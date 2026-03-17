MÉDIAS Télévision

Après M6, France Télévisions rend hommage à Bruno Salomone avec une programmation spéciale

17 mars 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Après M6, France Télévisions rend hommage à Bruno Salomone avec une programmation spéciale
Après M6, France Télévisions rend hommage à Bruno Salomone avec une programmation spéciale

Après M6, France Télévisions rend hommage à l’acteur Bruno Salomone, disparu le 15 mars dernier à l’âge de 55 ans, en proposant sur la plateforme france.tv une page dédiée réunissant une sélection de programmes emblématiques de sa carrière. Acteur incontournable de la série familiale Fais pas ci, fais pas ça, dans laquelle il incarnait l’inoubliable Denis Bouley, il laisse derrière lui une carrière riche et populaire. Humoriste, comédien de cinéma, de télévision mais aussi de théâtre, il s’était fait connaître du grand public au sein du groupe comique Les Nous Ç Nous, aux côtés notamment de Jean Dujardin.

Ces dernières années, Bruno Salomone continuait de marquer les écrans. Les téléspectateurs avaient notamment pu le retrouver sur France 3 dans la première saison de la série A priori, diffusée l’an dernier.

Une sélection de programmes à (re)découvrir sur france.tv

Pour lui rendre hommage, plusieurs programmes sont proposés en (re)visionnage sur france.tv : Fais pas ci, fais pas çaY aura-t-il un Noël à Noël ?, A priori saison 1, Enjoy, Meurtres à l’île de Ré, Dans l’ombre des dunes, Crimes parfaits (épisode Comme un froid) et Les Enfants de la Télé.

Par ailleurs, la saison 2 d’A priori sera disponible dès le 26 mars sur france.tv, puis diffusée à partir du 31 mars sur France 3 à 21 h 10. Cette nouvelle saison, dans laquelle il donne la réplique à Lucia Passaniti et Florent Manaudou, marquera la dernière participation de Bruno Salomone.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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