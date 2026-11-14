Miss Universe 2026, le «pire concours de l’histoire»: images à l’appui, Jens Castro dénonce le fiasco à Puerto Rico, sur fond de millions de dollars détournés

Jens Castro critique sévèrement l'organisation de Miss Univers 2026 à Puerto Rico, qualifiant l'événement de "pire concours de l’histoire". Entre conditions de sécurité déplorables et millions de dollars engagés, les incohérences financières suscitent une controverse. Les manquements notables et l'absence de certaines candidates alimentent la polémique sur cette organisation calamiteuse.

« Le pire Miss Universe de l’histoire ! Un scandale ! » Jens Castro ne mâche pas ses mots. Dans une vidéo particulièrement virulente, le commentateur spécialisé dans les concours de beauté dénonce, images à l’appui, les conditions catastrophiques du défilé en maillot de bain de Miss Univers 2026 à Puerto Rico. Candidates qui trébuchent, spectateurs obligés de remettre un tapis en place, éclairage médiocre, scénographie dérisoire, absence de retransmission officielle : le spectacle décrit par Jens Castro ressemble davantage à une fête de village qu’à un événement international. Mais le plus scandaleux reste le contraste entre cette organisation qu’il juge misérable et les 8,7 millions de dollars d’argent public engagés par le gouvernement de Puerto Rico pour accueillir le concours. Alors que le Sénat réclame depuis des semaines des justificatifs sur les millions versés, une question devient incontournable : où est passé l’argent ?

La polémique prend une ampleur supplémentaire avec les révélations de Jens Castro sur les conditions de sécurité des participantes. Selon lui, le défilé était si mal organisé que plusieurs candidates ont failli tomber, au point que des spectateurs ont dû intervenir pour remettre en place un tapis bleu. Le commentateur accuse directement Magaly Febles, directrice de Miss Univers République dominicaine, d’avoir organisé cette manifestation, et met surtout en cause l’organisation internationale de Miss Univers, qu’il accuse de n’avoir pratiquement rien investi dans les spectacles. Une dénonciation d’autant plus embarrassante que les parlementaires de Puerto Rico ont déjà relevé des incohérences entre les sommes déboursées, les factures produites et les comptes bancaires destinataires de certains paiements.

« Le pire Miss Univers de l’histoire » : Jens Castro étrille un spectacle qu’il juge misérable

Dans sa vidéo publiée sur TikTok, Jens Castro annonce immédiatement la couleur : « Aujourd’hui, nous allons parler de tout ce qui a été catastrophique et misérable dans le défilé en maillot de bain de Miss Univers 2026, que tout le monde est évidemment déjà en train de critiquer. »

Le commentateur dénonce une accumulation de défaillances concernant la scénographie, l’éclairage, les prises de vue et surtout la sécurité des candidates. Selon lui, la responsabilité de cette production incombe directement à Magaly Febles, directrice de Miss Univers République dominicaine : « Commençons par préciser que ce défilé a été organisé par la directrice de Miss Univers République dominicaine, Mme Magaly Febles. C’est désormais confirmé à 100%. »

Jens Castro poursuit en dénonçant une organisation incapable, selon lui, d’offrir aux participantes des conditions dignes d’un concours international. Les images du défilé, notamment celles montrant les difficultés rencontrées par les candidates, nourrissent ses accusations.

C’est l’une des accusations les plus accablantes de Jens Castro. Ce dernier affirme que le parcours installé pour le défilé présentait un danger pour les participantes, notamment à cause d’un tapis mal fixé : « Au-delà de la scénographie catastrophique, des prises de vue et de l’éclairage, ce défilé était même dangereux pour les candidates, qui n’ont pas arrêté de trébucher. »

Il souligne les conséquences qu’aurait pu avoir une chute grave à quelques jours de la finale : « Imaginez qu’une candidate se soit fracturé le pied ! Elle n’aurait pas pu participer aux épreuves préliminaires ni à la finale. »

Plus embarrassant encore, Jens Castro affirme que des spectateurs ont dû intervenir eux-mêmes pour remettre en place un élément du dispositif scénique : « Des spectateurs présents au défilé, autrement dit des fans, ont même dû remettre en place un petit tapis bleu pour éviter que les candidates ne trébuchent. »

Un tel incident pose directement la question de la préparation technique et des mesures de sécurité prévues pour les participantes. Les représentantes des Philippines et du Pérou ont notamment rencontré des difficultés sur le parcours, tandis que le défilé a commencé avec environ deux heures et demie de retard.

Autre anomalie dénoncée par Jens Castro : l’absence de nombreuses participantes lors de cette présentation en maillot de bain. Le commentateur cite notamment les représentantes du Chili, du Nicaragua et du Honduras, qui n’ont pas participé à l’événement : « Sans compter que de nombreuses candidates, notamment celles du Chili, du Nicaragua et du Honduras, n’ont même pas participé à ce défilé. Mais enfin, qu’est-ce qui se passe ici ? »

Alors que 116 candidates participent au concours, seulement 70 figuraient finalement parmi les participantes annoncées pour cette manifestation. Une première liste diffusée sur les réseaux sociaux n’en mentionnait même que 59.

D’autres publications relayées par Jens Castro évoquent également le refus d’une candidate de défiler en maillot de bain, une décision qui aurait été suivie par plusieurs concurrentes.

Ces difficultés s’ajoutent aux critiques concernant les conditions de séjour et l’organisation générale des activités depuis l’arrivée des candidates à Puerto Rico.

« Avec 8 millions de dollars, c’est incompréhensible ! »

Le passage le plus explosif de la vidéo concerne directement l’argent. Jens Castro compare la pauvreté de la production présentée à Puerto Rico aux moyens financiers annoncés pour accueillir Miss Univers 2026 : « Quelle différence avec les productions de Miss Grand International et celles de Nawat, qui avait organisé Miss Univers l’année dernière ! Et quand on compare cela à ce qu’ils font cette année, avec un budget supposé de huit millions de dollars, c’est incompréhensible. »

Pour Jens Castro, les moyens visibles dans les spectacles ne correspondent absolument pas à ceux que l’on pourrait attendre d’un événement bénéficiant d’un financement public aussi important.

Le gouvernement de Puerto Rico a engagé 8,7 millions de dollars pour accueillir le concours. Cette somme doit couvrir des prestations et des engagements liés à l’organisation de l’événement, mais la qualité des manifestations présentées suscite désormais des interrogations sur les dépenses réellement effectuées.

La comparaison entre le budget annoncé et les images diffusées ne constitue pas une preuve comptable de détournement. Elle donne cependant une portée supplémentaire aux questions déjà posées par les parlementaires sur l’utilisation des fonds.

« L’organisation internationale de Miss Univers n’a rien investi »

Jens Castro prend soin de distinguer Puerto Rico et ses habitants des responsables du concours. Selon lui, le territoire ne doit pas être tenu pour responsable de cette organisation qu’il juge catastrophique : « Je tiens à préciser que je ne considère absolument pas que Puerto Rico soit responsable. Puerto Rico est un pays magnifique. »

Il désigne ensuite directement les responsables internationaux de Miss Univers : « La responsabilité incombe à l’organisation internationale de Miss Univers, qui, manifestement, n’a rien investi dans les spectacles qu’elle propose. »

Le commentateur affirme que les défaillances ne se limitent pas au défilé en maillot de bain. Depuis l’arrivée des candidates, il juge l’ensemble des activités médiocre et réalisé avec des moyens dérisoires : « Depuis l’arrivée des candidates, tout a été misérable, médiocre et réalisé avec des moyens dérisoires. »

Il cite notamment un autre défilé organisé sur un immense podium, dont la production lui aurait également semblé indigne des moyens financiers supposés du concours.

Pas même une retransmission officielle sur YouTube

La critique de Jens Castro concerne également la couverture audiovisuelle des événements. Alors que Miss Univers dispose d’une audience internationale et d’une chaîne YouTube officielle, le commentateur déplore l’absence de retransmission des manifestations qu’il évoque : « Et ils ne sont même pas capables d’assurer une retransmission officielle sur la chaîne YouTube de Miss Univers ! »

Selon lui, les amateurs du concours doivent compter sur les spécialistes présents à Puerto Rico pour découvrir les images des activités : « Nous ne pouvons voir ces événements que grâce aux spécialistes des concours de beauté présents sur place. Personnellement, j’ai au moins des amis et des correspondants qui sont là-bas et qui m’envoient des vidéos. »

Cette dépendance aux vidéos amateurs et aux publications des réseaux sociaux constitue, pour le commentateur, un nouveau signe du manque de professionnalisme de l’organisation.

Au-delà des installations et du budget, Jens Castro s’indigne du traitement réservé aux participantes. Il rappelle les sacrifices personnels et financiers consentis par de nombreuses jeunes femmes pour accéder à Miss Univers : « Beaucoup de ces jeunes femmes rêvent de ce concours depuis des années. Elles se préparent, investissent de l’argent, consacrent énormément de temps et d’efforts pour participer à cette mascarade de bas étage qu’est devenu Miss Univers 2026. »

Le commentateur ne cache pas son exaspération : « Sérieusement, c’est cela qu’ils proposent au public ? C’est terrible et lamentable ! »

Il s’en prend ensuite directement à Magaly Febles : « Mme Magaly Febles ferait mieux de ne plus rien produire du tout et de se consacrer uniquement à ses propres concours de beauté. »

Avant de conclure par une comparaison particulièrement humiliante pour les organisateurs : « Qu’avez-vous pensé de ce spectacle de pacotille ? On aurait dit une petite fête de village ! »

8,7 millions de dollars publics : le Sénat de Puerto Rico réclame toujours des comptes

Les accusations de Jens Castro résonnent avec un dossier financier déjà particulièrement embarrassant pour Miss Univers.

Depuis septembre, la commission du tourisme du Sénat de Puerto Rico, présidée par Marissa Jiménez Santoni, réclame des explications sur les 8,7 millions de dollars engagés pour accueillir le concours.

Le 15 septembre, 4,5 millions de dollars avaient déjà été déboursés. À la fin du mois, les versements atteignaient environ 5 millions de dollars. Or, les justificatifs transmis aux parlementaires ne correspondaient pas à l’intégralité des sommes versées.

La vice-présidente du Sénat avait alors déclaré : « Nous ne savons pas où est parti l’argent. »

Après une rencontre avec Ronald Day, directeur exécutif de Miss Univers, les explications fournies n’avaient pas permis de dissiper les interrogations. Le Sénat réclamait toujours les justificatifs des millions versés.

Certaines factures de 50 000 ou 75 000 dollars ne comportaient que des descriptions générales, sans détail suffisant sur les prestations financées. Les parlementaires demandaient notamment des précisions sur les comptes bancaires destinataires des paiements et l’identité des bénéficiaires.

Un million de dollars transféré malgré trois avertissements

L’un des épisodes les plus controversés concerne un transfert supplémentaire d’un million de dollars vers un compte Bank of America contesté par une partie de l’actionnariat de Miss Univers.

Le 17 septembre, Nawat Itsaragrisil a confirmé qu’un million de dollars avait été transféré malgré trois avertissements adressés aux autorités de Puerto Rico.

Selon le dirigeant thaïlandais, Miss Universe Eastern avait envoyé trois courriels à la Puerto Rico Tourism Company pour demander la suspension des paiements vers ce compte bancaire, dont elle contestait les conditions d’ouverture et de contrôle.

Malgré ces avertissements, le transfert aurait été exécuté. L’opération a renforcé les interrogations sur le contrôle des fonds publics et les responsabilités des différents acteurs impliqués dans les versements.

Des transferts de centaines de milliers de dollars au nom de Raúl Rocha

Les documents bancaires publiés par Nawat Itsaragrisil faisaient apparaître plus de 3,27 millions de dollars de mouvements sortants après plusieurs versements provenant de Puerto Rico.

Parmi les opérations figuraient notamment un transfert de 300 000 dollars désignant Raúl Rocha Cantú comme bénéficiaire et une autre opération de 295 236,07 dollars portant également son nom, avec une référence à un paiement hypothécaire.

Ces mouvements ont alimenté les accusations selon lesquelles une partie des fonds destinés à Miss Univers aurait pu être utilisée à d’autres fins que l’organisation du concours.

La situation judiciaire de Raúl Rocha Cantú, copropriétaire de Miss Univers, ajoute aux interrogations. Les procédures judiciaires concernant Raúl Rocha au Mexique ont déjà fragilisé la direction du concours.

Les transferts contestés et les procédures judiciaires ne suffisent toutefois pas à établir que les fonds publics engagés par Puerto Rico ont effectivement été détournés. Ils expliquent pourquoi les parlementaires demandent des justificatifs complets sur les bénéficiaires et la destination de chaque paiement.

Une enquête parlementaire sur les millions versés à Miss Univers

Face à ces révélations, la Chambre des représentants de Puerto Rico a également été saisie. Le 14 septembre, la représentante Lisie J. Burgos Muñiz a déposé la résolution 801, demandant une enquête sur les contrats conclus entre les autorités et Miss Univers.

Cette initiative porte notamment sur les 8,7 millions de dollars engagés, les conditions contractuelles, les comptes destinataires et les procédures de décaissement.

Une commission parlementaire a été réclamée pour examiner les 8,7 millions de dollars et les fonds liés à Raúl Rocha.

Les élus cherchent à déterminer si les sommes versées correspondent effectivement aux prestations prévues et à identifier les destinataires des paiements contestés.

Des millions de dollars engagés, mais des professionnels recherchés gratuitement

Début novembre, une autre polémique a renforcé les critiques sur les moyens réellement mobilisés pour Miss Univers 2026.

Une annonce portant les logos du concours et de la Compagnie du tourisme de Puerto Rico sollicitait des maquilleurs et des coiffeurs pour une activité prévue le 17 novembre.

Les professionnels devaient fournir leur CV, présenter leur portfolio et confirmer leur disponibilité, sans rémunération annoncée. Cette demande de prestations bénévoles a provoqué des réactions compte tenu du budget public consacré à l’événement.

L’organisation officielle de Miss Univers a cependant affirmé ne pas recruter de bénévoles, laissant en suspens la question de l’origine de cette annonce.

Après les scandales de Bangkok, Puerto Rico sous le feu des critiques

Jens Castro compare directement la production de Miss Univers 2026 à celles de Nawat Itsaragrisil et de Miss Grand International. Pour lui, les spectacles proposés à Puerto Rico sont très inférieurs à ceux de l’édition précédente, malgré les millions de dollars engagés.

L’édition 2025, organisée à Bangkok, avait pourtant déjà été marquée par de nombreuses controverses concernant la direction du concours, les conditions de participation et les accusations de manipulation des résultats.

L’ancien juré Omar Harfouch avait notamment dénoncé des irrégularités dans la désignation des finalistes et contesté la légitimité du résultat, qualifiant le concours de « Fake Miss Universe 2025 ».

L’édition 2026 devait permettre à l’organisation de tourner la page. Mais les controverses financières, les tensions internes et les critiques sur les conditions matérielles à Puerto Rico ont de nouveau fragilisé le concours.

Où sont passés les millions de dollars des contribuables de Puerto Rico ?

Les publications de Jens Castro placent désormais les organisateurs devant deux questions distinctes : celle de la qualité des prestations proposées aux candidates et celle de l’utilisation des millions de dollars d’argent public.

Le commentateur affirme que l’organisation internationale de Miss Univers n’a pratiquement rien investi dans les spectacles. Ses vidéos dénoncent des installations insuffisantes, des problèmes de sécurité, des productions à petit budget et une couverture audiovisuelle défaillante.

Dans le même temps, le Sénat de Puerto Rico réclame toujours les pièces comptables permettant de retracer les versements, les bénéficiaires et les prestations effectivement financées.

La finale de Miss Univers 2026 reste programmée le 24 novembre au Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan. À dix jours de cet événement, les responsables du concours doivent encore justifier l’utilisation des fonds publics engagés par Puerto Rico, alors que les images des activités préparatoires continuent d’alimenter les critiques sur l’organisation.