Miss Universe France: Rennedy-Lisa Kubieda révèle à Entrevue que le racisme n’est peut-être pas la seule raison du report

Après avoir dénoncé des propos et des comportements discriminatoires au sein de Miss Universe France, Rennedy-Lisa Kubieda apporte de nouvelles révélations sur les coulisses de l’élection. Dans un témoignage exclusif accordé à Entrevue, la finaliste de l’édition 2026 confirme que sa prise de parole a été prise en compte par l’organisation dans la décision de reporter l’annonce des résultats. Mais elle reconnaît que d’autres raisons pourraient expliquer ce report et évoque plusieurs décisions surprenantes, ainsi que des zones d’ombre que les candidates elles-mêmes ne parviennent pas à expliquer.

D’autres raisons derrière le report ? Rennedy-Lisa Kubieda n’exclut rien

C’est la principale révélation de ce témoignage exclusif. Alors que le report de l’annonce des résultats de Miss Universe France a été rapproché des accusations de racisme, Rennedy-Lisa Kubieda invite à ne pas tirer de conclusions trop rapides. Elle reconnaît ne pas connaître l’ensemble des motivations de la direction et n’exclut pas que d’autres considérations aient également pesé dans la décision. « Je préfère rester prudente sur l’idée que le report serait exclusivement lié à mon témoignage, car je n’ai pas connaissance de l’ensemble des éléments et décisions internes de l’organisation. Il est possible que d’autres considérations aient également été prises en compte. »

Quelles pourraient être ces autres considérations ? La candidate ne dispose d’aucune information permettant de les identifier. Elle confirme cependant que plusieurs décisions de l’organisation ont surpris les participantes et que toutes les explications ne leur ont pas été fournies. « Il y a effectivement eu plusieurs éléments, notamment sur le plan organisationnel, qui nous ont parfois surprises et dont nous-mêmes n’avions pas forcément toutes les explications. » Rien ne permet donc, à ce stade, d’établir si la polémique liée à son témoignage constitue la principale raison du report ou si d’autres difficultés ont également conduit la direction à modifier son calendrier.

Rennedy-Lisa Kubieda revient sur le déroulement de l’élection et les changements de dernière minute. Elle explique : « Initialement, nous étions censées connaître le Top 3 dès le dimanche soir, à l’issue de la finale. Finalement, la personne à la tête de l’organisation a décidé de reporter l’annonce au lundi et nous a indiqué à toutes les candidates que nous découvririons les résultats en même temps que les internautes et les personnes qui suivaient l’aventure. » Un changement de calendrier dont les motivations exactes n’ont pas été entièrement expliquées aux participantes.

Contrairement à ce qui leur avait été annoncé, les candidates ont finalement découvert les résultats avant leur publication. « Ainsi, dans la journée de lundi, nous avons été informées du résultat environ une demi-heure à une heure avant sa révélation publique », précise Rennedy-Lisa Kubieda. Ce décalage entre les informations initialement communiquées et le déroulement effectif de l’annonce ajoute aux interrogations sur la gestion de cette élection.

Les accusations de discrimination ont été prises en compte dans la décision

Rennedy-Lisa Kubieda confirme que sa prise de parole a donné lieu à des échanges avec les responsables du concours. Elle affirme surtout avoir reçu des indications selon lesquelles son témoignage avait été pris en compte dans la décision de reporter l’annonce des résultats. « En ce qui me concerne, après avoir pris la parole sur ce que j’avais vécu, on m’a clairement fait comprendre que ce qui s’était passé était considéré comme sérieux et que ma prise de parole avait été prise en compte dans la décision de décaler les choses. C’est en tout cas ce qui m’a été communiqué et ce que j’ai compris à ce moment-là. »

Cette déclaration apporte un nouvel éclairage sur les circonstances du report. La candidate affirme avoir été entendue par l’organisation et assure que la gravité de ce qu’elle dénonçait a été reconnue par plusieurs interlocuteurs. Elle ne prétend toutefois pas connaître l’ensemble des raisons ayant motivé la décision de la direction.

Pour rappel, Rennedy-Lisa Kubieda avait dénoncé des remarques et des comportements qu’elle juge discriminatoires concernant son apparence physique. Son témoignage met en cause une personne occupant, selon elle, une position élevée au sein du comité Miss Universe France. La candidate avait pris soin de préciser qu’elle ne visait pas l’ensemble des membres de l’organisation.

Dans sa prise de parole initiale, elle avait notamment adressé un message aux femmes de couleur, en déclarant : « Nous avons notre place. Nous avons le droit de rêver grand, de prendre la parole, de réussir et de briller. Nous n’avons pas à nous excuser d’exister dans des espaces où nous n’avons pas toujours été représentées. » Des propos qui ont alimenté les accusations de racisme entourant l’élection, même si la candidate n’avait pas explicitement employé ce terme dans cette déclaration.

Après ses révélations publiques, des membres de l’organisation ont pris contact avec elle, selon son témoignage. Elle confirme aujourd’hui que ces échanges ont permis à sa parole d’être entendue : « Ce que je peux affirmer, c’est que ma prise de parole a bien été entendue et qu’elle a donné lieu à des échanges avec l’organisation. C’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai tenu à remercier les personnes qui ont pris le temps de venir vers moi et de reconnaître la gravité de ce que j’avais vécu. » La candidate ne détaille toutefois pas les éventuelles mesures prises à la suite de ces discussions.

« L’essentiel n’est pas de créer une polémique »

Rennedy-Lisa Kubieda a également tenu à préciser qu’elle avait souhaité faire entendre sa voix dans l’espoir de provoquer une évolution des comportements au sein des concours de beauté. « Je suis reconnaissante que ma parole ait pu être entendue et relayée avec sérieux. Pour moi, l’essentiel n’est pas de créer une polémique, mais de pouvoir parler de mon expérience avec sincérité et de contribuer, à mon échelle, à ce que certaines choses puissent évoluer positivement. »

Miss Universe France : des zones d’ombre qui restent à éclaircir

Cette nouvelle affaire éclate alors que Miss Universe a déjà été confronté à plusieurs polémiques, notamment après les propos de Raúl Rocha concernant Olivia Yacé, candidate ivoirienne de l’édition 2025. Les explications du dirigeant sur les difficultés supposées de déplacement liées au passeport africain de la candidate avaient provoqué de vives critiques et provoqué la colère de Sylvie Tellier.

Le témoignage exclusif de Rennedy-Lisa Kubieda permet désormais de mieux comprendre les événements ayant précédé le report de l’annonce des résultats de Miss Universe France. Il confirme que sa prise de parole a été prise en compte dans la décision de la direction. Mais la candidate reconnaît elle-même ignorer si d’autres éléments ont également joué un rôle.

Les raisons complètes du report restent donc inconnues. Les accusations de discrimination ont-elles constitué le principal motif de cette décision ou d’autres problèmes, encore non révélés, ont-ils pesé dans la balance ? Même les candidates, pourtant directement concernées, reconnaissent ne pas avoir eu accès à toutes les explications. L’organisation devra encore éclaircir les circonstances de ce changement de calendrier.