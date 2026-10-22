Omar Harfouch de retour dans le jury de MGI All Stars: Bangkok s’apprête à retrouver un juge qui ne laisse personne indifférent

Omar Harfouch annonce son retour dans le jury de MGI All Stars, prévu pour le 12 décembre 2026 à Bangkok. Après une première édition marquée par des controverses, son retour suscite l'attention, promettant encore plus d'émotions. Les internautes attendent avec impatience de connaître ses évaluations, qui seront au cœur des discussions.

Le pianiste et compositeur Honoris Causa Omar Harfouch annonce sa participation à la deuxième édition de MGI All Stars, dont la grande finale se tiendra le 12 décembre 2026 à Bangkok. Après une première édition très commentée et une notoriété internationale renforcée par la polémique Miss Univers 2025, son retour promet déjà de susciter la curiosité du public.

C’est en vidéo qu’Omar Harfouch annonce son retour comme membre du jury de MGI All Stars, pour sa deuxième édition, qui se déroulera à Bangkok le 12 décembre 2026. Une annonce qui devrait ravir une partie du public asiatique, particulièrement attentif à ses prises de position, à ses publications sur les réseaux sociaux et à ses évaluations lors des concours de beauté internationaux.

Le compositeur a d’ailleurs tenu à remercier Nawat Itsaragrisil pour la confiance qu’il lui renouvelle. Et il promet une édition encore plus riche en émotions, en suspense et en surprises que la précédente.

Une phrase résume déjà l’esprit de cette annonce : les internautes attendent avec impatience de découvrir ses notes. Qui obtiendra la meilleure évaluation ? Quelle candidate recevra la note la plus basse ? Les votes d’Omar Harfouch seront-ils, une nouvelle fois, au cœur des discussions ?

Une popularité remarquée auprès du public asiatique

Lors de la première édition de MGI All Stars, Omar Harfouch s’est fait remarquer par sa présence au sein du jury et par ses interventions publiques. Son profil atypique, à la croisée de la musique, du spectacle et des concours internationaux, lui a permis de toucher un public qui dépasse largement le cercle traditionnel de ses admirateurs.

En Asie, notamment auprès des communautés qui suivent les concours de beauté, ses publications Instagram ont rencontré un écho important. Selon les chiffres avancés par son entourage, elles ont cumulé des millions, voire des dizaines de millions de vues.

Cette visibilité contribue à faire de son retour un rendez-vous attendu par les internautes qui suivent MGI All Stars. Le public ne s’intéresse pas uniquement au résultat final : il veut aussi connaître les critères, les préférences et les évaluations individuelles des membres du jury.

Omar Harfouch revendique précisément cette dimension personnelle du jugement. Pour lui, évaluer une candidate ne consiste pas simplement à reproduire le choix du public ou à suivre les tendances des réseaux sociaux, mais à appliquer ses propres critères et à assumer ses notes.

Bangkok 2025 : le tournant médiatique

Si Omar Harfouch est aujourd’hui connu d’un public international bien plus large, c’est aussi en raison de son départ du jury de Miss Univers 2025, organisé en Thaïlande.

À quelques jours de la finale, le compositeur avait annoncé sa démission, mettant publiquement en cause la transparence du processus de sélection. Il avait notamment affirmé avoir découvert l’existence d’un groupe distinct du jury officiel chargé, selon lui, de participer à la présélection des trente finalistes. Il avait également évoqué de possibles conflits d’intérêts.

Ces déclarations ont provoqué une importante controverse. L’organisation Miss Univers a contesté sa présentation des faits, expliquant que les personnes mises en cause intervenaient dans le cadre du programme Beyond the Crown, distinct du jury officiel de la compétition.

La vidéo a été relayée par des médias internationaux, dont le New York Times, CBC News, BBC ou encore Paris Match.

Pour Omar Harfouch, cet épisode a marqué un tournant. Son nom est devenue le symbole d’un débat international sur la transparence des concours de beauté, l’indépendance des jurys et la confiance que les candidates comme le public peuvent accorder aux résultats.

Le 12 décembre, tous les regards seront tournés vers Bangkok

Avec cette deuxième édition de MGI All Stars, Omar Harfouch retrouve donc un univers dans lequel son nom suscite autant de curiosité que de réactions. Son retour intervient après une année marquée par une forte exposition médiatique, des débats sur l’intégrité des concours et une présence remarquée sur les réseaux sociaux.

Le 12 décembre 2026, les projecteurs seront braqués sur Bangkok. Et, au-delà de la couronne et du classement final, une question animera déjà les discussions : quelles notes Omar Harfouch attribuera-t-il aux candidates ? Une chose est certaine : le compositeur entend vivre cette nouvelle édition avec la même liberté de jugement et promet davantage d’émotions que lors de la première.