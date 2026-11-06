Snapchat : sa maison mère repasse dans le vert grâce à une croissance de 14 %

La maison mère de Snapchat, Snap, renoue avec les bénéfices au troisième trimestre 2026, enregistrant un chiffre d'affaires de 1,72 milliard de dollars, en hausse de 14 %. Malgré un retour temporaire à la rentabilité, l'entreprise doit confirmer cette amélioration à travers la croissance de ses revenus publicitaires et le financement de ses innovations technologiques.

La maison mère de Snapchat renoue avec les bénéfices au troisième trimestre 2026. Snap annonce un chiffre d’affaires de 1,72 milliard de dollars, en progression de 14 % sur un an, et un bénéfice net de 56 millions de dollars. Ces résultats témoignent de l’amélioration de sa rentabilité, dans un marché publicitaire numérique toujours dominé par les géants Meta et Google.

Snap retrouve les bénéfices. Dans ses résultats financiers publiés mercredi 4 novembre, le groupe américain annonce avoir réalisé 1,722 milliard de dollars de chiffre d’affaires entre juillet et septembre 2026, contre 1,507 milliard un an auparavant. Cette progression de 14 % s’accompagne d’un retour à un résultat net positif de 56,5 millions de dollars, alors que l’entreprise avait enregistré une perte de 103,5 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Pour la maison mère de Snapchat, cette amélioration constitue une étape importante dans sa stratégie de rentabilisation.

L’amélioration se retrouve également dans les autres indicateurs financiers. L’excédent brut d’exploitation ajusté (EBITDA) atteint 382,6 millions de dollars, contre 182 millions un an plus tôt, soit une progression de 110 %. Le flux de trésorerie disponible s’établit à 164,5 millions de dollars, en hausse de 76 %. Ces performances traduisent une meilleure capacité à convertir la croissance de l’activité en résultats financiers, après plusieurs exercices marqués par des investissements importants et une forte pression concurrentielle.

La publicité et l’intelligence artificielle au cœur de la stratégie

Pour Evan Spiegel, cofondateur et directeur général de Snap, ces résultats confirment les progrès réalisés dans la construction d’un modèle économique plus rentable. Le dirigeant met notamment en avant le rôle croissant de l’intelligence artificielle dans l’amélioration des outils publicitaires. L’entreprise cherche à rendre ses campagnes plus performantes pour les annonceurs, notamment grâce à l’automatisation, à l’optimisation du ciblage et à une meilleure mesure des résultats commerciaux.

Cette orientation répond à un enjeu stratégique majeur pour Snapchat. Contrairement à Meta, propriétaire de Facebook et Instagram, ou à Google, Snap dispose d’une activité plus concentrée sur son application et sur la monétisation de son audience. Le groupe doit donc convaincre les annonceurs de consacrer une part de leurs budgets à sa plateforme, dans un environnement où TikTok, Instagram et YouTube se disputent également l’attention des utilisateurs. L’amélioration de ses outils publicitaires constitue ainsi un levier essentiel pour soutenir sa croissance.

Snap poursuit ses investissements dans la réalité augmentée

Parallèlement à son activité publicitaire, Snap continue de miser sur la réalité augmentée. Le groupe prépare notamment le développement de Specs, ses lunettes connectées, présentées comme un élément central de sa vision technologique à long terme. L’objectif est de dépasser progressivement les usages traditionnels du smartphone en proposant de nouvelles expériences numériques intégrées à l’environnement réel.

Ces investissements représentent néanmoins un défi financier. Le développement de nouveaux équipements, de logiciels et de technologies immersives nécessite des ressources importantes, alors même que le marché des lunettes connectées reste en construction. Snap doit donc trouver un équilibre entre la recherche de rentabilité immédiate et le financement de produits susceptibles de constituer de futurs relais de croissance. Cette stratégie intervient dans un secteur où Meta et plusieurs autres groupes technologiques investissent également dans les dispositifs portables et l’intelligence artificielle.

Une amélioration financière qui reste à confirmer

Malgré ce trimestre bénéficiaire, Snap n’a pas encore retrouvé une rentabilité durable sur l’ensemble de l’année. Sur les neuf premiers mois de 2026, l’entreprise affiche toujours une perte nette cumulée de 196,4 millions de dollars. Celle-ci s’est toutefois nettement réduite par rapport aux 505,7 millions de dollars de pertes enregistrées sur la même période en 2025. Le chiffre d’affaires cumulé atteint de son côté 4,85 milliards de dollars, en progression de 15 %.

Le retour ponctuel aux bénéfices constitue donc un signal encourageant, sans garantir à lui seul un redressement définitif. Pour Snap, les prochains trimestres devront confirmer la capacité du groupe à développer ses revenus publicitaires, à maîtriser ses coûts et à financer ses ambitions technologiques. Dans un secteur où la concurrence pour les budgets des annonceurs demeure particulièrement intense, l’entreprise entend désormais démontrer qu’elle peut conjuguer croissance, innovation et rentabilité.