Miss Grand International 2026 annonce un record colossal: plus de 2,33 milliards de vues sur les réseaux sociaux !

Miss Grand International a franchi les 2,33 milliards de vues sur les réseaux sociaux pour son édition 2026, un succès principalement porté par Instagram et TikTok. Les organisateurs se projettent déjà vers la célébration de leur 15e anniversaire en 2027, marquant l'importance croissante des plateformes numériques dans le monde des concours de beauté.

Le concours de beauté Miss Grand International a annoncé avoir franchi la barre des 2,33 milliards de vues cumulées sur les réseaux sociaux pour son édition 2026. Un chiffre spectaculaire, dévoilé sur son compte Instagram officiel, qui témoigne de la puissance numérique revendiquée par l’organisation. Instagram, TikTok, Facebook et YouTube ont été réunis dans ce bilan, avec une domination écrasante des 2 premières plateformes.

Cette annonce a également permis aux organisateurs de préparer un autre événement : le 15e anniversaire de Miss Grand International, qui sera célébré en 2027.

Instagram dépasse 1,4 milliard de vues, TikTok approche les 600 millions

Les statistiques publiées par Miss Grand International détaillent les performances obtenues sur les 4 principales plateformes sociales.

Instagram arrive très largement en tête, avec 1,4 milliard de vues, suivi de TikTok, qui totalise 581,7 millions de vues. Facebook occupe la 3e place avec 334 millions de vues, tandis que YouTube affiche 22,5 millions de vues.

L’addition de ces chiffres atteint environ 2,338 milliards de vues, ce qui correspond au total de plus de 2,33 milliards mis en avant par l’organisation.

Instagram représente à lui seul près de 60% de cette audience cumulée, contre environ 25% pour TikTok, 14% pour Facebook et moins de 1% pour YouTube. Les 2 premières plateformes concentrent ainsi près de 85% des vues annoncées.

« Un succès record » : Miss Grand International remercie ses millions de fans

Dans son message publié sur Instagram, l’organisation a célébré ce résultat avec enthousiasme : « Plus de 2,33 milliards de vues, et le compteur continue de tourner ! »

Elle a également adressé un message de remerciement à sa communauté internationale : « Merci pour chaque vue, chaque partage, chaque commentaire et chaque marque de soutien qui ont rendu cette incroyable étape possible. Cette réussite appartient à vous tous qui continuez de croire en Miss Grand International et de nous soutenir. »

Miss Grand International prépare déjà son 15e anniversaire en 2027

Au-delà de ses résultats numériques, Miss Grand International a profité de cette annonce pour se projeter vers 2027. Le concours, créé en 2013 en Thaïlande par Nawat Itsaragrisil, célébrera alors sa 15e édition anniversaire : « Alors que nous célébrons ce succès record, nous nous tournons fièrement vers 2027, lorsque Miss Grand International fêtera son 15e anniversaire. Quinze années de passion, d’émancipation, de moments inoubliables et d’une aventure qui continue de grandir et de se renforcer grâce au soutien des fans du monde entier. »

L’organisation a conclu son message par une nouvelle déclaration enthousiaste : « Quinze ans de grandeur. Et ce n’est que le début. »

Une compétition qui a fait des réseaux sociaux l’un de ses principaux moteurs

Miss Grand International s’est progressivement imposé parmi les concours de beauté internationaux les plus visibles sur les réseaux sociaux. Son développement repose notamment sur les contenus vidéo, les présentations des candidates, les prestations scéniques et la mobilisation des communautés nationales.

Le concours bénéficie d’une audience particulièrement active dans plusieurs pays d’Asie et d’Amérique latine, où les compétitions internationales de beauté suscitent un fort engouement populaire.

Les résultats annoncés pour 2026 montrent l’importance prise par la diffusion numérique dans l’univers des concours de beauté. Avec plus de 2,33 milliards de vues cumulées revendiquées, Miss Grand International affiche des performances considérables et entend prolonger cette dynamique jusqu’à son anniversaire de 2027.