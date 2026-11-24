Michel Dumas, célèbre chef cuisinier, est décédé à 72 ans des suites d'un cancer. Reconnu pour sa popularité sur YouTube, il avait réunis 1,3 million d'abonnés, partageant sa passion culinaire avec son fils Jean-Pierre. Ensemble, ils ont également publié un livre de recettes en 2023, avant sa retraite.

Le cuisinier est mort vendredi 20 novembre des suites d’un cancer de la prostate, a annoncé lundi son fils Jean-Pierre. Ensemble, depuis leur cuisine montréalaise, ils avaient réuni 1,3 million d’abonnés sur YouTube.

La première recette de Michel Dumas n’avait qu’une destinataire. En 2013, le chef prépare des rillettes de canard devant la caméra de son fils Jean-Pierre. Sa mère, qui vit en maison de retraite et n’est jamais venue le voir au Canada, pourra enfin le regarder cuisiner chez lui. Au bout de quelques semaines, la vidéo a été vue quatre-vingts fois. Père et fils plaisantent entre eux. Ou bien grand-maman l’a regardée en boucle, ou bien d’autres personnes s’intéressent aux rillettes. Ils décident de recommencer.

Michel Dumas a alors près de soixante ans et quatre décennies de métier derrière lui. Né en 1954 à Poitiers, il a appris la cuisine à l’école hôtelière de Tarbes, puis travaillé à Londres. Au printemps 1976, Montréal se prépare à accueillir les Jeux olympiques et cherche des cuisiniers en France. Il répond à une petite annonce et débarque au Québec le 6 mai, le jour de ses 22 ans. À l’hôtel Windsor, où il devient sous-chef, il a déjà trente-deux cuisiniers dans sa brigade.

« Petits couteaux, au repos »

De ses années en brigade, Michel Dumas avait gardé le goût des consignes brèves. Dans sa petite cuisine au carrelage bleu, le chef à moustache s’adressait même à ses ustensiles. « Petits couteaux, au repos », lançait-il. Une blanquette, une poutine ou une poule au pot se préparaient au même pas de charge, jusqu’au « super nickel » qui saluait le résultat. Lors des séances de dédicaces, des parents venaient le remercier de les avoir aidés à trouver quoi servir le soir à leurs enfants.

En 2023, père et fils avaient signé Super nickel. Les meilleures recettes de la table 55. Pour écrire le livre, Jean-Pierre s’était installé dans la cuisine, ordinateur ouvert, afin de consigner les quantités et les temps de cuisson. Son père, lui, menait parfois trois recettes de front. Début octobre, après treize ans de vidéos, Michel Dumas avait annoncé qu’il prenait sa retraite et que Jean-Pierre lui succéderait devant la caméra.

Lundi, en annonçant sa mort, Jean-Pierre a remercié les soignants de l’Hôpital général juif de Montréal qui avaient accompagné son père pendant plusieurs années. Il a aussi eu une pensée pour tous ces inconnus qui, au moment de passer à table, disent à leur tour « super nickel ». « Aujourd’hui, ça me fait sourire d’y penser. »