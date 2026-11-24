Alors que la polémique autour de Miss Universe et de son copropriétaire mexicain Raúl Rocha prend une dimension internationale, le député Alexandre Allegret-Pilot réagit aux révélations d’Entrevue. Il remet notamment en question l’utilisation du nom « France » dans le cadre d’un concours financé par un homme faisant l’objet de procédures judiciaires au Mexique. Il estime également que l’origine des capitaux mérite l’attention des autorités compétentes et annonce qu’il pourrait interroger le gouvernement sur cette affaire, notamment sur l’utilisation du nom « France » et sur la coopération judiciaire internationale.

L’origine des fonds et l’utilisation du nom « France »

Radouan Kourak : Trouvez-vous normal qu’un homme d’affaires mexicain, Raúl Rocha, copropriétaire de Miss Universe, fasse l’objet de deux mandats d’arrêt émis par les autorités mexicaines : le premier concernant notamment des soupçons de liens avec le cartel de Sinaloa, de trafic de carburant entre le Guatemala et le Mexique, de trafic de stupéfiants et d’armes ; le second portant sur des soupçons de blanchiment d’argent ? Alors que cette affaire fait la une de nombreux médias internationaux depuis près d’un an, Raúl Rocha se trouverait actuellement à Monaco. Et pourtant, cet homme décide de lancer et de financer lui-même Miss Universe France, après que le comité Miss France historique a choisi de ne pas renouveler sa licence. Il promet à la future gagnante une voiture, un appartement et jusqu’à 500 000 euros de cadeaux et de récompenses. Quelle est l’origine des fonds qui financent cette organisation ? Qui finance les bureaux, les équipes, la production et l’ensemble de la structure ? Et surtout, trouvez-vous normal que des médias français assurent la promotion de ce concours sans véritablement interroger la provenance de son financement ?

Alexandre Allegret-Pilot : Je suis un ardent défenseur de la liberté d’entreprendre, mais certainement pas de la liberté de blanchir de l’argent, dans le respect des compétences de chacun. La présomption d’innocence doit être respectée, mais la gravité des faits évoqués justifie que les autorités compétentes s’intéressent à l’origine des fonds. Par ailleurs, l’utilisation du nom de la France dans des concours à vocation internationale devrait, à mon sens, être soumise à l’aval de la puissance publique, dès lors qu’elle peut laisser croire au public que ces manifestations bénéficient d’une reconnaissance officielle de notre pays. La France n’est pas une simple marque commerciale dont chacun peut s’arroger le prestige à sa guise.

Le yacht de Raúl Rocha, les finalistes et la dignité des femmes

Radouan Kourak : Comme l’a révélé Entrevue, les finalistes de Miss Universe France auraient été invitées à bord du yacht personnel de Raúl Rocha, au large de Saint-Tropez, donc dans les eaux françaises. Selon les informations et les photographies publiées par notre rédaction, les candidates auraient dû défiler en bikini devant Raúl Rocha, qui aurait été le seul à les observer et à décider personnellement de la représentante française, sans jury indépendant. La veille, la directrice du comité aurait demandé aux participantes de ne filmer ni de photographier cette séquence, en invoquant le caractère privé du yacht, baptisé Feria. Nous avons également publié des photographies de la candidate finalement choisie à cette occasion. Les caméras de M6 auraient filmé ces séquences et suivent aujourd’hui la gagnante dans son parcours à Porto Rico. Comment peut-on accepter qu’en France, des jeunes femmes représentant notre pays dans un concours de beauté soient placées dans une situation où elles défilent en maillot de bain sur le yacht privé d’un homme d’affaires faisant l’objet de procédures judiciaires, sans jury indépendant et dans des conditions de sélection aussi opaques ? À l’heure où notre société parle constamment de dignité des femmes, de lutte contre leur instrumentalisation et de respect de leur image, ne sommes-nous pas face à une contradiction préoccupante ?

Alexandre Allegret-Pilot : Je n’ai aucun problème avec les concours de beauté, dès lors que les participantes sont majeures, libres et consentantes. Je n’ai pas vocation à être un procureur des bonnes mœurs. En revanche, si les conditions de sélection ont été dissimulées ou si des pressions ont été exercées, c’est une tout autre affaire. La liberté suppose un consentement éclairé. Comme souvent, je m’étonne de ne pas entendre les féministes contemporaines monter au créneau sur ces sujets. A fortiori, il me semble que présenter officiellement un concours et ne pas se plier au mode de départage officiellement prévu reviendrait à le vider de son sens, ce qui reboucle avec ma remarque sur la sensibilité de l’utilisation du mot « France ».

Quelle responsabilité pour l’État français ?