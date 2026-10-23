Miss Universe : le documentaire explosif arrive le 12 novembre sur HBO et TLC. Les révélations de Omar Harfouch font trembler le concours

Le documentaire "Crown of Deceit: Inside the Miss Universe Scandal", diffusé le 12 novembre, explore les controverses du concours Miss Universe, à travers les révélations d'Omar Harfouch sur des irrégularités et favoritismes. Sa diffusion coïncide avec les préparatifs de Miss Universe 2026, aggravant les tensions autour de l'événement.

Le monde des concours de beauté s’apprête à découvrir un documentaire consacré aux scandales qui ont secoué Miss Universe. Le 12 novembre prochain, Crown of Deceit: Inside the Miss Universe Scandal, une série documentaire en 3 épisodes réalisée par Pete McGee, doit être dévoilée au public américain. Au cœur des polémiques abordées, figure Omar Harfouch, ancien membre du jury de Miss Universe 2025, qui avait en tout premier dénoncé des irrégularités dans le processus de sélection avant de démissionner avec fracas. Cette diffusion est programmée à seulement 12 jours de la finale de Miss Universe 2026, prévue à Porto Rico.

Trois épisodes pour exposer les scandales de Miss Universe

Le documentaire Crown of Deceit: Inside the Miss Universe Scandal plonge dans les coulisses de l’un des concours de beauté les plus célèbres au monde, marqué ces dernières années par de nombreuses controverses.

La production revient sur les accusations de favoritisme, les conflits d’intérêts, les pressions dénoncées par certaines participantes et les interrogations concernant la transparence des résultats.

Le programme est annoncé pour le 12 novembre à 20 heures, heure de la côte Est américaine, sur TLC, chaîne appartenant au groupe Warner Bros. Discovery, également propriétaire de HBO. La vidéo promotionnelle fait également référence à HBO.

À travers 3 épisodes, le documentaire entend donner la parole à plusieurs personnalités ayant participé aux concours de beauté et revenir sur les accusations qui ont fragilisé la crédibilité de Miss Universe.

Omar Harfouch, l’homme qui a dénoncé les irrégularités de Miss Universe 2025

En novembre 2025, Omar Harfouch avait provoqué un scandale international en démissionnant du jury de Miss Universe, seulement 3 jours avant la finale organisée à Bangkok.

Le pianiste et compositeur avait révélé l’existence d’un comité parallèle qui, selon ses accusations, avait participé à la sélection des 30 finalistes sans consulter les 8 membres du jury officiel.

Il avait également dénoncé des conflits d’intérêts impliquant certaines personnes associées à cette présélection et leurs relations avec des candidates.

Après une confrontation avec Raúl Rocha, copropriétaire du concours, Omar Harfouch avait décidé de quitter ses fonctions : « Après avoir eu une conversation irrespectueuse avec Raúl Rocha au sujet du manque de transparence dans le processus de vote de Miss Univers, j’ai décidé de démissionner du jury et de refuser de faire partie de cette mascarade. »

Omar Harfouch avait annoncé la victoire de Miss Mexique avant son couronnement

L’affaire avait pris une dimension internationale lorsque Omar Harfouch avait annoncé la victoire de Miss Mexique avant même la finale.

Le compositeur avait affirmé que Fátima Bosch remporterait la couronne, tout en mettant en cause les relations d’affaires entre le père de la candidate et Raúl Rocha.

Le 21 novembre 2025, Fátima Bosch avait effectivement été sacrée Miss Universe à Bangkok.

Cette prédiction, formulée avant le résultat officiel, avait considérablement amplifié les accusations de favoritisme et les interrogations concernant le fonctionnement du concours.

La victoire de la candidate mexicaine avait déclenché une nouvelle vague de critiques contre les dirigeants de Miss Universe, tandis que les révélations d’Omar Harfouch continuaient de circuler à l’international.

Le documentaire s’intéresse également aux témoignages d’anciennes participantes et de personnalités ayant travaillé dans l’univers des concours de beauté.

Parmi les sujets abordés figurent les pressions exercées sur les candidates, les conditions de participation, les accords de confidentialité et les conflits opposant certains responsables de l’organisation.

La production revient également sur les accusations de favoritisme et les interrogations concernant les procédures de sélection.

Ces témoignages élargissent le sujet au-delà de la seule édition 2025, en abordant les controverses qui ont accompagné l’évolution de Miss Universe et de sa direction.

Une diffusion particulièrement embarrassante à 12 jours de Miss Universe 2026

Le calendrier constitue une difficulté supplémentaire pour les dirigeants du concours. Le documentaire doit être dévoilé le 12 novembre, alors que la finale de Miss Universe 2026 est prévue le 24 novembre à Porto Rico.

Cette nouvelle édition est déjà marquée par plusieurs controverses autour de l’organisation de Miss Universe, notamment concernant ses dirigeants et les conditions financières de l’événement.

La diffusion de 3 épisodes consacrés aux scandales du concours remettra sous les projecteurs les accusations formulées en 2025, au moment même où les organisateurs cherchent à promouvoir leur nouvelle édition.

Les révélations d’Omar Harfouch, sa démission spectaculaire et sa prédiction de la victoire de Miss Mexique ont marqué l’histoire récente de Miss Universe.

Avec Crown of Deceit: Inside the Miss Universe Scandal, ces polémiques vont désormais bénéficier d’une nouvelle exposition médiatique, quelques jours seulement avant le couronnement de la prochaine Miss Universe.