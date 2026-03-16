La disparition de l’acteur français Bruno Salomone a marqué le monde du cinéma et de la télévision. Connue pour avoir partagé l’affiche avec lui dans la fiction télévisée Mention particulière, la comédienne Hélène de Fougerolles a évoqué, dans une interview accordée à Paris Match, la manière dont l’artiste avait choisi de vivre sa maladie loin des regards du public. Selon elle, l’acteur souhaitait avant tout préserver sa vie privée et éviter que son état de santé ne devienne un sujet public.

Une maladie gardée secrète

Dans son témoignage, Hélène de Fougerolles explique que Bruno Salomone avait fait le choix de ne pas communiquer publiquement sur son état de santé. L’acteur, très affaibli dans les derniers mois, avait progressivement mis entre parenthèses ses projets professionnels. Cette décision, motivée par une grande pudeur, visait à maintenir une certaine distance entre sa vie personnelle et son image publique. D’après l’actrice, Bruno Salomone ne voulait pas que le public apprenne sa maladie, de peur que les gens aient pitié de lui.

L’actrice confie que leurs échanges se faisaient essentiellement par messages. Elle raconte notamment lui avoir envoyé régulièrement quelques mots d’encouragement, parfois accompagnés d’une simple référence au soleil du Sud. Dans l’un de ces derniers messages, Hélène de Fougerolles lui écrivait : « Une petite pensée […] du soleil du Sud, je t’embrasse ». Bruno Salomone lui avait alors répondu avec sobriété : « Merci, je vais me battre. »

« On s’attendait à son départ »

Au fil des semaines, les nouvelles concernant l’état de santé de Bruno Salomone circulaient de manière confidentielle parmi ses proches collaborateurs. Dans les colonnes de Paris Match, Hélène de Fougerolles explique que ces informations étaient partagées au sein d’une discussion WhatsApp réunissant plusieurs membres de l’équipe de la série Mention particulière. Ce groupe permettait aux acteurs et techniciens de rester informés tout en respectant la volonté de discrétion de leur collègue.

La comédienne reconnaît que la dégradation de la situation avait progressivement préparé les proches à une issue tragique. « On s’attendait à son départ », confie Hélène de Fougerolles, tout en affirmant que cette anticipation n’a en rien atténué la douleur ressentie après l’annonce de la disparition de l’acteur. Il n’avait que 55 ans.