Miss Universe Équateur : deux tonnes de cocaïne pour le Mexique, son oncle impliqué et poursuivi aux États-Unis, des connexions troublantes avec Raúl Rocha

Dalia Bucaram, candidate de l'Équateur à Miss Universe 2026, se retrouve mêlée à une affaire de trafic de cocaïne impliquant son oncle, Jacobo Abdala Bucaram-Pulley, accusé d'être un intermédiaire dans l'exportation de deux tonnes de drogue. Des liens potentiels avec Raúl Rocha, copropriétaire de Miss Universe, soulèvent des questions sur la gouvernance du concours.

À quelques jours de la finale de Miss Universe 2026, organisée le 24 novembre à Porto Rico, la candidature de Dalia Bucaram, représentante de l’Équateur, se retrouve au cœur de questions particulièrement sensibles. En cause : une enquête fédérale américaine visant son oncle, Jacobo Abdala Bucaram-Pulley, et des éléments qui interrogent sur les liens entre l’entourage de la candidate et Raúl Rocha Cantú, copropriétaire de Miss Universe.

Le 5 novembre 2026, le ministère américain de la Justice a annoncé la mise en accusation de cinq ressortissants équatoriens dans une vaste affaire de trafic de cocaïne et d’armes. Parmi eux figure Jacobo Abdala Bucaram-Pulley, fils de l’ancien président équatorien Abdalá Bucaram et oncle de Dalia Bucaram.

Selon l’acte d’accusation, des échanges et des rencontres auraient eu lieu en 2026 afin de négocier l’exportation d’une cargaison d’environ deux tonnes de cocaïne depuis l’Équateur vers le Mexique, avec une destination finale aux États-Unis. Jacobo Bucaram-Pulley est présenté par les procureurs comme un intermédiaire présumé dans cette opération. Il a été arrêté en Équateur le 4 novembre.

Les cinq prévenus sont poursuivis notamment pour complot en vue d’importer de la cocaïne aux États-Unis et pour des infractions liées à la détention de mitrailleuses. Il s’agit à ce stade d’accusations pénales : tous bénéficient de la présomption d’innocence jusqu’à ce que leur culpabilité soit établie par un tribunal.

Une famille déjà citée dans une autre affaire judiciaire en Équateur

Le nom de la famille Bucaram est également apparu dans une autre procédure en Équateur. Dalo Bucaram, frère de Jacobo et époux de Gabriela Pazmiño, a été visé par une enquête portant sur une association illicite présumée autour de contrats de fournitures médicales pendant la pandémie de Covid-19. Cette affaire, distincte du dossier américain de trafic de cocaïne, avait donné lieu à des mesures judiciaires visant plusieurs personnes.

Il est essentiel de distinguer ces procédures et les personnes concernées : les accusations visant Jacobo Bucaram-Pulley ne constituent pas une preuve d’implication de Dalia Bucaram, de ses parents ou de l’ensemble de sa famille.

Raúl Rocha : un dirigeant de Miss Universe lui-même visé par des enquêtes au Mexique

L’autre nom au centre des interrogations est celui de Raúl Rocha Cantú. Le copropriétaire de Miss Universe fait lui-même l’objet de procédures et d’enquêtes au Mexique.

En novembre 2025, plusieurs médias ont rapporté qu’il était visé par une enquête fédérale portant notamment sur des soupçons de trafic de carburant, d’armes et de stupéfiants. En octobre 2026, El País a fait état d’un nouveau mandat d’arrêt visant l’homme d’affaires pour des soupçons de criminalité organisée et de blanchiment portant sur environ trois milliards de pesos entre 2014 et 2025, au moyen d’un réseau présumé de sociétés fictives. Selon le journal, cette procédure serait distincte de celle concernant le trafic d’armes et le vol de carburant.

Des connexions sur les réseaux sociaux et une présence simultanée à Cannes

Dans ce contexte, plusieurs éléments issus de captures d’écran et de témoignages transmis à Entrevue méritent d’être examinés. Des captures semblent montrer que le compte Instagram de Raúl Rocha suit celui de Dalia Bucaram. D’autres images suggèrent que Victoria Kjær, liée à l’organisation Miss Universe, suit également des membres de la famille Bucaram.

Ces abonnements ne prouvent, à eux seuls, ni une relation personnelle, ni un favoritisme, ni une intervention dans le concours. Ils prennent toutefois une résonance particulière au regard des procédures judiciaires touchant l’oncle de la candidate et des questions déjà soulevées autour de la gouvernance de Miss Universe.

Une source équatorienne affirme par ailleurs que Dalia Bucaram se trouvait à Cannes et dans la région de Monaco avec des membres de sa famille autour du 13 octobre, au moment où Raúl Rocha et des membres de son entourage s’y trouvaient également. Les éléments photographiques transmis à notre rédaction ne permettent pas, à eux seuls, d’établir une rencontre entre les deux groupes. Mais cette concomitance, ajoutée à la proximité alléguée entre leurs entourages, soulève des questions.

Miss Universe 2026 sous pression

Cette édition du concours est déjà marquée par plusieurs polémiques. Lors d’un événement organisé sur une scène de plage à Porto Rico, des candidates ont été filmées en train de trébucher ou de chuter sur le podium. L’organisation Miss Universe a indiqué que cet événement n’avait pas été organisé ni géré par elle et que son déroulement ne correspondait pas à ses standards.

La représentante française, Garance Authié, a également été blessée au genou pendant une répétition. Elle a annoncé souffrir d’une lésion ligamentaire, tout en affirmant vouloir prendre part à la finale du 24 novembre.

Enfin, dans une enquête publiée par Entrevue le 16 novembre, le journaliste Jordi Martin a rapporté le témoignage de Nahema Ledar au sujet d’une rencontre sur le yacht de Raúl Rocha à Saint-Tropez, au cours de laquelle des candidates auraient été invitées à se présenter en maillot de bain.

Des questions auxquelles Miss Universe doit répondre

L’existence d’une inculpation fédérale américaine portant notamment sur une opération présumée de deux tonnes de cocaïne, les enquêtes visant Raúl Rocha au Mexique et les éléments faisant état d’une proximité entre leurs entourages créent un contexte qui mérite des explications.

Qui connaît qui ? Dans quelles circonstances ? Les liens évoqués ont-ils eu la moindre incidence sur le concours ? Et quelles garanties de transparence l’organisation peut-elle apporter à quelques jours de la finale ?

Entrevue a sollicité ou reste disposé à recueillir les réponses de Dalia Bucaram, de sa famille, de Raúl Rocha et de l’organisation Miss Universe.