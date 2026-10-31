Mort de Bruno Salomone: «Il voulait que ça s’arrête, il n’en pouvait plus» Les confidences de Guillaume de Tonquédec

Guillaume de Tonquédec évoque les derniers moments de son ami Bruno Salomone, mort d'un cancer à 55 ans. Salomone, conscient de son état, avait exprimé son désir que la souffrance prenne fin. Malgré la maladie, il restait attentif aux projets de ses proches, reflétant un engagement profond jusqu'à son dernier souffle.

Sept mois après la mort de Bruno Salomone à 55 ans, emporté par un cancer le 15 mars dernier, Guillaume de Tonquédec a fait de nouvelles confidences sur les derniers jours de son ami. Invité du podcast Coloscopie de Laurent Baffie, l’acteur de Fais pas ci, fais pas ça est revenu sur leur ultime conversation. Épuisé par la maladie et les traitements, Bruno Salomone savait qu’il allait mourir et avait confié à son ami qu’il souhaitait que ses souffrances prennent fin.

« Je savais qu’il allait mourir, il le savait aussi »

Guillaume de Tonquédec a évoqué sans détour l’état de santé de Bruno Salomone lors de leur dernière rencontre. Les deux comédiens, qui avaient partagé l’affiche de Fais pas ci, fais pas ça pendant neuf saisons, étaient devenus particulièrement proches au cours des dernières années.

« Je savais qu’il allait mourir, il le savait aussi. Il voulait même que ça s’arrête, il n’en pouvait plus. Il me l’a dit ce jour-là », a raconté Guillaume de Tonquédec à Laurent Baffie.

Bruno Salomone souffrait d’un cancer qui avait récidivé et s’était propagé. Après plusieurs années de traitements, son état s’était considérablement dégradé. « Il est mort d’un cancer diagnostiqué trop tard certainement, qui s’est métastasé », a expliqué son ami, précisant que les différents protocoles thérapeutiques n’avaient pas permis d’enrayer la maladie.

Comme l’avait révélé Hélène de Fougerolles après la disparition du comédien, Bruno Salomone avait longtemps souhaité garder son cancer secret. L’actrice avait notamment expliqué que la maladie était revenue en septembre 2025 et que son ami refusait que son état de santé soit rendu public.

Un dernier conseil que Guillaume de Tonquédec n’oubliera jamais

Malgré sa souffrance, Bruno Salomone avait continué à s’intéresser aux projets de ses proches. Lors de leur dernière conversation, Guillaume de Tonquédec lui avait parlé de son prochain spectacle, un seul-en-scène qui l’inquiétait particulièrement.

Habitué au théâtre et aux tournages, le comédien appréhendait de se retrouver seul face au public. Il avait alors demandé conseil à Bruno Salomone, qui possédait une solide expérience de la scène et du spectacle humoristique.

Son ami lui avait simplement recommandé de rester lui-même. Quelques mots qui ont profondément marqué Guillaume de Tonquédec : « Je n’oublierai jamais ça et je penserai à lui évidemment le jour de la première. »

L’acteur a également expliqué que leur véritable amitié s’était développée assez tardivement, notamment à l’occasion des téléfilms réalisés après l’arrêt de la série. Pendant les premières années de leur collaboration, les deux hommes entretenaient une relation professionnelle empreinte de pudeur, avant de se confier davantage l’un à l’autre.

Bruno Salomone avait refusé que le public apprenne sa maladie

Tout au long de son combat contre le cancer, Bruno Salomone avait tenu à préserver sa vie privée. Il avait choisi de ne pas communiquer publiquement sur sa maladie, même lorsque son état de santé s’était aggravé.

Cette volonté avait été confirmée par plusieurs de ses proches après son décès. Le comédien ne voulait pas susciter la pitié du public et préférait continuer à être associé à ses personnages, à son humour et à son travail.

La disparition de Bruno Salomone avait profondément marqué les téléspectateurs, particulièrement attachés à son personnage de Denis Bouley dans Fais pas ci, fais pas ça. Plusieurs chaînes avaient bouleversé leur programmation pour lui rendre hommage, notamment France Télévisions, qui avait diffusé des programmes spéciaux consacrés au comédien.

Bruno Salomone s’était marié à l’hôpital avant de mourir

Les nouvelles confidences de Guillaume de Tonquédec font écho à ses déclarations au lendemain de la disparition de son ami.

Le 16 mars, invité de C à vous sur France 5, il avait expliqué que Bruno Salomone s’était marié avec sa compagne Audrey pendant son hospitalisation. Le comédien lui avait demandé sa main depuis son lit d’hôpital, alors que son état de santé était déjà très préoccupant.

« Ils se sont mariés à l’hôpital. Il lui a demandé sa main sur son lit d’hôpital », avait confié Guillaume de Tonquédec, particulièrement ému par le dévouement d’Audrey durant les derniers mois de son mari.

Malgré la maladie, Bruno Salomone avait également poursuivi ses activités créatives. Il travaillait notamment sur un projet de bande dessinée, dont il avait rédigé les textes et pour lequel son cousin devait réaliser les dessins.

« Il aurait été bouleversé » par l’amour du public

Guillaume de Tonquédec est également revenu sur l’immense affection suscitée par la disparition de Bruno Salomone. Ses obsèques, célébrées le 23 mars à Joinville-le-Pont, avaient réuni de nombreux proches et admirateurs.

« Je pense qu’il aurait été le premier surpris de voir l’amour qu’il a pu laisser. Il en aurait été bouleversé parce que c’est un type qui n’avait pas du tout confiance en lui Bruno », a confié l’acteur.

Connu pour son rôle de Denis Bouley dans Fais pas ci, fais pas ça, mais également pour sa participation à la troupe des Nous Ç Nous avec Jean Dujardin, Bruno Salomone avait marqué plusieurs générations de téléspectateurs.

Un nouvel hommage lui sera prochainement rendu à Joinville-le-Pont, dans le Val-de-Marne, où il vivait avec Audrey. Le conseil municipal a approuvé le 14 octobre la création d’une promenade Bruno Salomone sur l’île Fanac, où le comédien résidait depuis une dizaine d’années. Une cérémonie d’inauguration est envisagée avant la fin de l’année.