La chaîne M6 consacrera demain soir une soirée spéciale à l’acteur et humoriste Bruno Salomone, à partir de 21h10. Pour rendre hommage à sa carrière et à l’un de ses rôles cultes, la chaîne diffusera successivement les films Brice de Nice puis Brice 3, dans lesquels il incarne Igor d’Hossegor, l’ennemi juré de Brice.

Une soirée dédiée à un personnage culte

Cette programmation spéciale met en avant l’un des personnages les plus mémorables de la saga comique portée par Jean Dujardin. Igor d’Hossegor, rival emblématique de Brice, s’est imposé comme une figure incontournable de cet univers. Sa réplique devenue culte « Moi c’est Igor. Igor d’Hossegor, cherche pas t’as tort ! » fait partie des moments les plus marquants de la franchise.

Le parcours de Bruno Salomone

Bruno Salomone débute sa carrière dans les années 1990 sur scène, notamment dans des cafés-théâtres et de petites salles. En 1996, il se fait connaître du grand public en remportant le télé-crochet Graines de star sur M6 dans la catégorie humour.

Il rejoint ensuite la troupe comique Nous C Nous, aux côtés notamment de Jean Dujardin, avant de poursuivre une carrière d’humoriste et d’acteur à la télévision et au cinéma.

À la télévision, les téléspectateurs le découvrent dans plusieurs programmes populaires comme La pire semaine de ma vie, Caméra Café ou encore Kaamelott. Pendant neuf saisons, il incarne également Denis Bouley dans la série familiale à succès Fais pas ci, fais pas ça.

Au cinéma, il apparaît notamment dans Brice de Nice ou encore La Beuze, confirmant sa place parmi les figures marquantes de la comédie française.

Le programme de la soirée sur M6

Mardi soir, 21h10 : Brice de Nice

Dans cette comédie réalisée par James Huth en 2004, Brice est un éternel adolescent de presque trente ans qui s’est inventé une identité de surfeur winner ascendant snowboarder. Il vit à Nice dans la luxueuse villa familiale et attend chaque matin la fameuse vague qui lui permettra de prouver son talent.

Mais lorsque son père est envoyé en prison pour blanchiment d’argent, Brice se retrouve à la rue. En découvrant l’annonce d’une compétition de surf, il décide alors de partir pour la côte basque afin de tenter sa chance.

23h00 : Brice 3

Dans cette suite réalisée par James Huth en 2015, Brice est de retour dans un monde qui a bien changé. Lorsque son meilleur ami Marius l’appelle à l’aide, il se lance dans une nouvelle aventure qui le mènera à l’autre bout du monde. Mais les voyages forment-ils vraiment la jeunesse ? Et Brice restera-t-il le roi de la casse ?

Avec cette soirée spéciale, M6 propose aux téléspectateurs de redécouvrir deux films emblématiques de la comédie française et de célébrer la carrière de Bruno Salomone, disparu bien trop tôt d’un cancer à seulement 55 ans.