Éric Antoine et Gennifer Demey ont perdu leur bébé: «Un choc suivi d’une tristesse énorme et de colère»

Gennifer Demey, présentatrice météo de M6, révèle avoir perdu le bébé qu'elle attendait avec Éric Antoine, provoquant choc et culpabilité. Elle milite pour une meilleure sensibilisation et un accompagnement des femmes touchées par les fausses couches, dénonçant le silence et l'absence de soutien médical, tout en rendant hommage à son mari.

Gennifer Demey, présentatrice météo de M6 et épouse de l’animateur Éric Antoine, a révélé avoir perdu le bébé que le couple attendait. Dans un entretien accordé à TV Magazine, elle a raconté cette douloureuse épreuve, évoquant le choc, la culpabilité et la colère qui ont accompagné l’arrêt de sa grossesse. Elle a également dénoncé le manque d’information et d’accompagnement des femmes confrontées à une fausse couche.

« Un choc suivi d’une tristesse énorme »

La présentatrice météo a décidé de parler publiquement de cette épreuve après avoir publié plusieurs messages sur Instagram le 15 octobre dernier, à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. Elle y a notamment dénoncé le silence entourant les interruptions spontanées de grossesse et les difficultés rencontrées par les femmes qui les subissent.

Gennifer Demey a expliqué avoir elle-même vécu cette situation avec son mari, Éric Antoine. « Nous ressentons un choc suivi d’une tristesse énorme, il y a de la sidération et de la colère également », a-t-elle confié. Elle regrette particulièrement que de nombreuses femmes ne soient pas suffisamment préparées à cette éventualité, alors que les fausses couches sont fréquentes.

« Est-ce que j’ai fait quelque chose de mal ? » : la culpabilité après la perte de son bébé

Au-delà du chagrin, Gennifer Demey a raconté les interrogations qui l’ont envahie après l’arrêt de sa grossesse. Elle a reconnu avoir éprouvé un sentiment de culpabilité, allant jusqu’à ressentir « presque un peu de honte de ne pas avoir assuré ».

La présentatrice s’est notamment demandé si son comportement ou son alimentation avaient pu jouer un rôle dans cette perte. « Est-ce que j’ai fait quelque chose de mal ? », s’est-elle interrogée, décrivant les doutes qui peuvent assaillir une femme après une fausse couche. Elle a également évoqué la peur que son propre corps soit responsable de l’interruption de la grossesse.

Ces sentiments l’ont conduite à dénoncer le manque d’explications et de soutien psychologique apportés aux patientes. Ostéopathe de formation, Gennifer Demey a reconnu que ses propres études ne l’avaient pas suffisamment sensibilisée à la réalité physique et émotionnelle des arrêts de grossesse.

Des paroles médicales parfois très difficiles à entendre

Gennifer Demey a également critiqué certaines réactions de professionnels de santé face aux femmes qui viennent de perdre leur bébé. Elle regrette notamment les paroles qui minimisent leur souffrance, sous prétexte que les fausses couches sont fréquentes ou qu’elles résultent d’un phénomène naturel.

L’épouse d’Éric Antoine souhaite une meilleure prise en charge médicale et psychologique, dès l’annonce de l’arrêt de grossesse. Elle estime notamment qu’un accompagnement adapté devrait être proposé aux femmes confrontées à cette situation, y compris lorsque l’interruption de grossesse se produit très tôt.

La présentatrice souhaite également faire évoluer le vocabulaire employé. Elle privilégie l’expression « arrêt de grossesse » à celle de « fausse couche », qu’elle considère comme moins respectueuse de la réalité vécue par les futurs parents.

Éric Antoine, un soutien essentiel dans cette épreuve

Dans cet entretien, Gennifer Demey a tenu à rendre hommage à son mari, Éric Antoine, avec lequel elle partage sa vie. L’animateur et magicien de M6 l’a accompagnée pendant cette période particulièrement douloureuse et continue de la soutenir dans ses engagements.

« Éric est un mari exceptionnel. Il me soutient dans tout ce que j’entreprends, m’accompagne et croit en moi », a-t-elle déclaré. Elle a également salué sa capacité d’écoute et sa manière de communiquer, deux qualités qui l’ont aidée à traverser cette épreuve.

La présentatrice a même décrit son époux comme « l’homme 3.0 », ajoutant avec humour : « Je crois qu’il vient du futur. » Une manière de souligner la place qu’occupe Éric Antoine dans sa vie et le soutien qu’il lui apporte.

Gennifer Demey veut désormais briser le silence sur les fausses couches

Après avoir traversé cette épreuve, Gennifer Demey souhaite contribuer à une meilleure reconnaissance du deuil périnatal. Elle réclame davantage d’informations pour les femmes enceintes et un accompagnement plus attentif de celles qui perdent leur bébé.

Elle a notamment évoqué le travail d’associations spécialisées et son souhait de participer à des initiatives destinées aux patientes et aux professionnels de santé. Elle aimerait également que M6 consacre une campagne de sensibilisation aux arrêts de grossesse, après les actions déjà menées autour du post-partum.

Aujourd’hui, Gennifer Demey assure se sentir plus apaisée depuis qu’elle a décidé de raconter son histoire. En partageant son expérience avec Éric Antoine, elle espère encourager d’autres femmes à parler de leur souffrance et à demander l’accompagnement dont elles ont besoin.