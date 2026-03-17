Après M6, France Télévisions rend hommage à l’acteur Bruno Salomone, disparu le 15 mars dernier à l’âge de 55 ans, en proposant sur la plateforme france.tv une page dédiée réunissant une sélection de programmes emblématiques de sa carrière. Acteur incontournable de la série familiale Fais pas ci, fais pas ça, dans laquelle il incarnait l’inoubliable Denis Bouley, il laisse derrière lui une carrière riche et populaire. Humoriste, comédien de cinéma, de télévision mais aussi de théâtre, il s’était fait connaître du grand public au sein du groupe comique Les Nous Ç Nous, aux côtés notamment de Jean Dujardin.

Ces dernières années, Bruno Salomone continuait de marquer les écrans. Les téléspectateurs avaient notamment pu le retrouver sur France 3 dans la première saison de la série A priori, diffusée l’an dernier.

Une sélection de programmes à (re)découvrir sur france.tv

Pour lui rendre hommage, plusieurs programmes sont proposés en (re)visionnage sur france.tv : Fais pas ci, fais pas ça – Y aura-t-il un Noël à Noël ?, A priori saison 1, Enjoy, Meurtres à l’île de Ré, Dans l’ombre des dunes, Crimes parfaits (épisode Comme un froid) et Les Enfants de la Télé.

Par ailleurs, la saison 2 d’A priori sera disponible dès le 26 mars sur france.tv, puis diffusée à partir du 31 mars sur France 3 à 21 h 10. Cette nouvelle saison, dans laquelle il donne la réplique à Lucia Passaniti et Florent Manaudou, marquera la dernière participation de Bruno Salomone.