer son départ pour Porto Rico.

Un nouveau contretemps pour Miss Universe

Miss Universe traverse depuis plusieurs mois une crise particulièrement profonde⁠. À Porto Rico, pays hôte de l’édition 2026, l’utilisation de plusieurs millions de dollars d’argent public fait notamment l’objet de demandes d’explications au Sénat⁠.

Pour la France, une seule certitude demeure à ce stade: Lilou Emeline-Artuso, Garance Authié et Mareva Michel Del Toro sont toujours en course, mais l’annonce qui devait les départager est suspendue. Miss Universe France n’a communiqué aucune date pour rendre sa décision définitive.