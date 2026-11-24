Le fiasco Miss Universe 2026: CNN dénonce le chaos du concours et donne raison aux révélations d’Entrevue depuis des mois

À quelques heures de la finale de Miss Universe 2026, organisée ce mardi 24 novembre à Puerto Rico, les scandales qui entourent le concours de beauté prennent une nouvelle dimension internationale. La chaîne américaine CNN consacre un article accablant à la déroute de l’organisation, intitulé : « Miss Universe est plongé dans le chaos. Encore une fois. » Propriétaires rattrapés par la justice, accusations de trucage, conflits financiers, retrait de plusieurs pays, manque de transparence et défilés calamiteux : le 75e anniversaire du concours est marqué par une accumulation de polémiques.

Un constat qui rejoint largement les révélations et les alertes publiées depuis des mois par Entrevue sur les dérives de la Miss Universe Organization et les méthodes de son copropriétaire, Raúl Rocha Cantú. Longtemps ignorés par une grande partie des médias, ces scandales occupent désormais une place importante dans la presse internationale.

CNN dresse un bilan accablant de Miss Universe

Un an après les accusations de manipulation des votes, les démissions de membres du jury et les incidents ayant marqué l’élection de la Mexicaine Fátima Bosch en Thaïlande, Miss Universe n’est toujours pas parvenu à restaurer sa crédibilité.

Le journaliste Oscar Holland, de CNN, revient sur les multiples dysfonctionnements qui entourent cette nouvelle édition. La chaîne américaine souligne notamment les conflits entre les détenteurs des franchises nationales, l’absence des copropriétaires du concours, les problèmes de visas et les conditions déplorables dans lesquelles certaines candidates ont été amenées à défiler.

CNN constate que le concours reste plongé dans le chaos, alors même que la grande finale n’a pas encore eu lieu.

Deux propriétaires rattrapés par la justice

Situation pour le moins embarrassante pour un concours qui prétend incarner l’excellence internationale : les deux copropriétaires de Miss Universe, Raúl Rocha Cantú et Anne Jakrajutatip, sont rattrapés par de graves affaires judiciaires.

Au Mexique, Raúl Rocha fait l’objet d’investigations portant notamment sur des soupçons de trafic de drogue, d’armes, de carburant et de blanchiment d’argent.

En Thaïlande, Anne Jakrajutatip a été condamnée par contumace à deux ans de prison dans une affaire de fraude. Sa société, JKN Global Group, connaît par ailleurs de graves difficultés financières.

Les deux copropriétaires risquent ainsi de manquer la cérémonie célébrant les 75 ans de leur propre concours. Une situation sur laquelle Entrevue avait alerté plusieurs semaines avant la finale.

Les révélations d’Omar Harfouch continuent de fragiliser le concours

Les révélations formulées en novembre 2025 par Omar Harfouch, alors membre du jury de Miss Universe, demeurent au cœur de la crise de confiance qui frappe le concours.

Le pianiste et compositeur avait démissionné du jury en dénonçant des irrégularités dans le processus de sélection, affirmant notamment qu’un comité parallèle avait procédé à une présélection des finalistes à l’insu du jury officiel. Il avait également accusé Raúl Rocha d’avoir voulu favoriser la représentante mexicaine Fátima Bosch en raison d’intérêts commerciaux.

Natalie Glebova, Miss Universe 2005 et membre du jury en 2025, avait elle aussi contesté la représentativité du résultat final, affirmant qu’une grande majorité des jurés avec lesquels elle avait échangé n’avait pas voté pour Fátima Bosch.

Un jury dévoilé au dernier moment

La transparence du processus de notation constitue toujours un sujet de préoccupation.

Alors que les candidates avaient déjà participé aux entretiens à huis clos et aux épreuves préliminaires, la composition du jury de la grande finale n’avait toujours pas été rendue publique lundi 23 novembre.

L’organisation a finalement dévoilé les membres du jury à moins de 24 heures du couronnement.

Autrefois, des cabinets d’audit indépendants, notamment Ernst & Young, supervisaient les votes et transmettaient les résultats sous enveloppes scellées aux présentateurs. Les interrogations concernant les modalités de notation et de sélection des finalistes restent aujourd’hui entières.

Six pays asiatiques boycottent Miss Universe

La guerre entre Nawat Itsaragrisil, président de Miss Grand International, et le camp de Raúl Rocha a également privé Miss Universe de six délégations asiatiques.

La Thaïlande, le Vietnam, l’Indonésie, la Malaisie, Singapour et le Laos ne participent pas à cette édition 2026, à la suite d’un conflit portant sur les droits d’exploitation des franchises nationales.

Nawat Itsaragrisil réclame davantage de transparence concernant la sélection des jurés, la vérification des notes et la gestion des conflits d’intérêts.

D’autres candidates, notamment africaines, ont été contraintes de renoncer à leur participation en raison de difficultés liées à l’obtention de visas américains, Puerto Rico étant un territoire des États-Unis.

La France a claqué la porte, avant la polémique Garance Authié

La société Miss France avait officiellement annoncé qu’elle n’enverrait plus sa lauréate à Miss Universe, après les nombreux dysfonctionnements constatés lors de l’édition 2025.

L’organisation internationale a néanmoins mis en place une nouvelle structure française, indépendante de la société Miss France, qui a désigné Garance Authié le 18 octobre.

Cette désignation fait elle-même l’objet d’une importante polémique depuis les révélations exclusives d’Entrevue concernant une rencontre organisée le 13 septembre sur le yacht de Raúl Rocha, à Saint-Tropez.

Plusieurs prétendantes au titre auraient été invitées à défiler en maillot de bain devant l’homme d’affaires mexicain. Selon les témoignages recueillis, Raúl Rocha aurait exprimé sa préférence pour Garance Authié bien avant l’annonce officielle de sa désignation.

Autre épisode largement commenté à l’international : le défilé en maillot de bain organisé sur une plage de Puerto Rico.

Les images montrent des candidates tentant péniblement de marcher en talons hauts sur un parcours aménagé sur le sable, certaines trébuchant et manquant de tomber.

Face aux critiques, la Miss Universe Organization s’est désolidarisée de cet événement non officiel.

Le blogueur spécialisé Jens Castro avait également dénoncé les conditions de production du concours, qualifiant cette édition de « pire Miss Universe de l’histoire ».

De son côté, Gabrielle Henry, Miss Jamaïque 2025, a engagé une procédure judiciaire contre la Miss Universe Organization après sa grave chute de scène lors des épreuves préliminaires de l’année dernière. Elle reproche notamment aux organisateurs leur négligence.

8,7 millions de dollars d’argent public au cœur d’une polémique financière

À ces multiples scandales s’ajoutent les interrogations concernant le financement de Miss Universe 2026, révélées en exclusivité par Entrevue.

Puerto Rico a engagé 8,7 millions de dollars pour accueillir le concours. L’utilisation de ces fonds publics, les circuits de paiement et les comptes bancaires destinataires ont suscité des démarches parlementaires à la Chambre des représentants et au Sénat de Puerto Rico.

Nawat Itsaragrisil avait également confirmé nos révélations concernant le versement d’un million de dollars sur un compte lié à Raúl Rocha, malgré plusieurs alertes.

Le dirigeant thaïlandais a notamment accusé Raúl Rocha d’avoir utilisé des fonds de l’organisation à des fins personnelles. Des accusations graves dont la réalité devra être établie par les autorités compétentes.

CNN donne aujourd’hui raison aux alertes lancées par Entrevue depuis des mois

Depuis novembre 2025, Entrevue n’a cessé d’enquêter sur les coulisses de Miss Universe, publiant des documents, des témoignages et de nombreuses révélations exclusives sur les dysfonctionnements du concours, les affaires judiciaires de ses propriétaires, les soupçons de favoritisme et les controverses financières.

Pendant des mois, une grande partie des médias a préféré relayer la communication officielle du concours plutôt que de s’intéresser à ces révélations.

Aujourd’hui, CNN dresse à son tour un constat accablant. Si la chaîne américaine ne reprend pas l’intégralité de nos enquêtes, son article confirme l’ampleur de la crise que nous dénonçons depuis un an.

Pour son 75e anniversaire, Miss Universe devait célébrer son prestige international. Le concours arrive finalement à l’heure du couronnement avec deux copropriétaires rattrapés par la justice, des délégations absentes, des litiges judiciaires et financiers et des soupçons persistants sur les conditions de sélection des candidates.

Ce qu’Entrevue dénonce depuis des mois fait désormais les gros titres de la presse internationale. Et toutes les questions soulevées par nos enquêtes sont loin d’avoir obtenu des réponses.