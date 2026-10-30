Pinterest atteint 661 millions d'utilisateurs actifs, marquant une croissance de 10 % sur un an. La plateforme se distingue par sa focalisation sur l'inspiration et la découverte visuelle, tout en intégrant des outils publicitaires pour optimiser l'expérience d'achat. Elle devient ainsi un observatoire des tendances tout en faisant face à des défis liés aux contenus et à la concurrence.

Longtemps considéré comme une simple plateforme de partage de photographies et d’idées de décoration, Pinterest poursuit son développement à l’échelle mondiale. Le réseau social américain a annoncé jeudi 29 octobre 2026 avoir atteint un niveau record de 661 millions d’utilisateurs actifs mensuels, soit une progression de 10 % sur un an. Une croissance qui illustre l’intérêt pour cette plateforme où l’on vient chercher des idées de recettes, de mode, de voyages ou d’aménagement intérieur. Face à Instagram et TikTok, Pinterest cultive une approche différente : plutôt que de privilégier les échanges et les publications personnelles, le service mise sur la découverte visuelle, les projets du quotidien et les envies de ses utilisateurs.

Créé en 2010, Pinterest repose sur un fonctionnement relativement simple. Les internautes découvrent des images et des vidéos, appelées « épingles », qu’ils peuvent enregistrer dans des tableaux thématiques. Préparation d’un mariage, rénovation d’un appartement, choix d’une nouvelle coupe de cheveux ou recherche d’une destination de vacances : chaque utilisateur peut constituer sa propre bibliothèque d’inspirations. Cette organisation distingue Pinterest des réseaux sociaux traditionnels, où les contenus sont souvent associés à l’actualité immédiate ou à la popularité des créateurs. Une publication peut continuer à être découverte plusieurs mois, voire plusieurs années après sa mise en ligne. Cette durée de vie représente également un intérêt pour les marques, les commerçants et les créateurs de contenus qui souhaitent faire connaître leurs produits ou leurs réalisations.

Une plateforme devenue incontournable pour les marques et les tendances

Le succès de Pinterest repose aussi sur sa capacité à accompagner les décisions d’achat. En septembre 2026, l’entreprise a annoncé de nouveaux formats publicitaires intégrés à son moteur de recherche visuelle. Selon ses propres données, les utilisateurs réalisent plus de 80 milliards de recherches chaque mois sur la plateforme, dont plus de la moitié présentent une dimension commerciale. L’intelligence artificielle permet notamment de reconnaître les objets présents dans les images et de proposer des produits similaires. Pour les enseignes de décoration, de mode ou de beauté, Pinterest devient ainsi un outil permettant de toucher des consommateurs au moment où ils cherchent des idées concrètes. Cette stratégie porte ses fruits : au troisième trimestre 2026, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 1,174 milliard de dollars, en hausse de 12 % sur un an.

Mais Pinterest ne se limite plus à son rôle de catalogue d’inspirations. La plateforme cherche également à devenir un observatoire des tendances de consommation. Grâce aux recherches effectuées par ses utilisateurs, elle peut identifier l’émergence de nouveaux styles vestimentaires, de pratiques créatives ou de préférences décoratives. Son outil Pinterest Trends permet notamment de suivre l’évolution des centres d’intérêt dans différents pays, dont la France. Cette exploitation des données pose néanmoins des questions sur la personnalisation des recommandations et l’influence de la publicité sur les choix des internautes. La plateforme doit aussi composer avec les contenus trompeurs, les images générées par intelligence artificielle et la concurrence des autres services numériques. Avec plus de 660 millions d’utilisateurs mensuels, Pinterest confirme toutefois sa place dans le paysage des réseaux sociaux. Son principal atout reste cette promesse : permettre aux internautes de trouver des idées pour leurs projets, plutôt que de simplement regarder défiler les publications des autres.