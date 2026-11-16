« JE LA VEUX ! » Sur son yacht, le fugitif de la justice mexicaine Raúl Rocha aurait choisi Garance Authié pour être Miss Universe France. Sera-t-elle sacrée Miss Universe 2026 ?

Raúl Rocha, fugitif mexicain et copropriétaire de Miss Universe, aurait désigné Garance Authié comme Miss Universe France lors d'une rencontre sur son yacht. Malgré une victoire controversée, les tensions persistent parmi les candidates, aggravées par le vote du public. Garance représentera la France en novembre, mais des questions demeurent sur l'intégrité de la sélection.

Saint-Tropez, 13 septembre. Un yacht, treize candidates, et un homme recherché par la justice mexicaine. L’Euphoria II est ancré au large. À bord, Raúl Rocha Cantú, copropriétaire de Miss Universe, accueille en personne 13 jeunes femmes qui espèrent représenter la France. Sur le papier, c’est une simple rencontre. Mais selon les témoignages recueillis par Entrevue, une phrase aurait tout changé.

Le milliardaire aurait désigné l’une d’elles : «She is the most beautiful and I want her in Puerto Rico !» (« C’est la plus belle, et je la veux à Puerto Rico ! ») Son nom : Garance Authié.

Garance Authié sur le yacht de Raúl Rocha

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Un mois de compétition… pour rien ?

La sélection officielle, elle, continue. Le 4 octobre, un jury se réunit. Le 5 octobre, trois finalistes sont retenues. Le 18 octobre à Paris, le verdict tombe : la représentante de la France est… Garance Authié.

C’est, comme par hasard, la candidate que Raúl Rocha aurait remarquée cinq semaines plus tôt sur son yacht.

Pendant tout ce temps, les autres candidates ont continué de concourir. Elles croyaient leurs chances réelles. L’étaient-elles ? Quel poids avait encore le jury ? Et les jurés savaient-ils ce qui s’était dit sur l’Euphoria II ?

Garance Authié à bord du Euphoria II, yacht de Raúl Rocha

Autre élément troublant : le vote du public n’a pas désigné Garance Authié. Il a placé en tête Mareva Michel Del Toro.

Ce vote n’était pas forcément décisif. Mais le contraste saute aux yeux. D’un côté, la favorite du public. De l’autre, la candidate que le propriétaire du concours aurait « voulue » à Puerto Rico. C’est la seconde qui a gagné.

Qui est vraiment Raúl Rocha ?

L’homme qui aurait prononcé ces mots n’est pas un simple mécène. Au Mexique, il est officiellement considéré comme fugitif.

Deux mandats d’arrêt le visent. Le premier concerne la criminalité organisée, la contrebande de carburant depuis le Guatemala et le trafic d’armes. Selon le parquet, ces armes auraient été revendues au CJNG et à l’Unión Tepito. Le second, délivré en octobre 2026, porte sur un réseau présumé de blanchiment d’environ 3 milliards de pesos.

Devant le parquet mexicain, Raúl Rocha a lui-même reconnu avoir participé à la contrebande de carburant, en assurant que son rôle était seulement financier. Il nie tout trafic d’armes. Il avait obtenu le statut de témoin collaborateur, que la justice lui a retiré après qu’il a manqué plusieurs convocations. Depuis, il est en fuite.

C’est cet homme qui recevait les candidates françaises sur son yacht.

Silence sur le plateau d’Hanouna

Après sa désignation, Garance Authié a été invitée chez Cyril Hanouna. On ne lui a posé aucune question sur le yacht, sur Raúl Rocha ou sur les conditions de son élection. Elle n’a eu à répondre ni sur la rencontre du 13 septembre ni sur la situation judiciaire du copropriétaire du concours.

Une sélection française déjà sous tension

Le contexte était déjà explosif. Miss France s’est retirée de Miss Universe, notamment à cause des exigences financières. Une nouvelle organisation a pris le relais, avec notamment Inès Ligron et Miguel Ángel Martínez. Leur rôle exact, leurs liens avec Raúl Rocha et les raisons de cette visite sur le yacht doivent maintenant être expliqués.

La colère monte aussi en interne. La candidate Rennedy-Lisa Kubieda a dénoncé un traitement discriminatoire et une procédure inéquitable. D’autres participantes évoquent des annonces de résultats reportées à plusieurs reprises.

Les questions qui restent

Pourquoi les candidates ont-elles été emmenées sur le yacht d’un homme recherché par la justice ?Raúl Rocha a-t-il exprimé une préférence, et le jury en a-t-il été informé ? Cette préférence a-t-elle pesé sur le résultat du 18 octobre ?

Rendez-vous le 24 novembre à Porto Rico

La finale de Miss Universe 2026 aura lieu le 24 novembre, à San Juan. Garance Authié y représentera la France. Une question plane désormais sur la soirée : celle qu’un fugitif aurait « voulue » sera-t-elle couronnée ?

Garance Authié, les organisateurs de la sélection française et l’organisation Miss Universe répondront-ils à ces interrogations ? Affaire à suivre…