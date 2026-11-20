«J’en suis déjà à dix heures de jeu»: Michel Drucker affirme jouer à GTA VI, les internautes n’en croient pas leurs oreilles

Michel Drucker, à 84 ans, déclame son enthousiasme pour Grand Theft Auto VI, affirmant avoir déjà joué dix heures, ce qui suscite rapidement le scepticisme sur les réseaux sociaux. Les internautes doutent de la véracité de ses propos, tandis qu'il démontre une connaissance surprenante du milieu musical lié au jeu, incluant des références à des rappeurs contemporains.

À 84 ans, Michel Drucker vient de provoquer la stupéfaction des internautes avec une déclaration totalement inattendue. Invité de Clique, l’émission de Mouloud Achour sur Canal+, l’animateur de Vivement dimanche a affirmé être un grand amateur de Grand Theft Auto VI, le nouveau jeu vidéo de Rockstar Games sorti ce jeudi. Mieux encore, il assure avoir déjà passé dix heures à jouer, au point de sacrifier une nuit de sommeil. Des confidences qui ont aussitôt suscité l’incrédulité sur les réseaux sociaux.

Connu pour son exceptionnelle longévité à la télévision, Michel Drucker, qui refuse toujours de prendre sa retraite, a surpris Mouloud Achour en évoquant avec une étonnante précision l’univers du jeu vidéo le plus attendu de l’année. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’animateur connaît le vocabulaire des joueurs.

« Je n’ai pas dormi » : Michel Drucker raconte sa nuit sur GTA VI

Interrogé dans Clique sur la sortie de GTA VI, Michel Drucker n’a pas hésité une seconde. « J’adore GTA ! », a-t-il lancé, avant d’affirmer : « J’en suis déjà à dix heures de jeu. Je n’ai pas dormi. » Il a également expliqué attendre avec impatience son retour dans Vice City, la métropole fictive inspirée de Miami dans laquelle se déroule une grande partie de l’aventure.

L’animateur a ensuite raconté ses premières mésaventures dans le jeu, évoquant une course-poursuite avec la police et cinq étoiles de recherche, le niveau maximal de mobilisation des forces de l’ordre dans l’univers de Grand Theft Auto. Il a même mentionné un équipement comprenant des perruques, laissant entendre qu’il connaissait certaines possibilités offertes aux personnages. Le tout avec un sérieux imperturbable, devant un Mouloud Achour manifestement étonné.

« Fake », « mytho » : les internautes soupçonnent une plaisanterie

L’extrait, diffusé sur les réseaux sociaux de Clique, a rapidement provoqué de nombreuses réactions. Si certains internautes ont salué avec amusement l’enthousiasme de Michel Drucker pour les jeux vidéo, d’autres ont ouvertement douté de la sincérité de ses confidences.

« Il a un prompteur », a notamment commenté un utilisateur, persuadé que l’animateur récitait un texte préparé. D’autres ont évoqué une oreillette, voire une vidéo réalisée avec l’intelligence artificielle. Les commentaires « Fake » et « Mytho » ont également fleuri, tandis que certains spectateurs se sont amusés à imaginer le présentateur passer ses nuits devant sa console.

Aucune démonstration de Michel Drucker en train de jouer n’accompagne cet extrait. Impossible, par conséquent, de vérifier s’il a réellement passé dix heures sur GTA VI ou s’il s’est simplement prêté à une plaisanterie pendant l’émission.

Michel Drucker connaît aussi les rappeurs et la musique de GTA VI

Les surprises ne se sont pas arrêtées là. Au cours de son échange avec Mouloud Achour, Michel Drucker a également évoqué le rappeur français Huntrill, dont il affirme écouter les morceaux pendant ses parties. L’animateur a même cité plusieurs paroles de ses chansons, démontrant une connaissance inattendue de cet artiste.

Il a également exprimé son admiration pour le groupe électro français Justice, composé de Gaspard Augé et Xavier de Rosnay, qui a participé à l’univers musical du nouveau jeu de Rockstar Games. Il a complimenté les deux musiciens et évoqué leur apparence, confirmant qu’il était particulièrement à l’aise avec les références musicales contemporaines.

GTA VI, le phénomène vidéoludique qui fait parler jusque sur les plateaux de télévision

Sorti ce jeudi sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, Grand Theft Auto VI marque le retour de l’une des franchises les plus populaires de l’histoire du jeu vidéo, treize ans après le lancement de GTA V en 2013.

Le nouvel épisode transporte les joueurs dans l’État fictif de Leonida, avec notamment le retour de Vice City. Il met en scène Jason Duval et Lucia Caminos, deux personnages au cœur d’une aventure criminelle mêlant braquages, courses-poursuites et exploration d’un immense monde ouvert.

Disponible depuis le 19 novembre, le jeu bénéficie d’une couverture médiatique exceptionnelle. Quant à Michel Drucker, il n’a pour l’heure pas montré sa progression dans GTA VI ni partagé d’images de ses prétendues dix heures de jeu.