Le genou de Garance Authié: une blessure providentielle pour faire oublier le yacht de Raúl Rocha ? Le scénario qui intrigue à la veille de la finale de Miss Universe

Garance Authié, représentante française à Miss Universe, affiche une guérison rapide d'une blessure au genou, suscitant l'interrogation sur le timing de cet envol médiatique. Alors que ses liens avec Raúl Rocha et des révélations embarrassantes refont surface, les médias concentrent leur attention sur sa blessure, occultant des questions cruciales sur la sélection des candidates.

Annoncée blessée aux ligaments, aperçue en fauteuil roulant, puis de retour sur scène quelques jours plus tard : Garance Authié, la représentante française à Miss Universe semble avoir retrouvé toutes ses capacités. Une guérison express qui soulève des questions, alors que les révélations d’Entrevue sur son défilé en maillot de bain devant Raúl Rocha, sur son yacht à Saint-Tropez, semblent avoir disparu des radars médiatiques. Simple coïncidence ou diversion ?

Une blessure aux ligaments qui aurait nécessité plusieurs semaines de récupération… mais un retour sur scène en quelques jours

Depuis le 18 novembre, le genou de Garance Authié est devenu une véritable affaire nationale. Les médias français se succèdent pour commenter son état de santé, son éventuelle participation à la finale et les images de la jeune femme en fauteuil roulant à Puerto Rico.

Une blessure ligamentaire est évoquée. Or, selon la nature et la gravité de l’atteinte, certaines lésions des ligaments du genou peuvent nécessiter plusieurs semaines, parfois un mois ou davantage, avant une reprise complète des activités physiques. Le port de talons hauts et les déplacements sur scène ne sont évidemment pas anodins dans ce contexte. Pourtant, quelques jours seulement après l’annonce de sa blessure, Garance Authié est de nouveau sous les projecteurs.

Du fauteuil roulant aux talons hauts : une guérison qui interroge

Rappel des faits : le 18 novembre, Garance Authié annonce s’être blessée au genou pendant les répétitions de Miss Universe à Puerto Rico. Une atteinte ligamentaire est évoquée.

Le lendemain, des images la montrent en fauteuil roulant. Des journalistes auraient également été empêchés de filmer certaines scènes. L’attention médiatique se déplace alors presque entièrement vers son état de santé. Va-t-elle pouvoir concourir ? Sa participation est-elle compromise ? Son genou lui permettra-t-il de défiler ?

Puis, le 21 novembre, retournement de situation. Garance Authié réapparaît sur scène pour le défilé des costumes nationaux. Elle porte une tenue aux couleurs de la France, ornée de pierres scintillantes, avec des éléments rouges et bleus sur les épaules et une longue traîne blanche transparente.

Le lendemain, elle participe à la compétition préliminaire, notamment aux passages en maillot de bain et en robe de soirée. Visiblement, elle est de retour.

Un commentateur spécialisé dans les concours de beauté ne manque d’ailleurs pas de relever cette évolution dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux : « Miss Univers France participe finalement à la compétition préliminaire, comme si elle n’avait jamais eu le moindre accident. Parlons-en. »

Il rappelle ensuite la blessure annoncée quelques jours auparavant et son étonnement devant ce rétablissement apparemment spectaculaire : « On se demandait même si elle allait pouvoir participer à la compétition. Pourtant, regardez-la aujourd’hui : elle défile comme si de rien n’était, alors qu’il y a encore quelques jours, elle boitait ! Une blessure aux ligaments, c’est quelque chose de grave. Ce n’est pas une blessure dont on se remet du jour au lendemain, encore moins lorsqu’on porte des talons hauts. »

Le contraste entre les images diffusées et son retour sur scène mérite des explications.

16 novembre : les révélations d’Entrevue sur le yacht de Raúl Rocha

Avant que le genou de Garance Authié ne devienne le sujet central de Miss Universe, une autre affaire faisait beaucoup plus de bruit. Le 16 novembre, Entrevue publie des révélations concernant les conditions dans lesquelles la représentante française aurait été sélectionnée.

Les faits remontent au 13 septembre, à Saint-Tropez. Ce jour-là, les candidates françaises sont reçues à bord de l’Euphoria II, le yacht de Raúl Rocha, copropriétaire de Miss Universe. Selon les informations publiées par Entrevue, Raúl Rocha aurait personnellement manifesté sa préférence pour Garance Authié en déclarant : « She is the most beautiful and I want her in Puerto Rico! » Autrement dit : « C’est la plus belle, et je la veux à Puerto Rico ! »

Le 17 novembre, Nahema Ledard apporte des précisions supplémentaires sur cette rencontre. Elle affirme que les candidates ont dû défiler en maillot de bain devant Raúl Rocha et qu’il leur était interdit de publier des images de cet événement.

Des révélations particulièrement embarrassantes pour un concours international qui revendique la transparence de son processus de sélection. Et comme par hasard, le lendemain, a lieu l’annonce de la blessure de Garance Authié.

Le timing pose une question : pourquoi le genou a-t-il remplacé le yacht dans les médias ?

En l’espace de quelques heures, le sujet change. On ne parle pas du yacht de Raúl Rocha. On ne parle presque plus des conditions de cette rencontre à Saint-Tropez. On ne demande plus à Garance Authié pourquoi elle se trouvait en maillot de bain devant le copropriétaire du concours, ni dans quelles circonstances celui-ci aurait exprimé le souhait de la voir représenter la France à Puerto Rico.

À la place, les médias suivent son genou. Fauteuil roulant, blessure ligamentaire, inquiétudes, rétablissement, retour sur scène : le feuilleton est lancé. Mais pourquoi un tel silence sur les révélations d’Entrevue ? Pourquoi cette question, autrement plus importante pour la crédibilité du concours, ne semble-t-elle intéresser presque personne ?

La blessure est-elle simplement une coïncidence de calendrier ? Ou sa médiatisation a-t-elle eu pour effet de détourner l’attention d’une affaire beaucoup plus embarrassante ?

Un autre élément mérite d’être rappelé. Garance Authié n’avait pas terminé première du vote du public. Celui-ci avait été remporté par Mareva Michel Del Toro. Pourtant, le 18 octobre, soit 5 semaines après la rencontre sur le yacht de Raúl Rocha, Garance Authié est officiellement désignée pour représenter la France à Miss Universe.

Tout cela soulève des interrogations légitimes sur les critères et les conditions de cette sélection. D’autant que Raúl Rocha est lui-même visé par des procédures judiciaires au Mexique, notamment dans des affaires liées à des soupçons de blanchiment d’argent. La crédibilité même du processus de sélection qui est en jeu.

Et si cette histoire de genou avait surtout servi à fabriquer un nouveau récit médiatique ?

À la veille de la finale du 24 novembre, une autre question se pose. En devenant le centre de toutes les attentions, Garance Authié bénéficie désormais d’une visibilité médiatique considérable. On parle de son courage, de sa détermination, de son retour spectaculaire et de sa capacité à surmonter une épreuve physique. L’image de la candidate blessée qui refuse d’abandonner peut devenir un formidable outil de communication.

Et si cette blessure, miraculeusement guérie, avait également pour effet de préparer le terrain médiatique à une éventuelle victoire ? Si Garance Authié remportait demain la couronne, son parcours pourrait être présenté comme celui d’une candidate héroïque, revenue de loin malgré les obstacles. Un story telling particulièrement efficace pour faire oublier les questions qui entourent sa sélection.

Le vrai sujet n’est pas son genou, mais ce qui s’est passé sur le yacht.

Une candidate blessée mérite évidemment de pouvoir se soigner et de participer si son état de santé le permet. Mais cela ne doit pas devenir un écran de fumée.

Les questions demeurent : pourquoi Garance Authié a-t-elle été invitée sur le yacht de Raúl Rocha ? Dans quelles conditions les candidates ont-elles défilé en maillot de bain ? Pourquoi ces images auraient-elles été interdites de publication ? Le copropriétaire de Miss Universe a-t-il réellement exprimé sa préférence pour Garance Authié avant même sa désignation officielle ? Et surtout, les organisateurs peuvent-ils garantir que le choix de la représentante française a été effectué dans des conditions parfaitement transparentes ?

Au lieu de multiplier les reportages sur un genou dont personne ne connaît précisément le diagnostic, les médias feraient mieux de poser ces questions. Car, au fond, le plus troublant dans cette histoire est la rapidité avec laquelle les révélations sur le yacht de Raúl Rocha ont disparu du débat public.

Demain, une couronne sera remise. Mais avant de célébrer une gagnante, il serait peut-être temps de demander si les règles du jeu ont réellement été respectées…