Miss Universe 2026 : Garance Authié a voulu abandonner le concours face aux critiques, affirme Osmel Sousa, figure incontournable des concours de beauté

Garance Authié a envisagé de renoncer à Miss Universe 2026 en raison de la pression et des critiques sur les réseaux sociaux, selon Osmel Sousa. Malgré les difficultés et une blessure au genou, elle a atteint le Top 12, décrochant le titre de Miss Europe, tandis que des controverses entourent la finale.

Osmel Sousa, surnommé le « tsar de la beauté », est une figure incontournable des concours de beauté internationaux ; il affirme que Garance Authié a voulu quitter Miss Universe 2026 à cause des critiques.

Deux jours après la finale de Miss Universe 2026, de nouvelles révélations émergent sur les coulisses de la participation de Garance Authié. Selon Osmel Sousa, figure incontournable des concours internationaux de beauté, la représentante française aurait envisagé de quitter la compétition en raison de la pression et des critiques dont elle faisait l’objet sur les réseaux sociaux. Une révélation qui intervient après plusieurs semaines de polémiques concernant les conditions de sa désignation, notamment sa rencontre avec Raúl Rocha sur son yacht à Saint-Tropez.

Garance Authié aurait voulu quitter la compétition

Interrogé par le journaliste vénézuélien Rodner Figueroa, Osmel Sousa, surnommé le « tsar de la beauté », est revenu sur les difficultés rencontrées par la Française durant son séjour à Porto Rico. D’après les propos rapportés d’Osmel Sousa, « Miss France voulait se retirer de la compétition à cause des critiques sur les réseaux sociaux. »

Selon lui, la pression et les commentaires négatifs auraient profondément affecté la jeune femme de 22 ans, au point qu’elle aurait envisagé de renoncer à poursuivre le concours. Osmel Sousa estime également que cette fatigue émotionnelle aurait empêché Garance Authié de donner le meilleur d’elle-même lors de la finale.

Osmel Sousa voyait Garance Authié dans le Top 5

Avant la finale, Osmel Sousa avait pourtant placé la représentante française parmi ses cinq favorites, aux côtés du Venezuela, des Philippines, de la Nouvelle-Zélande et de Porto Rico. Finalement, Garance Authié a été éliminée au stade du Top 12, lors de la cérémonie organisée le 24 novembre à San Juan. Elle a néanmoins décroché le titre honorifique de Miss Europe.

La couronne est revenue à Jennifer Barreto, représentante de Porto Rico, dont la victoire fait elle-même l’objet d’une importante polémique. Nawat Itsaragrisil, président de Miss Grand International, accuse le gouvernement de Porto Rico d’avoir payé 3 millions de dollars pour garantir son couronnement, une accusation qui n’a pas été indépendamment démontrée.

Les révélations sur le yacht de Raúl Rocha avaient suscité de nombreuses réactions

La participation de Garance Authié à Miss Universe a été marquée par les révélations concernant les conditions de sa sélection. Le 13 septembre dernier, treize candidates françaises avaient été reçues à bord de l’Euphoria II, le yacht de Raúl Rocha, copropriétaire de Miss Universe et recherché par la justice mexicaine. Lors de cette rencontre au large de Saint-Tropez, Raúl Rocha aurait personnellement exprimé sa préférence pour Garance Authié, déclarant en anglais : « C’est la plus belle, et je la veux à Porto Rico ! »

Cinq semaines plus tard, le 18 octobre, la jeune femme était officiellement désignée pour représenter la France, alors que Mareva Michel Del Toro était arrivée en tête du vote du public. Les conditions de cette rencontre ont également été remises en question par le témoignage de Nahema Ledar, ancienne candidate au titre de Miss Universe France, qui avait évoqué un défilé en maillot de bain devant Raúl Rocha et une interdiction de publier des images de cette rencontre.

Une blessure au genou et désormais un abandon envisagé

À quelques jours de la finale, Garance Authié avait également fait parler d’elle après avoir été évacuée en fauteuil roulant à la suite d’une blessure au genou. Alors que sa participation semblait compromise, la Française avait finalement retrouvé le chemin des répétitions et maintenu sa présence lors de la finale.

Les déclarations d’Osmel Sousa apportent désormais un nouvel élément : au-delà de sa blessure physique, Garance Authié aurait également envisagé de renoncer en raison des critiques dont elle faisait l’objet.

Reste que la jeune femme n’a pas elle-même confirmé cette volonté d’abandonner ni précisé quelles critiques l’auraient poussée à envisager un retrait de la compétition.

Sources citées dans l’article Rodner Figueroa