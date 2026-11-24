Alors que les révélations autour de Miss Universe et de son copropriétaire mexicain Raúl Rocha continuent de susciter des interrogations, le député Guillaume Bigot répond aux questions d’Entrevue sur le financement de Miss Universe France, les conditions de sélection des candidates et le rôle des pouvoirs publics. Il demande des explications précises sur l’origine des financements et les conditions d’organisation du concours. Surtout, il rappelle que si les éléments recueillis font apparaître des faits susceptibles de constituer une infraction, leur transmission au procureur de la République est la voie appropriée.
Le financement de Miss Universe France et l’origine des fonds
Radouan Kourak : Trouvez-vous normal qu’un homme d’affaires mexicain, Raúl Rocha, copropriétaire de Miss Universe, fasse l’objet de deux mandats d’arrêt émis par les autorités mexicaines : le premier concernant notamment des soupçons de liens avec le cartel de Sinaloa, de trafic de carburant entre le Guatemala et le Mexique, de trafic de stupéfiants et d’armes ; le second portant sur des soupçons de blanchiment d’argent ? Alors que cette affaire fait la une de nombreux médias internationaux depuis près d’un an, Raúl Rocha se trouverait actuellement à Monaco. Et pourtant, cet homme décide de lancer et de financer lui-même Miss Universe France, après que le comité Miss France historique a choisi de ne pas renouveler sa licence. Il promet à la future gagnante une voiture, un appartement et jusqu’à 500 000 euros de cadeaux et de récompenses. Quelle est l’origine des fonds qui financent cette organisation ? Qui finance les bureaux, les équipes, la production et l’ensemble de la structure ? Et les organisateurs doivent-ils apporter des garanties sur la provenance de ces financements ?
Guillaume Bigot : La présomption d’innocence doit être respectée. Elle n’interdit pas de demander aux organisateurs des explications précises : quelle entité porte le concours en France, qui la contrôle, qui finance son fonctionnement et qui garantit les récompenses annoncées ? Il faut distinguer l’existence de procédures visant un dirigeant et la preuve d’une origine illicite des fonds utilisés par une organisation. Je ne confondrai pas les deux. En revanche, les organisateurs doivent pouvoir répondre aux interrogations documentées sur leur financement. Les médias qui couvrent cet événement devraient également distinguer clairement les informations vérifiées, les déclarations des organisateurs et les accusations contestées.
Le yacht de Raúl Rocha, les finalistes et les conditions de sélection
Radouan Kourak : Comme l’a révélé Entrevue, les finalistes de Miss Universe France auraient été invitées à bord du yacht personnel de Raúl Rocha, au large de Saint-Tropez, donc dans les eaux françaises. Selon les informations et les photographies publiées par notre rédaction, les candidates auraient dû défiler en bikini devant Raúl Rocha, qui aurait été le seul à les observer et à décider personnellement de la représentante française, sans jury indépendant. La veille, la directrice du comité aurait demandé aux participantes de ne filmer ni de photographier cette séquence, en invoquant le caractère privé du yacht, baptisé Feria. Nous avons également publié des photographies de la candidate finalement choisie à cette occasion. Les caméras de M6 auraient filmé ces séquences et suivent aujourd’hui la gagnante dans son parcours à Porto Rico. Comment analysez-vous ces conditions de sélection ? Les participantes étaient-elles réellement libres de refuser ces séquences ? Et quelle responsabilité les médias ayant filmé ces événements peuvent-ils avoir ?
Guillaume Bigot : Si les conditions que vous décrivez sont confirmées, elles appellent des explications précises sur le règlement du concours, la composition du jury, les critères de sélection et les garanties apportées aux participantes. Le sujet n’est pas de juger les candidates ni leur choix de participer à un concours de beauté. Il est de savoir si elles connaissaient les conditions réelles de la sélection, si elles pouvaient refuser une séquence sans être pénalisées et si leur consentement à la captation et à l’utilisation de leur image était clairement recueilli. Concernant M6, je souhaite d’abord connaître la réalité de son intervention : quelles séquences ont été filmées, dans quel cadre, et avec quelle connaissance des conditions de sélection ? La présence éventuelle de caméras ne suffit pas, à elle seule, à établir une responsabilité.
Le rôle de l’État et une éventuelle transmission au procureur de la République
Radouan Kourak : Au regard de l’ensemble de ces éléments, pensez-vous que les pouvoirs publics doivent intervenir ? La France peut-elle laisser se développer des activités commerciales et médiatiques dans un contexte où le principal dirigeant de l’organisation fait l’objet de procédures judiciaires à l’étranger, notamment concernant des soupçons de blanchiment d’argent ? Ne faut-il pas vérifier l’origine des capitaux, le respect des obligations fiscales et les éventuels risques de blanchiment ? Concrètement, seriez-vous prêt à interroger le gouvernement sur le cadre de contrôle applicable à cette organisation ? Et si les éléments recueillis révélaient des faits susceptibles de constituer une infraction, seriez-vous prêt à transmettre le dossier au procureur de la République afin qu’il puisse examiner les faits et décider des suites à donner ?
Guillaume Bigot : Il faut agir sur pièces, dans le respect des compétences de chacun. Je souhaite donc disposer des documents et témoignages sur lesquels reposent vos affirmations, ainsi que des réponses des personnes et organisations mises en cause. Sur cette base, je pourrai interroger le gouvernement sur le cadre de contrôle applicable et les garanties de prévention du blanchiment. Si les éléments recueillis font apparaître des faits susceptibles de constituer une infraction, leur transmission au procureur de la République sera la voie appropriée ; il lui appartiendra d’en apprécier les suites. L’article 40 du code de procédure pénale prévoit précisément la transmission au procureur des crimes ou délits dont une autorité constituée acquiert connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Ce mécanisme ne remplace ni l’enquête ni la décision judiciaire.
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