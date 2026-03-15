L’acteur et humoriste français Bruno Salomone est décédé ce dimanche à l’âge de 55 ans. La disparition du comédien, connu notamment pour son rôle de Denis Bouley dans la série familiale Fais pas ci, fais pas ça diffusée sur France 2, a été annoncée par son agent, Laurent Grégoire.

« C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons la disparition de Bruno Salomone » à l’âge de 55 ans, a indiqué Laurent Grégoire. « Il s’est éteint ce dimanche 15 mars après s’être battu contre une longue maladie ».

Les causes précises de sa mort n’ont pas été rendues publiques à ce stade, si ce n’est l’évocation d’une maladie de longue durée contre laquelle il se battait depuis plusieurs années.

Un acteur populaire de la télévision française

Bruno Salomone était particulièrement connu du grand public pour son interprétation de Denis Bouley dans la série Fais pas ci, fais pas ça, comédie familiale diffusée sur France 2 qui a marqué plusieurs générations de téléspectateurs.

Né le 13 juillet 1970 à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, il s’était imposé comme l’une des figures populaires de la comédie française, aussi bien à la télévision qu’au cinéma et sur scène.

Au fil de sa carrière, il a également multiplié les apparitions dans des productions audiovisuelles marquantes, notamment dans la série humoristique Kaamelott, créée par Alexandre Astier, où il incarnait le centurion romain Caius Camillus chargé de représenter Rome auprès du roi Arthur.

Une carrière entre humour, télévision et cinéma

Avant de devenir un visage familier du petit écran, Bruno Salomone s’était fait connaître dans les années 1990. Il avait remporté en 1996 le télé-crochet humoristique Graine de star, ce qui avait contribué à lancer sa carrière dans le spectacle et la télévision.

Il avait ensuite intégré la troupe comique Nous Ç Nous, aux côtés notamment d’Éric Collado, Éric Massot, Emmanuel Joucla et Jean Dujardin.

Parallèlement à la télévision, Bruno Salomone avait aussi tourné au cinéma, apparaissant notamment dans la saga Brice de Nice avec Jean Dujardin ou encore dans la comédie familiale Les Vacances de Ducobu.

Il avait également mené une carrière dans le doublage, prêtant sa voix à plusieurs films d’animation et productions internationales dans leurs versions françaises.